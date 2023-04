Etelä-Afrikassa on hämmästelty rikostapausta, jossa kuolleeksi luultu väkivaltarikollinen löytyi hyvissä voimissa. Erikoisen tapauksesta tekee se, että rikollisen uskottiin kuolleen viime vuonna sellissään polttoitsemurhassa.

Etelä-Afrikassa on viime päivät seurattu tiiviisti outoa rikostapausta, jossa kuolleeksi luultu väkivaltarikollinen löytyi hyvävoimaisena Tansaniasta.

Erikoiseksi tapauksen tekee se, että pitkää vankeustuomiota murhasta ja raiskauksista istuneen rikollisen uskottiin kuolleen viranomaisten valvovien silmien alla eteläafrikkalaisessa vankilassa viime vuonna.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan tapaus on herättänyt raivoa Etelä-Afrikassa, sillä seksuaalirikosten määrässä maa on surullisella tavalla maailman kärkeä. Tapaus on herättänyt keskustelua myös maan hallinnon korruptiosta.

Rikostapaus juontaa juurensa vuoteen 2011, jolloin eteläafrikkalainen Thabo Bester, silloin 22 vuotta, tuomittiin murhasta, raiskauksista ja kahdesta aseellisesta ryöstöstä sikäläisessä tuomioistuimessa 50 vuodeksi vankeuteen.

Mies sai tapauksen yhteydessä julkisuudessa liikanimen ”Facebook-raiskaaja”. Bester oli lähestynyt uhrejaan sosiaalisen median palvelussa lupaamalla nuorille naisille mallin uraa. Uhreja oli ollut kolme, joista naisystävänsä Bester murhasi.

Tapaus sai laajasti julkisuutta tuolloin ja oikeudenkäyntiä seuranneen yhdysvaltalaislehti Los Angeles Timesin mukaan ”Facebook-raiskaaja” puolustautui oikeudessa väittäen olevansa uhri itsekin ja tulleensa raiskatuksi sekä lapsena että vankilassa aiempaa tuomiota kärsiessään.

Väkivaltarikollisen tarina näytti kuitenkin tulleen tiensä päähän viime vuoden toukokuussa, kun Bester teki polttoitsemurhan vankilassa Bloemfonteinin kaupungissa.

Tai näin ainakin aluksi luultiin.

Besteristä oli kuitenkin tehty näköhavaintoja vankilan ulkopuolella, ja mediakirjoittelun jälkeen viime kuussa tehty ruumiinavaus todisti, että selliin kuollut mies ei ollutkaan Bester.

BBC:n mukaan Besterin sellistä löytynyt vainaja olisi uusien tietojen mukaan kuollut kallonalueelle osuneeseen tylppään iskuun.

Besteriä ryhdyttiin etsimään, ja samalla alkoi sen setviminen, kuka oli Besterin sellistä löytynyt vainaja ja oliko vankilan mahdollisesti korruptoitunut henkilökunta avustanut Besteriä paossa.

Perjantaina Bester pidätettiin Tansaniassa uuden naisystävänsä, lääkärinä tunnetun naisen seurassa.

Tiistaina eteläafrikkalainen oikeuslaitos nosti syytteet murhasta ja tuhopoltosta vankilasta vastanneen yksityisen turvafirman työntekijälle ja Besterin uuden naisystävän isälle. Sellistä kuolleena löytyneen miehen henkilöllisyys on BBC:n mukaan edelleen epäselvä.

Eteläafrikkalaisen Sunday Timesin mukaan sellistä löytynyt ruumis olisi mahdollisesti ryöstetty läheiseltä ruumishuoneelta kahden muun ruumiin kanssa. Ruumisryöstöjen takana olisi ollut lehden mukaan Besterin naisystävä. Kahta muuta ryöstettyä ruumista oli lehden mukaan tarkoitus käyttää Besterin aiemmissa pakoyrityksissä.