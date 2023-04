Yhdysvallat on jäänyt usein kiinni ystävien ja vihollisten vakoilemisesta. Jos muita maita harmittaa Yhdysvaltain vakoilu, Yhdysvaltoja harmittaa vakoilun tuottama tieto, kirjoittaa HS:n ulkomaantoimittaja Pekka Mykkänen.

Muistatteko sen hirvittävän loukkaavan tunteen, kun kävi ilmi, että eurooppalaisten ystävä ja turvallisuuden takuumies Yhdysvallat näyttäisi vakoilevan EU-maissa toimivaa teollisuutta ja jopa tavallisia kansalaisia?

Epäiltiin, että Yhdysvallat vakoilee joka päivä miljoonien eurooppalaisten puhelutietoja, fakseja ja jopa kovan suosion saavuttaneita sähköposteja. Väitettiin, että tietoja kahmittiin myös amerikkalaisten yritysten hyväksi.

Siitä on pian 23 vuotta, kun Euroopan parlamentti perusti kesällä 2000 väliaikaisen erikoisvaliokunnan selvittämään, kuinka laajalle Yhdysvaltain, Britannian, Kanadan, Australian ja Uuden-Seelannin yhteinen maailmanlaajuinen vakoilujärjestelmä Echelon ulottaa lonkeronsa ja mitä asialle voitaisiin tehdä.

Amerikkalaiset kiistivät koko Echelonin olemassaolon ja pitivät EU-parlamentin selvitystä pilkkanaan. Kun euroedustajat lensivät keväällä 2001 tiedonhankintamatkalle Washingtoniin, viiden amerikkalaisviraston edustajat ilmoittivat lähes samalla kellonlyömällä ja samoilla sanamuodoilla, faksilla, ettei sovittuja tapaamisia voikaan järjestää. EU-parlamentti sai julkistaa raporttinsa amerikkalaisia kuulematta.

Transatlanttista ystävyyttä koeteltiin taas esimerkiksi vuonna 2013. Silloin amerikkalaistiedustelussa työskennellyt ja sittemmin Venäjälle paennut Edward Snowden paljasti, että Yhdysvallat vakoilee muun muassa Saksan liittokanslerin kännykkää, Euroopan unionin toimistoja, ystävällismielisten maiden yrityksiä sekä paljon muuta.

Snowdenin mukaan Yhdysvaltain tiedusteluelimillä oli yksistään PRISM-nimellä tunnetun ohjelmansa kautta pääsy seuraavien yritysten ja palveluiden käyttäjien tietoihin: Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, Paltalk, Youtube, Skype, AOL ja Apple.

Snowdenin paljastama vakoilu kietoutui osin viiden englantia puhuvan maan Five Eyes -yhteistyöhön, jonka katsotaan alkaneen syksyllä 1941 eli noin vuosi ennen Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin syntymää. Samainen viisikko löi Echelon-verkkonsa pystyyn 1960- ja 1970-lukujen taitteessa.

Helsingin Sanomat kertoi heinäkuussa 2000 EU-parlamentin haluista selvittää, miten paljon Yhdysvallat vakoilee EU-maiden yrityksiä ja kansalaisia.

Tämän viikon torstaina joku saattoi tuntea kauhistuneita ja jopa loukkaantuneita tuntemuksia, kun BBC-kanava uutisoi, että Yhdysvallat olisi vakoillut YK:n pääsihteeriä António Guterresia. Ja moni muu saattoi ajatella, että eipä mitään uutta vakoilun länsirintamalta.

YK-pomon vakoileminen on osa pääsiäisen alla alkanutta paljastusten sarjaa, jossa Yhdysvaltain tiedusteluelinten kokoamia tietoja on vuotanut ainakin satojen sivujen verran sosiaalisen median kammioista perinteisen median puolelle. Dokumenteista on noussut kohu sekä Yhdysvalloissa että globaalisti.

The New York Times kertoi torstaina, että tuoreiden vuotojen takana olisi 21-vuotias amerikkalaismies Jack Teixeira, joka on työskennellyt sotilaana lentotukikohdassa Massachusettsissa ja päässyt käsiksi salaisiin asiakirjoihin. Hän olisi levittänyt papereita sosiaalisen median Discord-kanavalla, josta ne ovat lähteneet leviämään eri käyttäjien käsistä kohti sanomalehtien etusivuja.

FBI pidätti miehen torstaina.

On vielä epäselvää, miten vahingollista tietoa vuodot sisältävät ja kuinka paljon niitä nähdään mahdollisesti lisää, sillä mediaan tietoja on ilmaantunut tipoittain. Ainakin osa amerikkalaisviestimistä näyttää säästelleen joissakin yksityiskohdissa dokumenttien sisältöä kuvaillessaan. HS on nähnyt dokumenteista joitakin kymmeniä, joita on tässäkin jutussa hyödynnetty.

Karkeasti ottaen näyttää sille, että vuodot ovat melko sekalainen kokoelma Yhdysvaltain tiedustelun eri puolilla maailmaa paljolti signaalitiedustelulla kahmimaa materiaalia: sitä sun tätä Kiinan aiheuttamasta sotilaallisesta uhasta, pikkupaljastus Unkarin hallituksen aggressiivisesta suhtautumisesta Yhdysvaltoihin ja potentiaalisesti huolestuttava tieto Venäjän-mielisten hakkereiden kyvystä haavoittaa Kanadan kaasunjakelua.

Vaikuttaa, että vuotojen yksityiskohtaisin ja potentiaalisesti vaarallisin tieto liittyy Ukrainassa käytävään sotaan. Jotkut tiedot ovat sangen tuoreita ja hyvinkin tarkkoja, ja ne herättävät huolta esimerkiksi Ukrainan kyvystä käynnistää odotettua vastahyökkäystä Venäjän asevoimia vastaan.

Ukrainalla on vuotojen perusteella suuri pula ilmatorjuntaohjuksista. Osa ohjustyypeistä on ammuttu jo loppuun ja osassa käytetään viimeisiä varaston pohjia. Länsimaissa tähän tietoon voi suhtautua epäillen, välinpitämättömästi tai nopeasti lähetettävillä täydennyksillä.

On mahdollista, että vuotojen tarkimmat tiedot ovat hyödyllisiä Venäjälle ja pakottavat Ukrainan muuttamaan suunnitelmiaan ja aikataulujaan. Mutta on sekin mahdollista, että venäläisillä on jo tiedossa melko suurella tarkkuudella vuodoissa esitetyt asiat. Vaikka venäläistiedustelu on Ukrainassa niittänyt mainetta toheloinnilla, on sillä myös ihan todistettuja kykyjä aiheuttaa vakavaa vahinkoa.

Monet vuodoista ovat herkullista aineistoa medialle, mutta ainakin jossain määrin vanhentunutta tai puhtaasti spekulatiivista. Yhdysvaltain tiedustelu esimerkiksi arvioi yhdessä asiakirjassa, että Ukrainan rohkeammat hyökkäykset Venäjän maaperälle voisivat aktivoida Kiinan näkemään sotilasliito Naton hyökkääjänä ja auttamaan Venäjää tuntuvammalla aseellisella avulla.

Toisen vuodetun paperin mukaan Kiina olisi jo luvannut Venäjälle aseellista apua, The Washington Post kertoi torstaina. Tällainen tieto olisi napattu Venäjän ulkomaantiedustelun SVR:n kommunikaatiosta.

Ukrainan armeijan rynnäkköpanssarivaunu lähellä Bahmutin rintamaa 6. huhtikuuta.

Yhdysvaltain liittolaisten näkökulmasta vuodot muistuttavat siitä, miten hankala yhteistyökumppani supervalta on: se vakoilee ystäviään ja kohtelee yhdessä kerättyä tiedustelumateriaalia välillä leväperäisesti. Noin 1,3 miljoonalla ihmisellä kerrotaan olevan pääsy Yhdysvalloissa ”huippusalaisiksi” luokiteltuihin asiakirjoihin.

Tuoreen vuodon voi odottaa johtavan sensuuriin yhteisessä asioinnissa amerikkalaisten kanssa ja tietojen pimittämiseen herkimpien asioiden kohdalla. Esimerkiksi vuoden 2010 WikiLeaks-skandaali Yhdysvaltain diplomaattien tekemisistä ja sanomisista sai monien muiden maiden ulkosuhteita hoitavat virkamiehet ja poliitikot varomaan sanojaan.

Vuodot alleviivaavat myös, miten hankalassa tilanteessa Yhdysvallat on monimutkaisten ja maantieteellisesti laajalla alueella sijaitsevien liittolaisuuksiensa kanssa, Ukrainassa käytävän sodan aikana ja muutenkin.

Esimerkiksi Egypti on vuotojen mukaan puuhannut 40 000 raketin myymistä salaa Venäjälle. Väite on hyvin kiusallinen Yhdysvalloille, joka pumppaa Egyptille sotilaallista apua runsaan miljardin euron arvosta joka vuosi. Egypti riensi nopeasti kiistämään, että mitään rakettikauppoja olisi tekeillä ja että kyseessä olisi ”sepitys”.

Etelä-Korea puolestaan on vuotojen perusteella vastustellut tykistöammusten myymistä Yhdysvalloille, koska Etelä-Korean laki kieltää aseiden myynnin sotaa käyviin maihin ja amerikkalaisten arvellaan vievän ammuksia Ukrainaan.

Yhdessä vuodetussa dokumentissa kerrotaan kuitenkin luovasta ratkaisusta: ”Kansallisen turvallisuuden viraston johtaja Kim esitti mahdollisuutta myydä 330 000 kappaletta 155-millimetrisiä ammuksia Puolaan, koska ammusten saaminen Ukrainaan on Yhdysvaltain todellinen päämäärä.”

Tämän viikon tiistaina uutisoitiin, että Yhdysvaltain ja Etelä-Korean puolustusministerit olivat keskustelleet puhelimessa ja todenneet yksituumaisesti, että ”suuri osa Etelä-Koreaa koskevasta dokumentista on väärennetty”.

Missä ystävä, siellä ongelma.

Näin näyttäisi olevan myös Israelin kohdalla, koska maa ei halua tukea Ukrainaa aseavulla Yhdysvaltain toiveista huolimatta. Tämä johtuu siitä, että Israel haluaa ”säilyttää tasapainon” Venäjän ja Yhdysvaltain välillä Syyriaan ja Iraniin liittyvien ongelmiensa vuoksi, tiedustelupaperissa sanotaan.

Tähänkin on kehitelty luovaa ratkaisua, jota vuodetussa dokumentissa kutsutaan painostamiseksi. Yhdysvaltain tiedusteluarvion mukaan Israel saattaisi sopivalla painostuksella taipua ”Turkin malliin”, jossa Israel teeskentelisi ”hyväntahtoisia suhteita” Moskovan suuntaan ja samalla toimittaisi aseellista apua Venäjän viholliselle Ukrainalle.

Jos muita maita harmittaa Yhdysvaltain harjoittama vakoilu, Yhdysvaltoja voi harmittaa se tieto, minkä vakoilu tuottaa. Yhden vuodetun asiakirjan mukaan Lähi-idän ”avainkumppaneihin” kuuluva Yhdistyneet arabiemiirikunnat olisi lähentämässä tiedusteluyhteistyötään Venäjän kanssa ja maan viranomaiset olisivat valmiita vehkeilemään venäläisen FSB-palvelun kanssa Yhdysvaltoja ja Britanniaa vastaan.

Syy Emiraattien toimintaan olisi siinä, että Yhdysvallat on siirtämässä katsettaan pois Lähi-idästä ja Emiraatit tarvitsee uusia yhteistyökumppaneita. Emiraattien ulkoministeriön mukaan vuodoissa esitetyt väitteet ovat kuitenkin ”kertakaikkisen valheellisia”.

Juuri Natoon liittyneessä Suomessa vuodetut asiakirjat muistuttavat ainakin yhdestä vanhasta viisaudesta, jota on pantu eri ajattelijoiden suuhun. Sen mukaan mailla ei ole pysyviä ystäviä eikä pysyviä vihollisia, ainoastaan pysyviä intressejä.

Lähteet: Vuodetut asiakirjat, AP, Yhdysvaltain ulkoministeriö, Foreign Policy, The New York Times, The Washington Post, The Guardian, BBC, Reuters, EU-parlamentti, EUObserver, Military.com, HS.