Yhdysvaltain presidentillä on paljon arvo- ja vaikutusvaltaa, mutta Pohjois-Irlannin ongelmia niillä ei ratkaista, kirjoittaa HS:n Lontoon-kirjeenvaihtaja Annamari Sipilä.

Lontoo

Britteinsaarilla Yhdysvaltain presidentti on aina erityisen mieluisa vieras. Sekä Britannia että Irlanti korostavat mielellään jo historiallisestikin läheisiä suhteitaan Yhdysvaltoihin. Yhteistä on kielikin.

Britannian konservatiivihallitusten näkökulmasta presidentti Joe Biden on kuitenkin ollut alusta lähtien pikkuisen ongelmallinen tapaus.

Brexit-Britanniaa on harmittanut, että Biden on niin tavattoman ”vihreä”.

Vihreys ei liity tässä tapauksessa ympäristöasioihin, vaan presidentin irlantilaisiin juuriin.

Biden korostaa mielellään sitä, että hänen juurensa ovat Irlannissa.

Kun Britannian yleisradioyhtiön BBC:n toimittaja lähestyi vastavalittua presidenttiä marraskuussa 2020, vastasi Biden ykskantaan: ”Olen irlantilainen.”

Brittipiireissä tämä tulkittiin niin, että Pohjois-Irlantia koskevissa brexit-kiistoissa Yhdysvaltain presidentti on jo valmiiksi EU:n ja Irlannin ”puolella”.

Tulkinta on ollut myös tietyssä mielessä oikea: Bidenille ei riittänyt ymmärrystä entisen pääministerin Boris Johnsonin hallituksen aikeille livetä brexit-sovusta jopa Pohjois-Irlannin rauhan kustannuksella.

Vihreää pidetään usein Irlannin värinä. Vehreää Irlannin saartakin kutsutaan smaragdinväriseksi saareksi.

Irlannin lipussa on kuitenkin vihreän lisäksi oranssia ja valkoista.

”Jos yllä olisi oranssia, ei tänne ole tervetullut”, vitsaili silloinen varapresidentti Biden Irlannin silloiselle pääministerille Enda Kennylle keväällä 2015.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ja Irlannin pääministeri Leo Varadkar juhlistivat viime kuussa perinteisin menoin Washingtonissa Irlannin suojeluspyhimyksen Pyhän Patrickin päivää 17. maaliskuuta. Biden pitelee irlantilaista apilakimppua.

Etenkin Pohjois-Irlannin puolella värit ja muut symbolit eivät kuitenkaan ole pelkkä vitsi. Ne ovat osa identiteettiä ja sitä kautta kovaa politiikkaa.

Pohjois-Irlannin väkivallan vuosista ei ole vielä pitkä aika. Terrorismin uhkatasoa jopa taas nostettiin maaliskuun lopussa.

Väreistä vihreä yhdistetään irlantilaismielisiin nationalisteihin ja tasavaltalaisiin eli katolilaiseen väestönosaan, jotka perinteisesti kannattavat Irlannin saaren yhdistämistä.

Oranssi puolestaan yhdistyy protestantteihin eli brittimielisiin unionisteihin ja lojalisteihin. Heille puolestaan on tärkeää, että Pohjois-Irlanti säilyy osana Yhdistynyttä kuningaskuntaa.

Uskonnoltaan katolilaisen Bidenin vihreät sympatiat ovatkin kirvoittaneet katkeria kommentteja Pohjois-Irlannin protestanttisten unionistipoliitikkojen keskuudessa.

”Hän [Biden] on brittivastainen. Hän on tasavaltalaisten puolella ja on tehnyt antipatiansa protestantteja kohtaan erityisen selväksi”, Demokraattisen unionistipuolueen (DUP) brittiparlamentissa istuva Sammy Wilson sanoi The Daily Telegraph -lehden mukaan.

Presidentti Biden on keskiviikkona Pohjois-Irlannissa juhlistamassa rauhansopimuksen 25-vuotismerkkipaalua.

Presidentti Biden seurueineen saapui Pohjois-Irlantiin jo myöhään tiistai-iltana. Vastassa oli Britannian pääministeri Rishi Sunak ja muita arvohenkilöitä.

Pohjois-Irlantiin saapunutta presidentti Joe Bideniä olivat vastassa Britannian pääministeri Rishi Sunak (vas.), Yhdysvaltain Britannian suurlähettiläs Jane Hartley (selin) sekä Yhdysvaltain Pohjois-Irlannin erityislähettiläs Joe Kennedy III. Myös Kennedyjen juuret ovat Irlannissa.

Alun perin oli tarkoitus, että Biden olisi puhunut Pohjois-Irlannin päättäjille ja muille vieraille Stormontin parlamenttirakennuksessa.

Pohjois-Irlannin itsehallinto on ollut kuitenkin halvaustilassa jo viime vuoden keväästä asti, joten Biden puhuu neutraalimmassa yliopistoympäristössä eli Ulster Universityssä iltapäivällä.

Syy Pohjois-Irlannin tämänhetkiseen poliittiseen pattitilanteeseen on brexitissä.

Demokraattinen unionistipuolue DUP ei suostu hallitusyhteistyöhön Sinn Féin -puolueen kanssa, koska on pettynyt brexitin seuraamuksiin.

Ironia piilee siinä, että DUP itse ajoi innokkaasti brexitiä. Puolueessa laskettiin, että EU-ero vahvistaisi siteitä Britanniaan. Kävi kuitenkin toisin: Brexit-ongelmat ovat loitontaneet Pohjois-Irlantia.

Irlannin yhdistyminen näyttäytyy EU-eron myötä entistä todennäköisemmältä. Sinn Féin on noussut suurimmaksi puolueeksi. Katolilaisiakin on jo enemmän kuin protestantteja.

Pääministeri Sunak on ollut edeltäjiään halukkaampi löytämään kompromissin Pohjois-Irlannin brexit-ongelmiin. Sellainen löytyikin helmikuussa, kun Sunak ja EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen juhlivat uutta brexit-sopua eli niin sanottua Windsorin kehyssopimusta.

Vaikka sopu meni läpi brittiparlamentin alahuoneessa, olennaisin puuttuu: DUP ei ole vieläkään hyväksynyt brexit-sopimuksen rukkaamista ja taipunut poliittiseen yhteistyöhön.

Olisiko presidentti Bidenistä nyt apua solmun selvittämisessä?

Ei, vaan pikemminkin päinvastoin, jos kuuntelee useita unionistipoliitikkoja.

”Hän [Biden] vihaa Yhdistynyttä kuningaskuntaa, siitä ei ole epäilystäkään”, DUP:n entinen johtaja ja Pohjois-Irlannin hallituksen entinen pääministeri, nykyinen brittiparlamentin ylähuoneen jäsen Arlene Foster sanoi GB Newsille.

Kun Pohjois-Irlantiin saatiin viimein rauha keväällä 1998, oli Britannian pääministerinä työväenpuoluelainen Tony Blair.

Blair arvioi äskettäin BBC Radio 4:lle, että Pohjois-Irlannin vaikutusyrityksissä pitää edetä hienovaraisesti. Painostaminen ei tuota tulosta, vaikka se tulisi Yhdysvalloista.