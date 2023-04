The New York Times sai epäillyn henkilöyden selville jo ennen kuin tämä pidätettiin torstaina.

Silmukka kiristyi nopeasti parin viime päivän aikana tietovuodosta epäillyn miehen ympärillä, kunnes Yhdysvaltain liittovaltion keskusrikospoliisi FBI pidätti hänet torstaina illalla Suomen aikaa. Hän ei tehnyt vastarintaa.

Jack Teixeiran, 21, epäillään jakaneen Yhdysvaltain ja Naton salaisia Ukrainaa koskevia asiakirjoja, jotka ovat levinneet viime viikkoina sosiaalisessa mediassa. Hän on korpraali ilmavoimien kansalliskaartin tiedusteluosastolla Massachusettsissa.

Suhteellisen matalasta asemastaan huolimatta Teixeiralla oli pääsy puolustusministeriön sisäiseen verkkoon, joka on tarkoitettu salattavaksi määritellylle tiedolle, kertoi asiaa tunteva viranomainen nimettömänä sanomalehti The Washington Postille.

Uutiskanava CNN kertoi kahden lähteen perusteella, että viime päivinä FBI rajasi mahdollisina epäiltyinä pidettyjen joukkoa haastatteluilla. Melko suurella joukolla ihmisiä oli pääsy asiakirjoihin, mutta vuotaja oli jättänyt jälkeensä pieniä jälkiä, joiden avulla hänen jäljilleen päästiin.

Sanomalehti The New York Times nimesi Jack Teixeiran viranomaisten jahtaamaksi tietovuotoepäillyksi jo ennen hänen pidätystään. Sanomalehti The Washington Post oli aiemmin, varhain torstaina Suomen aikaa, uutisoinut vuotajan olevan nuori aseharrastaja, joka työskentelee sotilastukikohdassa.

The New York Times onnistui selvittämään epäillyn henkilöyden peliharrastajien Discord-alustan profiilin ja muiden digitaalisten jälkien perusteella. Sosiaalisesta mediasta löytyy esimerkiksi Teixeiran lapsuudenkodista otettuja perhekuvia, joissa näkyy samoja pintoja kuin valokuvissa, joita hän on ottanut salaisista asiakirjoista.

Yksi tällainen asia olivat hänen keittiönsä pöytätason ja lattian pintamateriaalit ja kuviointi. Graniittinen taso ja laattalattia näkyvät osassa valokuvista, joita Teixeira ilmeisesti on ottanut asiakirjoista keittiönsä pöytätason päällä.

The New York Times sai myös selville, että Teixeira palvelee ilmavoimien kansalliskaartin 102. tiedustelusiivessä Massachusettsissa. Hänen nimensä on mainittu muun muassa yksikön julkisissa Facebook-julkaisuissa.

Teixeiran äiti kertoi The New York Timesille kotinsa edustalla torstaina, että hänen poikansa oli viime aikoina työskennellyt tukikohdassa Cape Codissa ja vaihtanut viime päivinä puhelinnumeroa. Myöhemmin Teixeiralta näyttävä mies saapui taloon punaisella lava-autolla. Kun lehden toimittaja tämän jälkeen lähestyi taloa ja pyysi välittämään haastattelupyynnön Teixeiralle, tämän äidin seurassa ollut mies sanoi:

”Hänen pitää hankkia asianajaja, jos asiat etenevät nykymalliin. Liittovaltion viranomaiset ovat varmastikin pian täällä.”

Teixeiralle on määrä lukea syytteet liittovaltion tuomioistuimessa Bostonissa perjantaina. Yhdysvaltain oikeusministerin Merrick Garlandin mukaan Teixeiraa epäillään ”puolustusalan salaisten tietojen luvattomasta siirtämisestä, säilyttämisestä ja jakamisesta”.

Teixeiran epäillään jakaneen salaisia asiakirjoja kavereilleen suljetussa ryhmässä peliharrastajien Discord-alustalla. Epäilty käytti ryhmässä nimimerkkiä ”OG”, mutta osa muista ryhmän jäsenistä tiesi hänen henkilöytensä ja jotkut olivat jopa tavanneet hänet. He eivät kuitenkaan paljastaneet hänen henkilöyttään medialle.

Parinkymmenen jäsenen ryhmä oli erityisen tiiviisti yhteydessä vuonna 2020 koronaviruspandemian aiheuttamien poikkeusolojen aikana. Vuotaja alkoi kuitenkin jakaa tietoja ryhmään vasta joitain kuukausia sitten. The New York Timesin haastattelemien ryhmän jäsenten mukaan Teixeira ei tarkoittanut salaisia tietoja julkisuuteen vaan vain nettitutuilleen.