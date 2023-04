Video silvotuista ruumiista saattaa olla uusi, kurkunleikkausvideo todennäköisesti viime kesältä.

Sosiaalisessa mediassa levisi tiistaina ja keskiviikkona kaksi videota ilmeisesti venäläisten sotilaiden raakuuksista Ukrainassa. Videoista kertoi muun muassa uutiskanava CNN, ja ne nostattivat laajoja vastalauseita.

Ukraina presidentti Volodymyr Zelenskyi tuomitsi uutistoimistojen mukaan ”venäläiset pedot”, jotka ovat tehneet toisen julki tulleista videoista. Siinä ilmeisesti ukrainalainen sotilaan kaula katkaistaan puukolla. Uhri on lyhyen videon alussa vielä elossa.

”Tämä on video Venäjästä sellaisena kuin se on”, Zelenskyi kommentoi Twitterissä. ”Jokaisen on reagoitava tähän. Me emme unohda mitään. Venäjän terrori on lyötävä.”

”Kaikki selvitetään ja kaikesta joutuu vastuuseen”, Ukrainan presidentinkanslian päällikkö Andri Jermak puolestaan twiittasi.

Jermankin neuvontantajn Darija Zarivnan mukaan kyseessä on Venäjän psykologinen operaatio, jonka tarkoituksena on kauhistuttaa yleisöä Ukrainassa ja länsimaissa.

”Video paljastaa kaiken olennaisen terroristivaltio Venäjästä”, Zarivna sanoi uutistoimisto Ukrinformin mukaan.

Tallenteiden alkuperästä, kuvauspaikasta, ajankohdasta ja niillä esiintyvien ihmisten henkilöllisyydestä ei tiedetä mitään varmaa.

Ensimmäinen video ilmestyi ilmestyi venäläiselle Soldat udatši- eli Onnensoturi-kanavalle viestipalvelu Telegramissa viime lauantaina. Minuutin ja 14 sekunnin mittaisessa videossa näkyy kaksi ilmeisesti ukrainalaista sotilasta, joiden päät on leikattu irti ja käsivarret katkottu.

Sotilaiden ruumiit makaavat maassa tuhoutuneen miehistönkuljetusajoneuvon vieressä paljaana paistavalla peltomaalla.

HS:n faktantarkastaja John Helin arvelee ajoneuvon olevan joko yhdysvaltalainen M113 tai sen hollantilaisversio YPR-765. Molempia on ollut Ukrainan joukkojen käytössä viime kesästä lähtien. Kauempana näkyy tuhoutunut panssarivaunu tai telatykki.

Uhreilla ei ole kenkiä ja verta on vuotanut melko vähän, joten on mahdollista, että silpominen olisi tehty sotilaiden kuoleman jälkeen.

Paikalle saapuvat ja videon kuvanneet venäläiset sotilaat nauravat ja sanovat ”jonkun” tai ”niiden” leikanneen uhrien päät. Vaikuttaa siis siltä, että kuvaajat ja silpojat eivät ole samoja henkilöitä. Tallenteella kuuluva puheääni on käsitelty tunnistamattomaksi.

Venäläisen sosiaalisen median kommenttien mukaan tallenne on tehty Bahmutin lähistöllä. Videon geopaikantaminen voi olla mahdollisuuksien rajoissa.

Tuhoutuneen miehistönkuljetusajoneuvon vieressä kuvatussa videossa näkyy venäläissotilaita tutkimassa päättömiä uhreja.

Raaka kurkunleikkausvideo ilmestyi julkisuuteen tiistaina. Venäläisen tutkivan journalismin ryhmän The Insiderin mukaan tallenne julkaistiin ensinnä Mužkoje gosudarstvo- eli Miesvaltio-liikkeen suljetulla Telegram-kanavalla.

Mužkoje gosudarstvo on Balakovosta Volgan rannalta kotoisin olevan venäläisen uusnatsin Vladislav Pozdnjakovin vuonna 2016 perustama liike, joka julistaa rasismin ja kansalliskiihkon lisäksi patriarkaatin paluuta. Nižny Novgorodin alueoikeus kielsi liikkeen ekstremistisenä lokakuussa 2021.

Minuutin ja 40 sekunnin mittainen video seuraa piinallisen tarkasti, kuinka ilmeisesti venäläiseen maastopukuun pukeutunut ja kasvonsa peittänyt mies katkaisee puukolla vatsallaan makaavan uhrin kaulan. Alussa vielä elossa olevalla uhrilla on yllään yksivärinen vihreä kenttäpuku ja keltainen käsivarsinauha.

Toimitusta seuraavat miehet kannustavat verityön tekijää venäjäksi: ”Paina päälle, katkaise se, etkö ennen nuppia ole irrottanut, loppuun asti [...]” Kuvan ulkopuolelta kuuluvasta radiokeskustelusta kuuluu kutsumanimi Varjag.

Tallenne on lähikuvaa metsäisestä maastosta tai pusikosta. Kasvusto on kirkkaan vihreää, eikä maa ole kovin märkä, joten video on kuvattu mahdollisesti viime vuoden alkukesästä.

Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU ilmoitti keskiviikkona aloittavansa videosta rikostutkinnan.

”Löydämme nämä elukat mistä tahansa”, SBU:n päällikkö Vasili Maljuk sanoi ukrainalaislehti Fokusin mukaan. ”Saamme heidät kiinni olivatpa he missä tahansa, maan alla tai taivaissa.”

Venäjän presidentinhallinto ilmoitti samaan aikaan pitävänsä videota ”kauheana” ja sen ”aitouden tutkimista” välttämättömänä, kertoo uutistoimisto Reuters.

Kurkunleikkausvideo tuomittiin laajasti myös venäläisissä, sotaa kannattavissa sosiaalisen median kanavissa. Niissä tuomittiin joko itse teko tai vähintäänkin teon kuvaaminen tai ”typerä” julkaiseminen.

Toisaalta useissa venäläisissä sosiaalisen median kanavissa mestausvideoon on reagoitu myös riemastuneesti ja siitä on tykätty tuhansia kertoja.