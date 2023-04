Mudanjiang City Mega Farm -lypsykarjatilalla Pohjois-Kiinassa on jopa 100 000 lehmää. Tilaa alettiin laajentaa nykyiseen kokoonsa vuonna 2015 länsimaiden asetettua Venäjälle pakotteita ja Venäjän kieltäessä maitotuotteiden tuonnin EU-alueelta.

Texasissa kuoli maanantai-illalla syttyneessä räjähtävässä tulipalossa jopa 18 000 lehmää. Lehmät oli kerätty yhteen lypsettäväksi palon syttyessä ja vain pieni osa tilan lehmistä selvisi palosta.

Suomen suurimmilla lypsykarjatiloilla on joitain satoja lehmiä, joihin verrattuna lähes 20 000 lehmän tila Texasin pohjoisilla preerioilla on valtava. Palossa tuhoutunut Dimmittin kaupungissa sijaitseva South Fork Dairy on texasilaisilla kriteereilläkin suuri – USA Today -sanomalehden mukaan keskimääräinen tila osavaltiossa on kymmenen kertaa pienempi.

Maailman suurimmat karjatilat löytyvät nykyään Yhdysvaltojen sijaan Kiinasta. Tiettävästi maailman suurin tila on alueeltaan suunnilleen Portugalin kokoinen Mudanjiang City Mega Farm Heilongjiangin maakunnassa.

Suomessa tilasta kertoi aiemmin Maaseudun tulevaisuus, jonka mukaan vuonna 2018 tilalla oli jopa 100 000 lehmää. Se on 50 kertaa enemmän kuin millään eurooppalaisella maitotilalla, kertoi tanskalainen Landbrugadvisen-maatalouslehti vuonna 2021.

Mudanjiangin karjatilaa laajennettiin vuonna 2015 vastaamaan Venäjän tarpeisiin. Venäjä oli miehittänyt Ukrainan Krimin niemimaan edeltävänä vuonna ja EU-maat olivat asettaneet pakotteita Venäjälle, jonka seurauksena se kielsi maitotuotteiden tuonnin EU-alueelta.

Mudanjiang sijaitsee vain muutaman sadan kilometrin päässä venäläisistä Vladivostokista ja Habarovskista.

Myös maailman toiseksi suurin karjatila Modern Dairy sijaitsee Kiinassa, Anhuin maakunnassa Shanghain länsipuolella. Lehmien määrässä se ei kuitenkaan yllä lähellekään Mudanjiangian tilaa, sillä Modern Dairyssa on noin 40 000 lehmää.

Kiinan jälkeen suurimmat maitotilat löytyvät Australiasta. Maidon tuotannolla mitaten taas maailman suurimmaksi yhtiöksi nousi vuonna 2018–2019 saudiarabialainen Almarai.

Viime syksynä Ezhoun kaupungissa lähellä Kiinan Wuhania vihittiin käyttöön 26-kerroksinen rakennus, joka näyttää tavanomaiselta asuinpilvenpiirtäjältä.

Tosiasiassa rakennus on kuitenkin sikatila, jolla suunnitellaan teurastettavan jopa 1,2 miljoonaa sikaa vuodessa. Brittilehti The Guardianin mukaan kyseessä on maailman suurin yhdestä rakennuksesta koostuva sikatila. Kiinassa kulutetaan yhtä paljon sianlihaa kuin muussa maailmassa yhteensä.

Kuvassa näkyy kiinalaisessa Ezhoun kaupungissa sijaitseva kerrostalomainen sikalarakennus.

Vuonna 2021 Naturessa julkaistun tutkimuksen mukaan 13 prosenttia maailman kasvihuonepäästöistä aiheutuu Kiinan maataloustuotannosta. Tutkimuksen mukaan ruoantuotannosta aiheutuvat päästöt voivat maassa nousta vielä jopa 16 prosenttia vuosien 2020 ja 2050 välillä.

Kiinan siantuotanto kärsi vuosina 2018 ja 2019 kun miljoonia sikoja Kiinassa kuoli virustautiin.

Muutenkin karja-, sika- ja kanatilojen eläimiä kuolee vuosittain suuria määriä. Texasin maanantainen tulipalo oli Texasin tappavin sen jälkeen kun yhdysvaltalainen Eläinten hyvinvoinnin keskus (AWI) aloitti tilanteen seuraamisen vuonna 2013.

Vuonna 2020 Yhdysvalloissa kuoli tulipaloissa 1,6 miljoonaa tilaeläintä, joista suurin osa oli kanoja.