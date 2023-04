Syklonin odotetaan rantautuvan Länsi-Australiaan torstaina tai perjantaina.

Australian länsirannikkoa uhkaa voimakkain sykloni vuosikymmeneen, kertovat muun muassa CNN ja Reuters.

Australian meteorologian viraston mukaan Ilsa-niminen sykloni saattaa rantautua Broomen ja Port Hedlandin kaupunkien välille torstaina tai perjantaina.

Port Hedland on merkittävä rautamalmin vientisatama, ja se aiotaan pitää tyhjänä syklonin varalta.

Syklonin ennustetaan aiheuttavan jopa 250 kilometrin tuntivauhdin tuulenpuuskia. Paikalliset viranomaiset ovat kehottaneet asukkaita sitomaan paikoilleen esimerkiksi pihoilla olevia isoja tavaroita.

Alueella on myös turisteja, joita on kehotettu siirtymään muualle. Ruokakaupoissa on ollut vilinää, kun ihmiset ovat varautuneet myrskyolosuhteisiin.

Syklonit ovat yleisiä Australian länsirannikolla: meteorologian viraston mukaan niitä oli viime vuonna seitsemän.

Koko Australian historian isoin myrsky oli Monica-sykloni vuonna 2006, jolloin tuulenpuuskia tuli noin 180 kilometrin tuntivauhdilla. Monica riehui Australian itä- ja pohjoisosissa.