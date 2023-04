Kansainvälinen reaktio teloituksiin on saattanut hillitä Irania teloittamasta mielenosoittajia. Samalla Iran vaikuttaa teloittavan herkemmin muista rikoksista.

Iranissa teloitettiin viime vuonna ainakin 582 ihmistä, raportoivat ihmisoikeus­järjestöt. Toissa vuodesta nousua on lähes 75 prosenttia.

Määrä on suurin sitten vuoden 2015, jolloin Iran teloitti noin 970 ihmistä. Silloin iso osa sai kuolemantuomion huumerikoksista.

Tämän vuoden aikana Iranissa on teloitettu ainakin 151 ihmistä, joista kaksi naisia, kertoo Norjasta käsin toimiva ihmisoikeusjärjestö Iran Human Rights (IHR). Suurin osa teloituksista jäisi piiloon ilman ihmisoikeusjärjestöjä, sillä Iranin viranomaiset eivät ilmoita virallisesti kaikista teloituksista.

Hirttäminen on yleisin tapa teloittaa ihminen Iranissa. Iso osa tuomitaan edelleen kuolemaan huumerikoksista, mutta myös murhista.

Kuolemaan tuomitut ovat suhteettoman usein vähemmistöihin kuuluvia: Iranin väestöstä noin 2–6 prosenttia on balucheja, mutta viime vuonna teloitetuista 30 prosenttia kuului kyseiseen vähemmistöön, kertoo ihmisoikeusjärjestö Together Against The Death Penalty (ECPM).

Yksi syy lisääntyneisiin teloituksiin on todennäköisesti Iranin valtaapitävien tavoite herättää ja säilyttää pelon tunne iranilaisten mielissä. Tarve pelon ilmapiirin ylläpitämiselle lisääntyi erityisesti viime syksynä alkaneiden mielenosoitusten myötä, kirjoittaa IHR raportissaan.

”Iranin valtaapitävät näyttävät, miten keskeisiä kuolemantuomiot ovat pelon ylläpitämisessä ja siten vallan säilymisessä”, IHR kirjoittaa.

Mielenosoitukset saivat alkunsa, kun 22-vuotias Mahsa Amini kuoli tultuaan Iranin siveyspoliisin pidättämäksi maan tiukkojen hijab-sääntöjen rikkomisesta. Silminnäkijä­havaintojen mukaan poliisi pahoinpiteli Aminia pidätyksen yhteydessä. Amini kuoli myöhemmin sairaalassa.

Pitkin viime vuoden loppua kymmenettuhannet iranilaiset osoittivat mieltään ympäri maata Iranin siveyspoliisia ja valtaapitäviä vastaan. Iran on pidättänyt satoja mielenosoituksiin osallistuneita.

Iran on myös teloittanut muutaman protesteihin osallistuneen. Kansainvälinen reaktio teloituksiin on IHR:n johtajan Mahmood Amiry-Moghaddamin mukaan hillinnyt Irania teloittamasta mielenosoittajia.

Samalla Iran vaikuttaa teloittavan herkemmin muista rikoksista, todennäköisesti synnyttääkseen kansalaisissaan pelkoa, Amiry-Moghaddam toteaa AFP:lle.