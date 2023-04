Kapo on mitätöinyt pysyvän oleskeluluvan muutamalta Venäjän kansalaiselta tai kansalaisuudettomilta.

Vironvenäläiset ovat hajanainen ryhmä, joka ei Viron suojelupoliisin, kaitsepolitsein, mukaan muodosta uhkaa Viron turvallisuudelle.

”Puheet viidennestä kolonnasta voi unohtaa”, pääjohtaja Arnold Sinisalu sanoi kaitsepolitsein eli kapon vuosikirjan julkaisu­tilaisuudessa keskiviikkona.

Venäjän maanmiesten koordinaationeuvosto lopetti toimintansa 4. huhtikuuta sisäisten erimielisyyksien vuoksi. Sinisalun mukaan hajoamisen syynä olivat eri käsitykset Venäjän hyökkäyssodasta.

Vastaavia neuvostoja on eri maissa Venäjän lähetystöjen yhteydessä. Sinisalun mukaan neuvosto lopetti toimintansa ensimmäisenä Virossa, jossa se oli toiminut liki 30 vuotta.

Tartossa, Narvassa, Maardussa ja Tallinnassa asuvia venäjänkielisiä ei voi rinnastaa toisiinsa. Vastoin yleistä käsitystä Sinisalu korosti myös, ettei Viron kansalaisuus tai kielitaito kerro suhtautumisesta valtioon.

Enemmistöllä venäjänkielisistä on Viron kansalaisuus. Lisäksi Virossa asuu vakituisesti yli 81 000 Venäjän kansalaista ja yli 66 000 kansalaisuudetonta Neuvostoliiton kansalaisten jälkeläistä, jotka ovat pääosin venäjänkielisiä. Heidän äänioikeutensa poistamisesta paikallisvaaleissa puhutaan Virossa paljon, vaikka oikeuskanslerin mukaan päätös rikkoisi perustuslakia.

Talven parlamenttivaalien jälkeen katseet kääntyivät Koillis-Viroon, jossa Venäjän-mieliset kokosivat ääniä. Kapo epäilee liikettä Yhdessä (Koos) edustanutta Aivo Petersonia Viron vastaisen liikkeen perustamisyrityksestä. Peterson on pidätettynä.

Sinisalu keskittyi vuosikirjan julkaisutilaisuudessa karistamaan epäluuloja koko venäjänkielistä väestöä kohtaan. Kapon selvityksen mukaan he suhtautuvat valtioon tyypilliseen tapaan: viidennes vastahankaisesti, 60 prosenttia seuraa valtavirtaa ja viidennes on edistysmielisiä ja aktiivisia. Vastahankaistenkin ryhmästä vain kymmenisen prosenttia on valmis osoittamaan mieltä aktiivisesti.

”Siitä ei tarvitse olla huolissaan”, sanoi Sinisalu.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on saanut monet virolaiset epäilemään venäjänkielisen väestön suhtautumista.

Kapon mukaan viime keväänä alkoi näkyä merkkejä siitä, että neuvostomonumentteja aletaan käyttää jännitteiden lietsomiseen yhteiskunnassa. Aluksi se näkyi monumenttien töhrintänä.

Venäjälle neuvostomonumentit ovat väline julistaa voittoa natsismista toisessa maailmansodassa. Niiden töhrimisen se tulkitsee propagandassaan natsismin uudelleen nousuksi.

Pääosa neuvostomonumenteista on nyt siirretty pois julkisilta paikoilta.

Viro on myös sulkenut Venäjän-mielisiä verkkosivuja ja televisiokanavia osana pakotteita.

Vuoden aikana kapo on mitätöinyt pysyvän oleskeluluvan muutamalta Venäjän kansalaiselta tai kansalaisuudettomilta. Osa on valittanut asiasta oikeuteen.

”Monet Venäjän tukijat eivät halua asua Venäjällä. Jos Viron valtio ei kelpaa, voisi itse poistua”, Sinisalu sanoi.

Sinisalu kiitteli Viron ulkoministeriön päätöstä vähentää venäläisdiplomaattien määrää maassa. Vuoden aikana Viro on lähettänyt ulos 36 venäläistä diplomaattia tai lähetystön työntekijää.

Vuosikirjassa kapo kääntää huomion vironvenäläisistä viime vuosina lisääntyneeseen maahanmuuttoon ”riskivaltioista”. Tällä se viittaa Keski-Aasian tasavaltoihin ja maihin, joissa on ääri-islamistisia liikkeitä. Näistä valtioista on tullut Viroon noin 10 000 ihmistä.