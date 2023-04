Ensimmäiset vuodetut asiakirjat liikkuivat sosiaalisessa mediassa tiettävästi jo tammikuussa.

Kymmeniä sivuja Yhdysvaltain asevoimien ja tiedustelupalvelun salaisia dokumentteja ilmestyi pääsiäisen alla julkisuuteen sosiaalisen median eri kanavilla. Myöhemmin paljastui, että valokuvattuja asiakirjoja on liikkunut eri kanavilla jo pitkään.

Voi olla, etteivät tietovuodot ole vielä tässä.

”Rehellinen vastaus ja tosiasia on, että emme tiedä”, Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusneuvoston tiedottaja John Kirby vastasi uutistoimisto AP:n mukaan maanantaina kysymykseen, tuleeko julki lisää paljastuksia.

”Ja onko tämä meille huolenaihe? Todellakin on”, hän jatkoi.

HS käy läpi, mitä tähänastisista julkitulleista vuodoista tiedetään.

Mitä tietovuodossa on paljastettu?

Vuodetut asiakirjat käsittelevät Yhdysvaltain ja muiden maiden suhteita sellaisina kuin ne olivat maaliskuun alussa tänä vuonna. Osa asiakirjoista sisältää vanhempaa tiedustelutietoa.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan, Ukrainan kyky puolustautua ja Venäjän etenemismahdollisuudet ovat keskeinen teema papereissa. Esimerkiksi Ukrainan ilmatorjuntajärjestelmien sijainnista kerrotaan kaupunkien tarkkuudella. Esitetyt arviot esimerkiksi Bahmutin taistelutilanteesta ovat osoittautuneet jo nyt pääosin oikeiksi. Ukrainan ammustilanteesta kannetaan raporteissa suurta huolta.

Arviot osapuolten kalustotappioista ovat suunnilleen samat kuin hollantilaisen Oryx-sivuston julkisista lähteistä keräämät. Venäläisiä olisi vuodetun dokumentin mukaan kaatunut maaliskuun 1. päivään mennessä 35 500–43 500, ukrainalaisia sotilaita 16 000–17 500. Tässä raportissa on merkinnät ”huippusalainen” ja ”käyttöön vain Yhdysvalloissa”.

Asiakirjoissa on myös puhdasta arvailua, kuten veikkailua presidentti Volodymyr Zelenskyin ja Vladimir Putinin terveydentilasta. Paljon tietoa on hankittu tavalla tai toisella venäläisiltä.

Ukraina ei ole vuodettujen asiakirjojen ainoa aihe. Asiakirjoissa käsitellään Yhdysvaltain liittolaisten asioita laajasti, ja samalla paljastuu, kuinka Yhdysvallat vakoilee myös ystäviään. Aihepiirit vaihtelevat Nicaraguan ja Kiinan suhteista saudien ja huthien neuvotteluihin Jemenissä.

Kuinka dokumentit tulivat julkisuuteen?

Tutkivan journalismin Bellingcat-ryhmän tutkija Aric Toler julkaisi pääsiäissunnuntaina ryhmän raportin, jonka mukaan vanhimmat vuodetut dokumentit ovat ilmestyneet sosiaaliseen mediaan jo tammikuun 13. päivänä. Ensimmäiset havainnot ovat verkkopeliharrastajien suosiman Discord-viestipalvelun Thug Shaker Central -nimisellä kanavalla.

Maaliskuun 1. ja 2. päivänä salaisia dokumentteja ilmestyi filippiiniläistä Wowmao-nimistä tubettajaa ihailevaan Discord-kanavaan, kerralla peräti 30 kappaletta. Kaksi päivää myöhemmin asiakirjojen valokuvat seilasivat Minecraft-pelaajien suosimalla kanavalla samassa palvelussa.

Viime viikon keskiviikkona muutama asiakirja ilmestyi ensin 4chan-palvelimelle ja heti perään Venäjän hyökkäyssotaa kannattavalle Donbass Devushka -kanavalle Telegramiin. Sieltä asiakirjat osuivat perinteisen median näkökenttään, ensimmäisen uutisen aiheesta julkaisi yhdysvaltalaislehti The New York Times kiirastorstaina.

Azovin rykmentin sotilaat valmistautuivat laukaisemaan haupitsin lähellä Bahmutia helmikuussa. Asiakirjoissa esitetyt arviot Bahmutin taistelutilanteesta ovat osoittautuneet jo nyt pääosin oikeiksi.

Ovatko asiakirjat aitoja?

Ainakin osa näyttäisi olevan, sillä Yhdysvaltain viranomaiset ovat suhtautuneet tietovuotoon vakavasti ja kertoneet selvittävänsä sitä.

Sosiaalisen median matkoillaan osa dokumenteista tosin on voinut muuttua. Esimerkiksi Ukrainan ja Venäjän sotilaiden kuolinluvut oli Donbass Devushkan julkaisemassa asiakirjakuvassa vaihdettu kuvankäsittelyllä Bellingcatin mukaan keskenään.

Asiakirjoja on levitetty kanavalta toiselle ruutukaappauksina, mutta alkuperäiset tai alkuperäisimmät versiot näyttävät olleen valokuvia. Monet ovat samasta erästä, sillä kuvaympäristössä on samoja elementtejä ja papereita on taiteltu samalla tavalla, Bellingcat huomauttaa.

Vahvistusta dokumenttien aitoudesta, vuotajasta tai motiiveista ei toistaiseksi kuitenkaan ole.

Entä sitten?

Joissakin venäläisissä kommenteissa tietovuotoa on pidetty Yhdysvaltain tiedustelun suurena epäonnistumisena. Jotkut venäläiset kommentaattorit ovat puolestaan epäilleet, että koko vuoto on Yhdysvaltain hämäystä.

Toisaalta vuodot osoittavat, että Yhdysvallat kykenee keräämään jos jonkinlaista tietoa ja hankkii sitä melko tavalla myös Venäjältä.

Ukrainan kannalta paljastetut tiedot voivat olla vaarallisia. Yhdysvaltain kannalta ne voivat olla haitallisia, jos tietolähteet paljastuvat ja välit vakoilun kohteeksi joutuneisiin liittolaisiin viilenevät.