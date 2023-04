On mahdollista, että salaisia tietoja on haluttu jakaa pienen kaveripiirin kesken, mutta tieto onkin lähtenyt leviämään laajemmalle, sanoo viestintätieteen professori Tanja Sihvonen Vaasan yliopistosta.

”Jos olisin tietovuotaja ja tarkoitukseni olisi saada jotain julkisuuteen, niin yrittäisin maksimoida tietojen levityksen samalla, kun keskittyisin suojaamaan oman selustani.”

Vaasan yliopiston viestintätieteiden professori Tanja Sihvonen

Näin viestintätieteen professori Tanja Sihvonen Vaasan yliopistosta kommentoi viimeaikaisia tietovuotoja, joissa julkisuuteen on noussut kymmeniä sivuja Yhdysvaltain asevoimien ja tiedustelupalvelun salaisia dokumentteja.

Valokuvattuja asiakirjoja oli liikkunut eri sosiaalisen median kanavilla jo pitkään, mutta ne nousivat julkisuuteen vasta viime viikolla. Asiakirjat sisältävät salaista ja hyvin arkaluontoista tietoa esimerkiksi Ukrainan asevoimien tilasta sekä Yhdysvaltain ja muiden maiden suhteista.

Vuotajan on jäljitetty jakaneen salaisia asiakirjoja peliharrastajien suosimassa Discord-viestipalvelun ryhmässä. Discord toimii sovelluksella ja selaimessa. Tammikuussa 2023 Discordilla on Statistan mukaan arvioitu olleen noin 154 miljoonaa kuukausittain aktiivista käyttäjää.

Kukaan ei kuitenkaan eksy Discordin tietojen äärelle vahingossa, Sihvonen sanoo.

Siksi onkin epätodennäköistä, että tietovuotoa olisi alunperin tarkoitettu julkiseksi.

Tiettävästi ensimmäiset havainnot salaisista asiakirjoista tehtiin Discordin Thug Shaker Central -nimisellä palvelimella. Myöhemmin salaisia dokumentteja ilmestyi filippiiniläistä Wowmao-nimistä tubettajaa ihailevalle ja Minecraft-pelaajien suosimalle palvelimelle samaisessa palvelussa.

Viime viikon keskiviikkona muutama asiakirja ilmestyi ensin 4chan-kuvanjakopalveluun ja heti perään Venäjän hyökkäyssotaa kannattavalle kanavalle Telegramiin. Sieltä asiakirjat osuivat perinteisen median näkökenttään. Ensimmäisen uutisen aiheesta julkaisi yhdysvaltalaislehti The New York Times kiirastorstaina.

Discordia käyttävät monet online-pelaajat ja sitä on markkinoitu pelaamisen yhteydessä käytettäväksi kanavaksi faniyhteisöille.

Laajaan julkiseen levitykseen tarkoitetussa vuodossa Discord ei ole looginen kanava. Se on keskustelualusta, jonne on rekisteröidyttävä käyttäjäksi, eivätkä sinne ladatut tiedot ole avoimesti haettavissa.

”Kuulostaa siltä, että kuka ikinä ne on laittanut ensimmäisenä sinne [Discord-palveluun], ei ole ajatellut, että ne pitäisi levittää julkisuuteen”, Sihvonen sanoo.

Hänestä on mahdollista, että jotain kiinnostavaa on haluttu jakaa pienen kaveripiirin kesken, mutta tieto onkin lähtenyt leviämään laajemmalle.

Tätä arviota tukevat alkuperäisestä vuodosta saadut tiedot. The Washington Post -lehden lähteiden mukaan ryhmässä, johon salaiset tiedot vuodettiin ensimmäisinä, oli vain parikymmentä jäsentä. Ryhmään ei päässyt liittymään ilman kutsua.

Alusta ei lähtökohtaisesti myöskään sovellu laajaksi tarkoitettuun tietojen levittämiseen.

”Discord on kuin luolasto: tulet jostain kohtaa sisään, ja pitäisi jo etukäteen tietää, mitä haet”, Sihvonen selittää.

Tyypillisesti ihmiset hakevat tiettyjä pelejä, tai joku on kutsunut heidät johonkin keskusteluun, Sihvonen kertoo.

Tässä tapauksessa Sihvosesta vaikuttaa, että tekijä on ollut syvällä nettikulttuurissa. Tietojen jakokanava viittaa hänestä tekijän nuorempaan ikään. Nuoreksi tekijää kuvailevat myös The Washington Postin lähteet.

Vuodosta ilmi tulleiden tietojen mukaan asiakirjoista otetut kuvat ja kuvakaappaukset levisivät myöhemmin 4chan-palveluun. Se taas on täysin eri tyyppinen palvelu kuin Discord.

Siinä missä Discord on suljettu, on kuvafoorumi 4chan avoin ja kenen tahansa selattavissa. Palvelun idea on olla täysin anonyymi kanava, joka käyttää suojattua yhteyttä, jota ei voi jäljittää, Sihvonen kertoo. Sieltä poistetut viestit myös häviävät automaattisesti, ja jaettujen kuvien määrä on rajattu.

”Ne rajoitettu kymmeneen sivuun, ja jos määrä ylittyy, alkavat kuvat kadota vanhimmasta päästä. Jotkut ovat näkyvissä vain muutaman tunnin.”

Vuodetun aineiston määrä ja arkaluonteisuus ovat merkittäviä. Kyseessä ei kuitenkaan olisi ensimmäinen kerta, kun salaista tietoa olisi vuodettu esimerkiksi pelejä koskevan kiistan voittamiseksi.

Brittilehti The Guardianin mukaan vuodesta 2020 alkaen tunnetaan ainakin kymmenen erillistä pelaajien tekemää tietovuotoa. Esimerkiksi toisen maailmansodan aikaisiin ja sen jälkeisiin ajoneuvoihin keskittyvä War Thunder -sotapeli on kerännyt kyseenalaista kunniaa siihen liittyvien tietovuotojen määrällä. Sen pelaajat ovat lähettäneet esimerkiksi aseiden kyvykkyyteen liittyviä turvaluokiteltuja asiakirjoja tavoitteenaan parannella pelin ajoneuvoversioita.

Vuonna 2021 taas vuodettiin ranskalaista Leclerc-taistelupanssarivaunua koskevia salassa pidettäviä tietoja. Tarkoituksena oli voittaa vaunun ominaisuuksia koskeva väittely.