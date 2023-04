Michael Cohen tekee yhteistyötä syyttäjän kanssa tapauksessa, jossa Trumpia vastaan nostettiin viime viikolla syytteet kirjanpitorikoksista.

Yhdysvaltain edellinen presidentti Donald Trump on haastanut entisen juristinsa ja asiainhoitajansa Michael Cohenin oikeuteen. Hän vaatii tältä yli 500 miljoonan dollarin vahingonkorvauksia vaitiolovelvollisuutta koskevasta sopimusrikkomuksesta ja Trumpia koskevien valheellisten tietojen levittämisestä.

Liittovaltion tuomioistuimessa Floridassa nostetusta kanteesta kertovat muun muassa uutistoimisto Reuters ja uutiskanava CNN.

Kanteen perusteena ovat Cohenin väittämät muun muassa kirjoissa ja podcasteissa sekä hänen tiedotusvälineille antamissaan lausunnoissa.

Cohen on palannut otsikoihin, koska hän tekee yhteistyötä Manhattanin piirisyyttäjän kanssa tapauksessa, jossa Trumpia vastaan nostettiin viime viikolla 34 syytettä kirjanpitorikoksista.

Syytteet liittyvät 130 000 dollariin, jotka Cohen maksoi Trumpin puolesta aikuisviihdetähti Stormy Danielsille eli Stephanie Cliffordille vuonna 2016 pitääkseen tämän hiljaa seksin harrastamisesta Trumpin kanssa vuonna 2006. ”Hyssyttelyrahojen” maksaminen ei ole laitonta, mutta syyttäjän mielestä Trump on syyllistynyt rikokseen kirjaamalla summan ”oikeudellisiksi kuluiksi”.

Trump kiisti syyllisyytensä.

Vuonna 2018 Cohen myönsi syyllisyytensä ja hänet tuomittiin kolmen vuoden vankeuteen muun muassa vaalilakien rikkomisesta liittyen 130 000 dollarin maksuun Cliffordille, veropetoksesta sekä valehtelemisesta valaehtoisessa todistuksessaan kongressille Trumpin perheyhtiön tornitalosuunnitelmista Moskovassa.

Jätettyään työt Trumpin alaisuudessa Cohen on kääntynyt tätä vastaan.

”Minua hävettää, koska tiedän, mikä herra Trump on”, Cohen sanoi Reutersin mukaan todistaessaan kongressissa vuonna 2019. ”Hän on rasisti. Hän on petkuttaja. Hän on huijari.”

