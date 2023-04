Pohjois-Irlannissa viranomaiset ovat varautuneet Yhdysvaltain presidentin vierailuun raskain turvatoimin. Poliittiset jännitteet alueella ovat kiristyneet brexitin jälkeen.

Drive in -kahvilan Irlannin Ballinaan avaavat veljekset Owen ja Tom Duffy toivovat herättävänsä presidentti Joe Bidenin huomion tervetulokyltillä. Bidenin suku on saapunut Yhdysvaltoihin Irlannista.

Pohjois-Irlannin levottomuudet päättänyt Belfastin sopimus solmittiin pitkänäperjantaina 10. huhtikuuta 1998. Sopimus täytti tällä viikolla 25 vuotta, minkä kunniaksi Yhdysvaltain presidentti Joe Biden saapuu tiistai-iltana vierailulle Pohjois-Irlantiin.

Biden kertoi Twitter-tilillään odottavansa vuosipäivän viettämistä Belfastissa, ja korostavansa vierailullaan ”Yhdysvaltain sitoutumista rauhan säilyttämiseen ja vaurauden edistämiseen”.

”25 vuotta sitten Pohjois-Irlannin johtajat valitsivat rauhan. Belfastin sopimus / Pitkänperjantain sopimus päätti vuosikymmenten väkivaltaisuudet ja toi vakautta”, twiittiin on kirjoitettu.

Yhdysvaltalaismediat ovat nostaneet esiin, että Biden haluaa korostaa Yhdysvaltain roolia rauhanvälittäjänä. Esimerkiksi The New York Times -sanomalehden pääkirjoituksessa todetaan, että presidentillä on oikeus koota osapuolet yhteen juhlistamaan 25 vuoden takaista merkittävää saavutusta ja ”Yhdysvaltain siinä pelaamaa ylpeää roolia”.

Bidenin koneen on määrä laskeutua Belfastin kansainväliselle lentokentälle tiistai-iltana kello 21:30 paikallista aikaa eli Suomen aikaa vähän ennen puoltayötä. Kentällä presidentin toivottaa tervetulleeksi Britannian pääministeri Rishi Sunak.

Biden ja Sunak tapaavat uudelleen keskiviikkona kahdenvälisessä tapaamisessa.

Belfastissa Bidenin odotetaan tapaavan myös paikallisia poliitikkoja. Irlanti-mielisen Bidenin on harjoitettava varovaista diplomatiaa, sillä Pohjois-Irlannin politiikka on ajautunut brexitin jälkeen kaaokseen.

Hautausmaalla Belfastissa muistettiin vuoden 1916 pääsiäiskapinaa sunnuntaina 9. huhtikuuta 2023.

Brexitiä kannattanut Demokraattinen unionistipuolue (DUP) on pettynyt brexitin lopullisiin seurauksiin, eikä hallitusta ole saatu kasaan viime vuoden vaalien jälkeen.

Bidenin keskiviikon ohjelmaan kuuluu myös vierailu Ulsterin yliopiston uudella Belfastin kampuksella, jossa hän pitää puheen lounasaikaan. Brittilehti The Guardianin mukaan odotettavissa on myös ilmoitus uusista sijoituksista.

Yhdysvaltain presidentin vierailu Pohjois-Irlannissa jää odotettua lyhyemmäksi, kertoo Britannian yleisradio BBC. Biden suuntaa jo keskiviikkoiltapäivällä Irlantiin, jossa hän viipyy perjantaihin asti.

Myös lyhyt vierailu vaatii paikallisilta viranomaisilta paljon vaivannäköä turvallisuuden varmistamiseksi. Turvatoimet olisivat samat ”on kyse sitten kahdesta tunnista tai kahdesta viikosta” kuvaili yksi Belfastin poliisi maanantaina The Guardian -lehden mukaan.

Belfastin keskustan viimeisissä turvatarkastuksissa auottiin viemäreitä, ja paikalle on tuotu 300 ylimääräistä poliisia. Yhteensä poliisioperaatiot Belfastin sopimuksen vuosipäivän tapahtumissa maksavat noin seitsemän miljoonaa puntaa, kertoo uutismedia BelfastLive.

Pohjois-Irlannin poliisi varoitti ennakkoon väkivaltaisten tasavaltalaisryhmien mahdollisista iskuista vuosipäivänä. Maanantaina mielenosoittajat heittelivät poliiseja päin polttopulloja Pohjois-Irlannin Londonderryssä.

Tyttö tiesulun vierellä Belfastin katolisella alueella kesällä 1974 otetussa arkistokuvassa. Pitkänperjantain rauhansopimus päätti Pohjois-Irlannin väkivaltaisuudet.

Irlannissa Bidenin matkakohteet ovat valikoituneet osin henkilökohtaisista syistä. Presidentti vierailee keskiviikkona Louthin ja Mayon kreivikunnissa, joissa hänellä on sukulaisia.

Tämän jälkeen Biden suuntaa Dubliniin, jossa hänellä on kiireinen ohjelma torstaina.

Phoenix Park -puisto on vuorokauden suljettu, kun Biden tapaa irlantilaiskollegansa Michael D. Higginsin tämän virallisessa residenssissä. Lisäksi Biden tapaa Irlannin tasavallan taoiseachin eli pääministeri Leo Varadkarin.

Torstaina Bidenistä tulee neljäs Yhdysvaltain presidentti, joka on vieraillut Dáil Éireannissa, Irlannin parlamentin alahuoneessa. Aiemmin niin ovat tehneet John F. Kennedy vuonna 1963, Ronald Reagan vuonna 1984 ja Bill Clinton vuonna 1995.

Torstain ohjelmaan sisältyy myös puiden istutusseremonia, rauhan kellon soitto ja Bidenin kunniaksi Dublinin linnassa järjestettävä juhlaillallinen, kertoo The Irish News -sanomalehti.

Perjantaina ennen lähtöä Biden suuntaa vielä Länsi-Irlantiin, jossa hän vierailee sukututkimuskeskuksessa. Lopuksi hän pitää puheen Ballinassa, St Muredachin katedraalissa, jolle presidentin isoisoisoisoisä myi 27 000 tiiltä vuonna 1827, kertoo The Irish Time.

Lehden mukaan rahat auttoivat miestä myöhemmin ostamaan itselleen ja perheelleen liput Yhdysvaltoihin.