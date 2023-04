Yhdysvaltain puolustushallinnossa tapahtunut tietovuoto ei johtunut ideologisesta vakaumuksesta. Se johtui nuoren miehen halusta kukkoilla ja näyttää kovalta jätkältä, kirjoittaa HS:n faktantarkastaja John Helin.

Torstaina Yhdysvalloissa pidätetyn Jack Teixeiran toteuttamaksi epäilty satojen asiakirjojen tietovuoto on rinnastettu laajuudessaan ja merkittävyydessään runsaan vuosikymmenen takaisiin Wikileaks-vuotoihin.

Teixeiraa on kuitenkin vaikea rinnastaa aikaisempien laajojen tietovuotojen toteuttajiin, kuten Edward Snowdeniin. Vaikuttaa siltä, että Yhdysvaltojen hallinnon nolanneen tietovuodon takana ei ole suurempaa ideologista ajatusta saatikka hallinnon epäkohtia, joihin vuodolla on haluttu puuttua.

Sen sijaan vuodon motiivi oli paljon alkukantaisempi: 21-vuotiaan miehen halu näyttää kovalta oman viiteryhmänsä silmissä.

Teixeira työskenteli Massachusettsin ilmavoimien kansalliskaartin tiedusteluosastolla. Hänen epäillään toteuttaneen tietovuodot peliharrastajien suosimassa Discord-viestipalvelun suljetussa ryhmässä, Thug Shaker Central -nimisessä palvelimessa.

The Washington Postin haastattelussa Teixeiraa ihannoinut yhteisön jäsen maalasi Thug Shaker Centralista kuvaa tyypillisenä nuorten miesten internetyhteisönä. Sen ytimessä on videopelejä yhdessä pelaava poikaporukka, jonka kulttuuriin kuuluu rasistisia asenteita ja konservatiivinen maailmankatsomus.

Discord ja muut samankaltaiset palvelut ovat mahdollistaneet tällaisten yhteisöjen kansainvälistymisen. Tässäkin tapauksessa yhteisössä on mitä ilmeisimmin ollut yhdysvaltalaisten lisäksi merkittävä määrä eurooppalaisia jäseniä, mahdollisesti jopa venäläisiä ja ukrainalaisia.

Tietovuodon voi nähdä osana laajempaa aikamme ilmiötä, jossa internetyhteisöt toimivat radikalisoitumisen alustana. Tässä tapauksessa joukon johtajan roolissa ollut mies eli Teixeira syötti omaa maailmankuvaansa teineille. Jakamalla asiakirjoja hän ilmeisesti pyrki vakuuttamaan nuoremmat yhteisön jäsenet auktoriteetistaan ja maailmankuvansa oikeellisuudesta.

Tässä maailmankuvassa Yhdysvaltain sisäisen turvallisuuden viranomaiset alistavat kansaa ja antavat esimerkiksi joukkoampumisten tapahtua korottaakseen niiden varjolla budjettiaan.

Videon kuvakaappauksessa näkyy FBI agentteja pidättämässä Jack Teixeiran torstaina.

Lehtitietojen mukaan Teixeiran käytös ryhmän sisällä on ollut rasistista. Surullista kyllä tämäntyyppinen käytös on erittäin yleistä internetin keskustelualueilla. Suunnitelmallista muiden radikalisoimista tai salaliittoteorioiden levittämistä suurempana syynä vuodolle oli kuitenkin todennäköisesti puhdas egoismi.

Thug Shaker Centralin kaltaisen nuorten miesten mikroyhteisön jäsenet pyrkivät pönkittämään omaa asemaansa monin tavoin ja vakuuttamaan muut siitä, että he ovat tavalla tai toisella ”kovia jätkiä”.

Aivan kuten yläkoulun nurkan takana opettajilta valvovalta silmältä piilossa olevalla tupakkapaikalla, myös näissä suljetuissa ja valvomattomissa yhteisöissä kovin äijä on se, jolla on törkeimmät jutut. Tätä samaa statuksenkohottamista on myös The Washington Postin tavoittaman yhteisön jäsenen pyyntö siitä, ettei hänen ääntään muunnettaisi videohaastattelussa. Pitäähän muille yhteisön jäsenille pystyä todistamaan, että haastateltavana on ollut juuri hän.

Koko tietovuodon paljastanutta tapahtumakulkua läpileikkaa sama internetkulttuuriin kuuluva egoismi: tarve saada kunniaa ja voittaa väittelyitä. Tietovuoto lähti suurempaan levitykseen vasta yksittäisen henkilön käytettyä niitä lyömäaseena 4chan-keskustelualustalla käydyssä väittelyssä saatesanoilla “source this dick”.

Samankaltaisista syistä on viime vuosina tapahtunut arkaluontoisten sotilasasiakirjojen vuotoja myös muun muassa War Thunder -pelin keskustelufoorumeilla. Keskustelut on voitettava ja omaa itsetuntoa pönkitettävä keinolla millä hyvänsä, seurauksista viis.

Thug Shaker Centralista lähtenyt tietovuoto onkin aikamme internetkulttuurin kuva. Internet Discordin ja 4chanin kaltaisine keskustelualueineen aiheuttaa tuskanhikeä tiedusteluorganisaatioille, mutta salaisen tiedon Pandoran lipasta on vaikea sulkea.

On todennäköistä, että nyt nähdyn tietovuodon kaltaisia vuotoja tapahtuu lisää tulevaisuudessa. Seuraava tietovuoto voi jo muhia pienen piirin palvelimella, jossa joku haluaa todistaa teineille olevansa kova äijä.