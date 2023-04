Norjaan paennut venäläinen palkka­sotilas: Mestaus­video on Wagnerin tuotantoa

Tallenne ukrainalaisen sotavangin murhasta muistuttaa venäläisten palkkasotilaiden videota syyrialaisvangin mestauksesta kesällä 2017.

Norjasta turvapaikkaa tammikuussa hakenut entinen venäläissotilas Andrei Medvedev, 26, pitää varmana, että keskiviikkona julkisuuteen tullut videotallenne ukrainalaisen sotavangin murhasta on palkkasotilasyhtiö Wagnerin taistelijoiden käsialaa.

Venäläiseltä Telegram-kanavalta levinnyt video näyttää, kuinka ilmeisesti ukrainalaiselta sotavangilta leikataan pää irti puukolla. Ympäristöstä päätellen video on kuvattu viime kesänä.

Samaan aikaan julkisuuteen tuli ilmeisesti tänä vuonna kuvattu video, joka esittelee venäläisten käsissä kuolleita ukrainalaissotilaita. Heiltä on katkottu päät ja raajat.

Lue lisää: ”Venäjä on pahempi kuin Isis” – Kaksi mestaus­videota leviää sosiaalisessa mediassa

Medvedevin näkemyksestä kertoo venäläinen ihmisoikeusaktivisti ja vankeja auttavan Gulagu.net-järjestön perustaja Vladimir Osetškin Hodorkovski Live -Youtubekanavan haastattelussa. Osetškin sanoo keskustelleensa Medvedevin kanssa aiheesta keskiviikkona.

”Hän tunnistaa varmuudella Wagnerin taistelijat heidän kutsumanimiensä, puhetapansa ja radiokutsujensa perusteella”, Osetškin kertoo viitaten nimenomaan kurkunkatkaisuvideoon.

Video sotavangin mestauksesta on ilmeisesti kuvattu Itä-Ukrainassa viime kesänä.

Osetškin on avustanut Medvedeviä ja vuosien mittaan useita muitakin venäläisiä vankeja. Samalla hän on järjestöineen paljastanut Venäjän vankijärjestelmän epäkohtia ja muita ihmisoikeusloukkauksia. Aktivisti asuu nykyisin Pariisissa.

Medvedevin itsensä kanssa ovat viime päivinä puhuneet tiettävästi Osetškinin lisäksi vain hänen asianajajansa ja poliisit. Mdvedev odottaa nimittäin Ruotsissa kaltereiden takana karkotusta takaisin Norjaan. Hänen asianajajansa mukaan asiakas lähti viime viikolla vastoin turvapaikanhakijoita koskevia määräyksiä Oslosta Göteborgiin.

Asianajajan välittämän tiedon mukaan Medvedev matkusti rajan yli bussilla tarkoituksenaan ostaa Göteborgista edullisia savukkeita. Hän myöhästyi paluubussista ja poliisi otti kiinni epäilyttävän kulkurin tämän kävellessä takaisin kohti Norjan rajaa.

Motiivi sinänsä on hyvin perusteltu: savukkeet ovat Ruotsissa edullisempia kuin Suomessa. Norjassa ne maksavat selvästi Suomen hintoja enemmän.

Medvedev tuli tammikuussa jäätyneen Paatsjoen ylitse laittomasti Venäjältä Norjan puolelle ja haki turvapaikkaa. Kuulusteluissa hän kertoi värväytyneensä Wagnerin palkkasotilaaksi Ukrainaan viime heinäkuussa neljän kuukauden sopimuksella. Hän on kertonut paenneensa rintamalta marraskuussa, kun sopimusta yritettiin jatkaa väkisin.

Mikäli Medvedevin kertomus on totta, on hän ensimmäinen Wagnerin riveistä länteen loikannut palkkasotilas. Medvedev on kertonut johtaneensa 15 sotilaan ryhmää ja todistaneensa rintamakarkureiden teloituksia. Ukrainalle rintamalla antautunut ex-vanki Jevgeni Nužin kuului hänen joukkueeseensa.

Vankilasta sotaan värvätty Nužin tuli kuuluisaksi viime marraskuussa, kun Wagner julkaisi sosiaalisessa mediassa videon hänen surmastaan. Venäjälle palautettu tai siepattu Nužin surmattiin videolla iskemällä häntä lekalla päähän.

Tomskissa Siperiassa syntynyt ja orpokodissa kasvanut Medvedev ehti istua lyhyesti vankilassa Venäjällä ennen värväytymistään Wagnerin riveihin. Nuori mies tuomittiin varkauksista, ajoneuvon luvattomasta käyttöönotosta ja pahoinpitelystä, kertoo siperialainen verkkomedia Taiga.info.

Norjalaislehti Aftenposten tiedusteli Wagner-yhtymän johtajalta ja omistajalta Jevgeni Prigožinilta tammikuussa, onko Medvedev palvellut yhtymän riveissä.

”Todellakin, Andrei Medvedev työskenteli Wagnerin norjalaisessa pataljoonassa, jonka nimi on ’Nidhjogg’, koska hänellä on Norjan kansalaisuus”, Prigožin vastasi lehdistöpalvelunsa Telegram-kanavalla.

Nidhögg tai Nidhöggr on muinaisnorjaksi kirjattujen skandinaavisten tarujen jättiläislohikäärme, jonka nimi tarkoittaa ”ruumiinrepijää”. Joko Prigožinilla tai jollain hänen palkollisistaan on tästä päätellen laaja yleissivistys.

Medvedev on kertonut palvelleensa Wagnerin 7. hyökkäysosaston neljännessä joukkueessa. Mikäli hänellä olisi Norjan kansalaisuus, hänen tuskin tarvitsisi hakea Norjasta turvapaikkaa.

Kansalaisjärjestö Gulagu.netin johtaja Vladimir Osetškin muistutti Hodorkovski Liven haastattelussa lähes kuuden vuoden takaisesta Wagner-videosta, jolla on yhtäläisyyksiä sekä Jevgeni Nužinin lekamurhaan että nyt julki tulleeseen mestausvideoon.

Kyseessä on Wagner-sotilaiden verkossa kesäkuun 30. päivänä vuonna 2017 julkaisema kahden minuutin video, jossa naamioituneet sotilaat murhaavat arabitaistelijan Syyriassa. Kriittinen venäläislehti Novaja Gazeta sai kaksi vuotta myöhemmin käsiinsä kännykkävideon aiemmin julkaisemattomat osat.

Kokonaisuudesta paljastui, kuinka maassa makaavaa uhria hakattiin ensin lekalla. Sen jälkeen Wagner-taistelija leikkasi uhrin pään irti puukolla kolmen aseveljen kannustaessa samaan tapaan kuin keskiviikkona julki tulleella videolla. Seuraavaksi uhrin kädet katkaistiin kenttälapiolla. Lopuksi ruumis ripustettiin köydellä jaloista hylätyn varastorakennuksen runkoon, valeltiin bensiinillä ja sytytettiin tuleen.

Novaja Gazeta tunnisti uhrin Deir ez-Zoirista kotoisin olleeksi mieheksi nimeltään Muhammed Taha al Ismail Abdullah. Omaisten mukaan hänet oli pakotettu Syyrian armeijan riveihin taistelemaan Wagner-sotilaiden rinnalla ja hän oli yrittänyt paeta rintamalta.

Osetškin pitää haastattelussa varmana, että ukrainalaissotilaan mestauksesta tehdyn videon julkaisemispäätös on osa Venäjän strategiaa ja sen takana on viime kädessä presidentti Vladimir Putin.