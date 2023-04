Ranskan presidentti piti puheen, jossa hän vaati Euroopalta kunnianhimoa ja omavaraisuutta. Ranskalaisjohtaja on joutunut kovan arvostelun kohteeksi niin kotimaassaan kuin kansainvälisillä areenoilla.

Väkivallan ja tekopyhyyden presidentti, banderollissa julistettiin. Mielenosoittajat levittivät vihaisia banderolleja saliin, jossa Ranskan presidentti Emmanuel Macron oli vasta aloittanut puheensa tiistai-iltana.

Hollantilainen ajatushautomo Nexus Instituut oli kutsunut Macronin puhumaan Haagiin Euroopan taloudellisesta ja teollisesta itsenäisyydestä. Puhe kuitenkin viivästyi, kun mielenosoittajat aloittivat huutelun muun muassa ilmastosta, Ranskan eläkeuudistuksesta ja Ranskan menetetystä demokratiasta.

Macron vastasi huutelijoille mielenosoitusten kuuluvan demokratiaan mutta totesi, että demokratioissa on kunnioitettava instituutioita, jotka kansa on äänestänyt. Presidentin puhe pääsi jatkumaan muutaman minuutin päästä, kun mielenosoittajat poistettiin salista.

Ranskalaispresidentti halusi puheestaan jatkumoa vuonna 2017 Sorbonnen yliopistolla Pariisissa pitämälleen puheelle, summaa ranskalainen sanomalehti Le Figaro. Tuolloin El Politico -lehti uutisoi Macronin toisintaneen puheellaan roolinsa ainoana EU:n kansallisena johtajana, joka uskalsi yhä puolustaa syvempää Euroopan yhdentymistä.

Nyt, vuosia myöhemmin, Macron on poliittisesti pinteessä sekä kotimaassaan, Euroopassa että kansainvälisesti. Ranskassa presidentin eläkeuudistus on kohdannut laajaa vastustusta, joka on purkautunut viikkoja kestäneiksi mielenosoituksiksi ja lakoiksi.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja hänen vaimonsa Brigitte Macron tervetuloseremoniassa Amsterdamissa 11. huhtikuuta 2023. Kyseessä on ensimmäinen Ranskan presidentin virallinen valtionvierailu Hollantiin yli 20 vuoteen.

Ulkopolitiikkakaan ei ole tuonut kehuja. Macronin viimeviikkoinen Kiinan-vierailu päättyi tuohtumukseen, kun Euroopan yhtenäisyyttä peräänkuuluttava ranskalainen sai Euroopan näyttämään hyvin hajanaiselta. Euroopassa ja Yhdysvalloissa ihmeteltiin sitä, miten Ranskan presidentti kritisoi Euroopan suhdetta Yhdysvaltoihin ja osoitti ymmärrystä Kiinalle.

Hollannissa Macron ei palannut kommentoimaan Taiwanin tilannetta.

Haagissa Macron jatkoi tiistaina lempiaiheillaan, Euroopan strategisella autonomialla ja yhtenäisyydellä. Puheesta uutisoivat muun muassa ranskalaislehdet Le Monde ja Le Figaro.

Presidentti avasi näkemystään Euroopan itsemääräämisoikeudesta etenkin kaupan ja teollisuuden näkökulmasta.

Macronin mukaan koronapandemia osoitti, että olemme riippuvaisia suuresta määrästä lääkkeitä ja muita asioita. Euroopan on hänen mukaansa vähennettävä tätä riippuvuutta ja vahvistettava omaa identiteettiään ja itsemääräämisoikeuttaan.

Ranskan presidentin keskeinen viesti oli, että Euroopan on vahvistettava taloudellista painoarvoaan ja vaikutusvaltaansa suhteessa Kiinaan ja Yhdysvaltoihin. Hän nosti esiin myös teknologian, joka mahdollistaa taistelun ilmastonmuutosta vastaan.

”Meillä on amerikkalaista ja kiinalaista teknologiaa, mikä on meille riski”, hän sanoi.

Jos Eurooppa ei toimi, on Macronin mukaan seurauksena menetettyjä työpaikkoja ja tilanne, ”jossa emme enää päätä puolestamme”. Macron vaati Euroopalta myös aiempaa parempaa kilpailukykyä, sillä ”emme voi elää maanosassa, joka ei ole kilpailukykyinen.”

”Muokkaamme kohtaloamme valitsemalla neuvottelukumppanimme”, Macron totesi.

”Meidän on yritettävä olla ennemmin päättäjiä kuin säännöille alisteisia.”