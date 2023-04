The Washington Post: Asia­kirjojen vuotaja on amerikkalainen ase­harrastaja

Vuotaja tiettävästi jakoi salaisia tietoja ensin itse kirjaaminaan, mutta ilmeisesti tämän työläyden takia alkoi myöhemmin lähettää valokuvia alkuperäisistä asiakirjoista.

The Washington Post julkaisi keskiviikkona artikkelin, jossa kerrotaan salaisten Ukraina-asiakirjojen vuotajasta.

Yhdysvaltojen ja Naton salaisten Ukraina-asiakirjojen vuotaja on nuori amerikkalainen aseharrastaja, joka työskenteli Yhdysvaltain sotilastukikohdassa, kertoo tämän nettituttava sanomalehti The Washington Postille. Lehti on varmistanut tiedot myös toiselta ryhmän jäseneltä.

Vuotaja käytti nimimerkkiä ”OG” tietokonepelaajien suosimassa Discord-palvelun ryhmässä, jossa hän myös jakoi salaisia tietoja. Sieltä ne levisivät The Washington Postin mukaan eteenpäin.

Kutsuperusteisessa, vuonna 2020 perustetussa ryhmässä oli parikymmentä jäsentä, lähinnä miehiä ja poikia. Osa heistä on ulkomaalaisia, muun muassa Ukrainasta ja Venäjältä. Ryhmän jäsenet olivat tiiviisti yhteydessä toisiinsa, sillä he pitivät toisilleen seuraa koronaviruspandemian aikana, lehti kertoo.

Ryhmän jäsenet olivat äärimmäisen kiinnostuneita aseista ja muista sotilasvarusteista. Lisäksi heitä yhdisti usko Jumalaan.

Lehdelle puhuneen ryhmän jäsenen mukaan OG jakoi salaisia tietoja ensin itse kirjaaminaan, mutta ilmeisesti tämän työläyden takia alkoi myöhemmin lähettää valokuvia alkuperäisistä asiakirjoista.

The Washington Post on tutustunut noin 300 valokuvaan salaisista asiakirjoista, joista suurinta osaa ei ole julkaistu. Lehti on nähnyt myös tekstejä, joita OG:n sanotaan kirjoittaneen, ja kuunnellut äänitallenteen, jolla kaksi ryhmän jäsentä sanoo OG:n puhuvan nettitutuilleen.

Kumpikin lehdelle puhunut ryhmän jäsen kertoi tietävänsä OG:n oikean nimen ja kotiosavaltion, jossa hän työskenteli. He eivät halunneet jakaa tätä tietoa liittovaltion keskusrikospoliisin FBI:n jäljittäessä vuotajaa kuumeisesti.

Lehdelle puhuneet ryhmän jäsenet kertoivat, että OG vietti useimmiten aikaa yksin tarkoin suojatussa tilassa, jossa älypuhelimet ja muut elektroniset laitteet olivat kielletty. OG:n mukaan Yhdysvaltain hallinto olisi voinut hyödyntää niiden avulla saatuja tietoja hyödykseen.

Discord-palvelu kertoi tekevänsä yhteistyötä FBI:n kanssa.

Tästä on kyse

Kymmeniä sivuja Yhdysvaltain asevoimien ja tiedustelupalvelun salaisia dokumentteja ilmestyi pääsiäisen alla julkisuuteen sosiaalisen median eri kanavilla. Myöhemmin paljastui, että valokuvattuja asiakirjoja on liikkunut eri kanavilla jo pitkään.

Asiakirjat käsittelevät Yhdysvaltain ja muiden maiden suhteita sellaisina kuin ne olivat maaliskuun alussa tänä vuonna. Osa asiakirjoista sisältää vanhempaa tiedustelutietoa.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan, Ukrainan kyky puolustautua ja Venäjän etenemis­mahdollisuudet ovat keskeinen teema papereissa. Esimerkiksi Ukrainan ilmatorjunta­järjestelmien sijainnista kerrotaan kaupunkien tarkkuudella.

Osa asiakirjoista vaikuttaa olevan aitoja, mutta sosiaalisessa mediassa kiertäessään osa on voinut muuttua.