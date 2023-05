Riippumaton Meduza haluaa näyttää sodan venäläisille ukrainalaisten silmin, ”ilman väritystä”, sanoo päätoimittaja Ivan Kolpakov. Se ei ole helppoa. Toimittaja Jelena Kostjutšenko on yksi harvoista venäläisistä, jotka ovat pystyneet raportoimaan rintamalta Ukrainan puolella.

”Sota, 432. päivä. Meduzan online.”

Näin kuuluu koko sivun levyinen otsikko venäjänkielisen verkkomedia Meduzan etusivulla tiistaiaamuna 2. toukokuuta 2023. Kuvassa on ukrainalaisia sotilaita juoksuhaudassa Bahmutin lähellä.

Meduza on riippumaton venäjänkielinen uutissivusto, joka aloitti toimintansa Latviassa vuonna 2014.

Meduza ilmestyy myös englanniksi, mutta leimallisesti se on venäläinen media, joka kertoo Venäjän asioista venäjäksi venäläisille. Ulkomailla se toimii siksi, että jo vuonna 2014 sen perustajat ymmärsivät, että vapaan journalismin harjoittaminen Venäjällä oli käynyt mahdottomaksi.

Meduzan toinen perustaja Galina Timtšenko oli saanut tinkimättömän journalistisen linjansa takia potkut verkkojulkaisu Lenta.ru:n päätoimittajan tehtävästä. Hänen mukanaan Meduzaan siirtyi osa Lentan toimittajista.

Jo vuoden ja kahden kuukauden ajan Meduzan ykkösuutinen on ollut Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Siitä kertominen ei ole helppoa.

Venäjällä lait tekevät objektiivisen raportoinnin mahdottomaksi.

”Venäjällä voi vain viitata puolustusministeriön tietoihin, jotka ovat valhetta”, sanoo Meduzan päätoimittaja ja toinen perustaja Ivan Kolpakov HS:n haastattelussa.

Aivan yksinkertaista ei sotaraportointi ole ulko­maillakaan toimiville venäläis­medioille. Niiden toimittajat eivät pääse rintamalle.

Jos Meduzan toimittaja matkustaisi raportoimaan sodasta venäläisten puolelle rintamaa, seurauksena olisi välitön pidätys, Ivan Kolpakov sanoo.

”Hänet pidätettäisiin, heitettäisiin kellariin kidutettavaksi, tapettaisiin tai tehtäisiin raajarikoksi. Venäjän puolelta tapahtumia on hyvin vaikea valaista. On pakko tukeutua sellaisiin epäluotettaviin lähteisiin kuin sensuurin oloissa toimivat valtion uutis­toimistojen kuvaajat ja Telegram-kanavat ja tehtävä niiden materiaalista omia päätelmiä.”

Ukraina taas ei käytännössä myönnä viisumeita venäläis­toimittajille.

”Positio on täysin ymmärrettävä. Jos tarkastus­pisteellä Ukrainassa näyttäisi Venäjän passia ja yrittäisi vastata kysymykseen ’mitä teet täällä’, voisi olla vaikea vastata vakuuttavasti ihmisille, jotka joutuvat käymään tätä sotaa joka päivä.”

Silti oman raportoinnin puute on Kolpakovin mukaan Meduzan kannalta vakava.

”Meidän olisi ehdottomasti työskenneltävässä Ukrainassa rintamalla. Nyt olemme ulkopuolisten avustajien ja uutis­toimistojen kuvaajien varassa. Tämä on ongelma sen kannalta, millainen tuntuma venäläisillä toimittajilla on sodan todellisuuteen ja mitä he siitä yleisölle kertovat.”

Kolpakovin mukaan Meduza haluaa näyttää sodan venäläisille ukrainalaisten silmin, ”ilman väritystä”.

Esimerkiksi tiistaina sivustolla oli laaja kuvapaketti, jossa kerrottiin Venäjän ohjus­iskujen siviili­uhrien hautajaisista Umanissa ja kuvattiin Ukrainan joukkojen toimintaa Bahmutissa.

Meduzaa kiinnostavat Kolpakovin mukaan taistelujen tilanne, mobilisaatio Venäjällä, sodan taloudelliset ja kulttuuriset seuraukset Venäjällä ja Ukrainassa sekä kansain­välinen politiikka.

Merkittävää tutkivaa journalismia se on onnistunut tekemään Butšan sotarikoksista sekä raiskauksista Bohdanivkassa Kiovan lähellä.

Kolpakovin mukaan on syytä muistaa, että myös Ukraina käy informaatiosotaa, vaikkakin se on parempi lähde kuin Venäjä.

”Ukrainan sodasta on kuitenkin hyvin paljon yksityistä todistus­aineistoa, satelliitti­kuvia ja erilaisia foorumeja, joiden perusteella voi tehdä johto­päätöksiä siitä, mitä siellä todella tapahtuu.”

Ukrainalaiset epäilevät välillä Meduzaa, vaikka sen periaate on riippumattomuus. ”Sille ei voi mitään, että heitä epäilyttää kaikki, mitä venäläiset tekevät.

Meduza on monien arvostama riippumaton julkaisu, mutta päätoimittajan mukaan se saa paljon vihapostia ”joka puolelta”.

Oma kierteensä tulee jo siitä lähtökohdasta, että se on venäläinen media, joka raportoi Venäjän aloittamasta sodasta.

”Vaikka olemme joka hetki riippumattomia journalisteja, silti monet pitävät meitä hyökkääjämaan edustajina. Meidän on yritettävä katsoa tilannetta enemmän ulkopuolelta.”

”Pitää oppia erottamaan olennainen kritiikki epäolennaisesta.”

Painetta tulee myös ukrainalaisilta lukijoilta.

”Sille ei voi mitään, että heitä epäilyttää kaikki, mitä venäläiset tekevät. Voimme vain työskennellä rehellisesti joka päivä ja muistaa, että ukrainalaisilla on kaikki syyt suhtautua noin. Henkilökohtaisesti tunnen syyllisyyttä siitä, että olisi pitänyt tehdä paljon enemmän, jottemme olisi ikinä päätyneet tähän.”

Kolikon toinen puoli on se että sotajuttujen tekeminen ei riitä, vaan ihmiset pitäisi myös saada lukemaan ne.

Kolpakov sanoo, ettei keskimääräinen venäläinen valitettavasti pidä puolueetonta tietoa suuressa arvossa.

”Hyökkäyksen alun jälkeen sota alkoi kiinnostaa vasta syksyllä, kun Venäjällä julistettiin osittainen liikekannallepano. Silloin ihmiset alkoivat lukea uutisia. Pääasiassa Venäjällä vallitsee täydellinen apatia. Tilanne on hyvin surullinen.”

Kyse on Kolpakovin mukaan myös psykologisesta itsesuojelusta.

”Yleisömme on nuorta, koulutettua ja oppositiomielistä, mutta hekin lakkaavat lukemasta sotauutisia, koska ajatus siitä, ettei todellisuudelle voi tehdä mitään, on musertava.”

Vaikka sotauutiset eivät olisi luettuja, klikkimäärät eivät huoleta Kolpakovia lainkaan.

”Lukijamäärien mukaan ei pidä nyt suunnistaa, vaan säilyttää ammattiylpeys. En aloita päivääni katsomalla lukuja, vaan seuraamalla sitä, mikä on todella tärkeää. On välttämätöntä kertoa venäläisille sodasta, ja on kerrottava myös, miten sitä voi vastustaa tulematta hulluksi.”

Venäjä on estänyt pääsyn Meduzan verkkosivuille, mutta sitä voi lukea vpn-yhteydellä tai sovelluksella. Vpn:n takia tarkkaa lukijamäärää on vaikea tietää. Kolpakovin mukaan estot ovat laskeneet lukijamäärää Venäjällä, mutta se on yhä noin kymmenen miljoonaa.

”Olemme selvästi suosituin riippumaton media Venäjällä”, hän sanoo.

Meduzasta on tehty Venäjällä ulkomainen agentti ja nyt ei-toivottu organisaatio. Kaikki yhteistyö sen kanssa on laitonta, eikä sille saa esimerkiksi antaa haastattelua.

Meduzan toimittajat poistuivat Venäjältä heti sodan alussa. Silti heillä on yhä lähteensä Venäjällä.

Jäljellä on enää yksi huononnus: lukemisen kriminalisointi. Valko-Venäjällä tämäkin on jo todellisuutta ja miliisi voi pidättää henkilön, jonka puhelimesta löytyy kielletty Telegram-kanava.

”Todellisuus on hyvin lähellä sitä, mitä se oli Neuvostoliitossa. Jotta saisi riippumatonta tietoa, on seurattava [Venäjän] ulkopuolista mediaa.”

Yksi harvoja Venäjän hyökkäyksestä paikan päältä raportoineita venäläisiä toimittajia on Jelena Kostjutšenko. Hän työskenteli Ukrainassa viisi viikkoa sodan alussa.

Kostjutšenko laati vaikuttavat reportaasinsa sittemmin lakkautetulle Novaja Gazeta -lehdelle. Hän on siirtynyt Meduzan palvelukseen, mutta on pitkällä sairaslomalla ja julkaisee keväällä sotaa käsittelevän kirjan.

Jelena Kostjutšenko ehti tehdä sotareportaaseja Novaja Gazetaan, jonka oli sittemmin pakko lopettaa.

Ennen sotaa hän teki tutkivia juttuja muun muassa Norilsk Nickelin ympäristörikoksista, kirjoitti huumeidenkäyttäjien ja seksityöntekijöiden ongelmista ja raportoi Kaukasukselta, Valko-Venäjältä ja Kazakstanin mielenosoituksista.

Vuonna 2016 sai hän sai aivovamman, kun hänen kimppuunsa hyökättiin työmatkalla Beslaniin.

Kostjutšenko sanoo HS:n haastattelussa, ettei Ukrainassa ollut lainkaan vaikea työskennellä. Tosin pieniä alkuvaikeuksia oli. Hän matkusti Ukrainaan Puolasta, eikä häntä oltu aluksi päästää maahan. Lvivissä häntä ei venäläisenä päästetty lehdistökeskukseen, mutta hän sai käyttää sen verkkoyhteyttä tilojen ulkopuolella.

Muuten kaikki viranomaisista ja lääkäreistä tavallisiin ihmisiin olivat Kostjutšenkon mukaan auttavaisia. Hän päätyi maahan ilman toimivaa puhelinkorttia, maksukorttia ja rahaa, mutta tuttavien tuttavat auttoivat ja majoittivat häntä.

”Viiden viikon aikana ehkä kaksi ihmistä kieltäytyi antamasta minulle haastattelua siksi, että olen venäläinen.”

Kostjutšenkon mukaan sodan alussa ukrainalaiset halusivat vedota venäläisiin. Some­keskustelujen perusteella hän kuitenkin uumoilee, että asenne venäläisiä kohtaan on nyt koventunut.

Ukrainalainen siviilimies kuljetti Kostjutšenkon äärimmäisen vaarallisen matkan rintama­linjan yli Hersoniin, ja toinen toi hänet sieltä takaisin. Hersonissa hän selvitti venäläisten kidutusta ja julkaisi 44 siepatun ihmisen nimet.

”[Venäjän joukot] eivät odottaneet, että joku ilmestyisi sinne tätä penkomaan”, Kostjutšenko sanoo HS:lle.

Hän aikoi myös Mariupoliin, mutta joutui perumaan matkan turvallisuussyistä. Henkilökohtaisen turvallisuutensa takia hän asuu nyt EU-maassa.

Venäjän ”feikkilain” takia Novaja Gazeta teki Kostjutšenkon juttuihin lisäyksen: ”Se, mitä Jelena Kostjutšenko näki Ukrainassa omin silmin”. Silminnäkijähavaintoja arveltiin olevan vaikeampi kiistää oikeudessa.

Venäjän sensuurivirasto Roskomnadzor ja pääsyyttäjä vaativat lehteä poistamaan Kotsjutšenkon jutut verkosta. Saatuaan Roskomnadzorilta toisen varoituksen Novaja Gazeta päätti lopettaa toimintansa.

Venäjällä Facebook, Instagram ja Twitter on estetty. Syyttäjä, oikeuslaitos, poliitikot ja Roskomnadzor ovat sananvapauden kimpussa. Roskomnadzor on valtava virasto, jonka tehtävä on vahtia internetiä. Se on blokannut yli 160 000 verkkosivustoa, muun muassa Helsingin Sanomat. Tavalliset kansalaiset saavat tuomioita some­kommenteista. Esimerkiksi eläkeläinen sai seitsemän vuotta vankeutta kirjoitettuaan, että Venäjä tappaa naisia ja lapsia – mikä on totta.

Kostjutšenko teki aikanaan gradunsa natsi-Saksan propagandasta, eikä uskonut näkevänsä samaa Venäjällä.

”Göbbels oli hyvin lahjakas, mutta hänellä oli käytössään vain radio ja sanomalehti. Nyt on televisio, internet ja sosiaalinen media. Venäjän propaganda on hyvin taitavaa. Siinä on eri tasoja erilaisille ihmisille. Ideaali on vakuuttaa, että Venäjä on aina oikeassa. Jos se ei onnistu, on saatava ihminen ajattelemaan, että kaikki ei ole niin yksinkertaista eikä Ukrainakaan ole täysin oikeassa.”

Valtio haluaa Kostjutšenkon mukaan vakuuttaa tavallisen venäläisen siitä, että jos tämä ilmaisee mielipiteensä, hän menettää työnsä ja joutuu vankilaan. Jos tämä ei toimi, se vakuuttaa, että toisinajatteleva on yksin ja kaikki muut ovat Putinin puolella.

Journalistin tehtävä on Kostjutšenkon mukaan korvata ja vastustaa propagandaa. Hän uskoo tiedonvälityksen mahdollisuuteen:

”Ihmisillä on perustavanlaatuinen tarve tietää totuus, koska jokainen haluaa olla yhteydessä ympäröivään todellisuuteen.”

Länsimaista journalismia Kostjutšenko arvostelee pyrkimyksestä pelkästään neutraaliin tapahtumien tarkkailuun.

Hän uskoo ”suoran toiminnan journalismiin”, esimerkiksi Instagram-projekti Help­desk­mediaan, jossa kerrotaan sodasta, mutta autetaan myös sen uhreja.

Jelena Kostjutšenko on maanpaossa kirjoittamassa kirjaa. Hän on siirtynyt Meduzan palvelukseen.

Kostjutšenko olisi saanut Ukrainaan viisumin myöhemminkin, muttei päässyt lähtemään terveyssyistä. Parannuttuaan hän haluaisi raportoimaan Ukrainaan.

”Tiedän, että jotkut kollegani eivät ole saaneet viisumia. Ukrainalaiset kuitenkin tietävät, miten työskentelen ja että vaaransin henkeni saadakseni selville, mitä tapahtuu.”

35-vuotiaana Kostjutšenko on menettänyt 17-vuotisen työnantajansa eikä tiedä, koska voi tavata 75-vuotiaan Venäjällä asuvan äitinsä.

”Äitini on tottunut ajattelemaan Venäjää ja venäläisiä sankareina ja fasismin kukistajina. Pystymme keskustelemaan sodasta vain viisi minuuttia kerrallaan. Totuus tekee hänelle kipeää, koska se on vastoin kaikkea, mihin hän on koko elämänsä uskonut. Hänen nimissään tapetaan ihmisiä. Valtio haluaa vahingoittaa hänen tytärtään. Hänelle on valehdeltu, ja hän on uskonut.”

Kotimaanaan Kostjutšenko pitää yhä Venäjää. Äidin mielestä oli typerää, että tytär lähti raportoimaan Ukrainaan ja menetti mahdollisuutensa elää Venäjällä.

”Jos olisin toiminut toisin, olisin menettänyt kaiken mihin uskon, ammatin, itseni.”

Keskiviikkona 3. toukokuuta on kansainvälinen lehdistönvapauden päivä.