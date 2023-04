Navalnyin tila on kriittinen, sanoo hänen läheinen liittolaisensa

Venäläisen oppositiojohtajan vointi vankilassa on hänen lähipiirinsä mukaan heikentynyt viime päivinä. Tiedottajan mukaan Navalnyi on lopettanut syömisen, sillä vankilaruoka pahentaa vatsakipuja.

VENÄLÄISEN oppositiojohtajan Aleksei Navalnyin voimakkaat vatsakivut saattavat johtua hitaasti vaikuttavasta myrkystä, sanoi hänen tiedottajansa Kira Jarmyš torstaina uutistoimisto Reutersille.

Jarmyš kertoi Navalnyin voinnin heikkenemisestä Twitterissä jo tiistaina. Hän kertoi, että Navalnyin vatsakivut kasvoivat viime viikon perjantain ja lauantain välisenä yönä niin koviksi, että hänelle jouduttiin kutsumaan ambulanssi. Navalnyi ei kuitenkaan tiedottajan mukaan ole saanut hoitoa.

Tiedottajan mukaan Navalnyitä on maanantaista lähtien kielletty ostamasta vaihtoehtoisia ruokia. Vankilan ruoka taas pahentaa kipuja.

”Hän ei syö mitään, koska häntä on kielletty vastaanottamasta ruokapaketteja tai ostamasta ruokaa vankilan kaupasta ja vankilan tarjoama ruoka itse asiassa pahentaa hänen vatsakipuaan”, Jarmyš sanoi Reutersille.

Tiedottajan mukaan myrkytysteorian tueksi ei ole varmoja todisteita.

Myrkytyksen mahdollisuuteen uskoo myös Navalnyin läheinen liittolainen Ruslan Šaveddinov tiimeineen.

”Teoriamme on, että he tappavat hänet vähä vähältä käyttäen ruoassa annettua hitaasti vaikuttavaa myrkkyä”, hän sanoi brittiläisen The Guardian -sanomalehden haastattelussa perjantaina.

”Se saattaa kuulostaa vainoharhaiselta, mutta novitšok-myrkytyksen jälkeen se vaikuttaa täysin uskottavalta. Hän on menettänyt kahdeksan kiloa kahdessa viikossa, tätä ei ole tapahtunut aikaisemmin eivätkä lääkärit ole kertoneet hänelle, miksi hän kärsii niin kovista kivuista.”

Šaveddinovin mukaan Navalnyin tilanne on kriittinen.

”Olemme erittäin huolissamme.”

Jarmyš ja Šaveddinov ovat molemmat tulleet tunnetuksi muun muassa toiminnasta Navalnyin korruptionvastaisessa FBK-säätiössä.

Navalnyi suorittaa yhteensä yli 11 vuoden mittaista vankeusrangaistustaan korkeimman turvallisuustason vankilassa IK-6-rangaistussiirtolassa. Se sijaitsee Vladimirin alueella noin 250 kilometrin päässä Moskovasta.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin kriitikko on todennut syytteet tekaistuiksi ja poliittisiksi.

Marraskuussa Navalnyi sanoi Twitterissä joutuvansa pysyvästi eristysselliin. Helmikuussa tiedotettiin hänen siirtämisestään rangaistussiirtolassa vielä aiempaa tiukemman kurin selliin puoleksi vuodeksi.

Navalnyin asianajaja Vadim Kobzev sanoi tuolloin, että siirron takana ovat Venäjän hallinnon yritykset tuhota tämän terveys.