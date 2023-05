Venäjän valtiovalta rummuttaa voitonpäivää vuoden tärkeimpänä juhlana, mutta läheskään kaikki venäläiset eivät sitä vietä.

Moskova

Miljoonakaupunki Moskova näytti voitonpäivänä tiistaina hiljaiselta, jopa uneliaalta.

Voitonpäivän virallinen osuus, paraati ja presidentti Vladimir Putinin puhe saavat paljon huomiota mediassa, mutta suuri osa moskovalaisista nautti vain vapaapäivästä.

Metrossa kaikuivat kuulutukset, joissa onniteltiin voitonpäivästä ja muistutettiin sen merkityksestä, mutta matkustajia oli liikkeellä vähän. Jotkut olivat kiinnittäneet rintaansa musta-oranssiraidallisen Pyhän Yrjön nauhan, joka on yksi voitonpäivän pääsymboleista.

Paraatin tieltä oli suljettu entistä useampia katuja. Kävi selväksi, että kansalaisten toivotaan katsovan paraatia televisiosta tai puistoihin pystytetyiltä näyttötauluilta. Monet entisistä katselupaikoista katujen varsilla oli tänä vuonna suljettu.

Paraatista kiinnostuneita oli kokoontunut ainakin Taganskajan aukiolle. Osin aidatulla aukiolla partioi huomattavan paljon poliiseja ja muita turvallisuus- ja järjestysviranomaisia. Kiristettyjä turvatoimia on perusteltu muun muassa Kremlin keskiviikkoisella lennokki-iskulla.

”Olemme täällä mahdollisten terrori-iskujen varalta. Turvaamme kansalaisille rauhallista tärkeän päivän viettoa”, yksi poliisi kommentoi HS:lle.

Voitonpäivänä Moskovassa partioi paljon poliiseja.

Armenialainen Irina Motevosjan oli tullut Taganskajan aukion kioskille ostamaan yrjönnauhat itselleen ja lapsilleen Marijalle ja Georgille.

”Meille nauha symboloi suurta voittoamme fasisteista. Poikanikin nimi on Georgi ja tämä on georgijevskaja lenta”, Motevosjan esitteli.

”Vaalimme isiemme, isoisiemme ja isoisoisiemme pyhää muistoa. He ovat taistelleet, he ovat sankareita. Meille tämä on vuoden tärkein juhla, tärkeämpi kuin syntymäpäivät. Tulimme tänne tervehtimään sotilaitamme, jotka ajavat tästä ohi.”

Paraatin jälkeen perhe aikoi mennä kirkkoon sytyttämään kynttilät ja sen jälkeen kotiin katsomaan sotaelokuvia. Heidän voitonpäivänsä huipentaa kaupungin ilotulitus illalla.

Irina Motevosjan osti Taganskajan aukiolta itselleen ja lapsilleen Marijalle ja Georgille yrjönnauhat. ”Vaalimme isiemme, isoisimme ja isoisoisiemme pyhää muistoa. He ovat taistelleet, he ovat sankareita. Meille tämä on vuoden tärkein juhla.”

Valtiovalta rummuttaa voitonpäivää vuoden tärkeimpänä juhlana, mutta läheskään kaikki venäläiset eivät vietä sitä. Monet moskovalaiset olivat matkustaneet viettämään pitkää viikonloppuvapaata muualle.

Monikaistaisen, mutta tiistaina hiljaisen Puistokehätien varrella odotti aamulla bussia kolmekymppinen pariskunta, ilmeisesti turhaan.

Hipsterilippalakkeihin pukeutunut pariskunta oli käynyt juoksemassa Gorkin puistossa. He eivät vietä voitonpäivää mitenkään.

”Vietimme päivää, kun sotaan osallistuneet isoisät olivat vielä elossa, mutta emme enää.”

Pariskunta sanoi, ettei Ukrainan sota heidän kohdallaan vaikuta voitonpäivän viettoon suuntaan tai toiseen, mutta muuten kyllä yleiseen mielialaan.

”Meille tämä on tavallinen vapaapäivä. On vain hyvin epämukavaa, kun kaikki kadut on suljettu.”

Pariskunta ei halunnut nimiään julkisuuteen tai tulla kuvatuksi.

Ranskalainen Emmanuel Bernigaud katsoi paraatia venäläisen vaimonsa Jevgenija Bernigaudin ja tyttärensä Sofian kanssa Moskovassa. ”Voitto natseista on yhteistä ranskalaisille ja venäläisille.”

Taganskajan aukiolle kerääntyneiden moskovalaisten odotus palkittiin kello 11 jälkeen, kun paraatin sotakalustoa alkoi lipua ohi pitkin keskustan katua.

Osa yleisöstä vilkutti erilaisissa kulkuneuvoissa ohi ajaneille sotilaille. Jotkut sotilaat vilkuttivat hymyillen takaisin.

Ranskalais-venäläinen pariskunta Jevgenija ja Emmanuel Bernigaud seurasivat paraatia tyttärensä Sofian kanssa. Pariisissa aikoinaan tavannut pariskunta on asunut Moskovassa kymmenen vuotta.

"Tulimme katsomaan panssarivaunuja", Emmanuel Bernigaud sanoi.

"Emme erityisemmin vietä voitonpäivää, koska olemme kansainvälinen perhe ja isovanhemmat ovat syntyneet vasta sodan jälkeen. Mutta oli tärkeää näyttää lapselle venäläistä tekniikkaa ja välittää kaatuneiden muistoa", Jevgenija Bernigaud kommentoi Venäjän lippu kädessään.

"Voitto natseista on yhteistä ranskalaisille ja venäläisille", Emmanuel Bernigaud sanoi. "Otamme kuvia ja vilkutamme sotilaille."

Hänen mielestään paraati oli vähemmän vaikuttavan näköinen kuin aikaisempina vuosina, koska siinä oli vähemmän tankkeja.

”Uusimmat vaunut ovat varmaankin rintamalla.”

Moskovan puistoissa järjestettiin myöhemmin tiistaina voitonpäivänjuhlia, joiden ohjelmassa oli muun muassa konsertteja, tanssiaiset ja sota-aikaisten runojen lausuntaa.