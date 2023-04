Venäjällä saattaa kestää jopa kymmenen vuotta erikoisjoukkojen tappioiden paikkaamiseen, asiakirjoissa arvioidaan.

Erikoisjoukot nimitetään yleensä huippusalaisiin, vaativiin tehtäviin, mutta Ukrainassa Venäjä on laittanut heitä taistelemaan myös jalkaväen sekaan Tuhottu venäläinen panssarivaunu Ukrainan Butšassa 31. maaliskuuta 2022.

Venäjän asevoimien erikoisjoukot ovat kärsineet mittavia tappioita Ukrainassa, kerrotaan Yhdysvalloista vuotaneissa salaisissa asiakirjoissa The Washington Post -lehden mukaan.

Asiakirjoissa olevia arvioita erikoisjoukkojen tilanteesta on päivätty viime vuoden loppupuolelle ja kuluvan vuoden alkuun. Niiden ohessa on myös väitettyjä satelliittikuvia venäläisestä tukikohdasta, mistä on tulkittavissa joukkojen kutistuminen.

Erikoisjoukkojen, joita kutsutaan myös nimityksellä spetsnaz, rakentaminen uudelleen tulee kestämään vuosia, asiakirjoissa väitetään. Erikoisjoukot nimitetään yleensä huippusalaisiin, vaativiin tehtäviin, mutta viime vuonna alkaneessa hyökkäyssodassa heitä on laitettu taistelemaan jalkaväen sekaan.

Yhdysvaltojen hankkiman tiedustelutiedon ja itsenäisten analyytikkojen mukaan päätös laittaa erikoisjoukot taistelemaan etulinjaan kumpusi venäläiskomentajien epävarmuudesta jalkaväen kykyihin.

The Washington Postin haastatteleman Foreign Policy Research Institute -ajatushautomon tutkijan Rob Leen mukaan Venäjä huomasi pian hyökkäyssodan alettua, että jalkaväen toiminta oli tehotonta.

Tämän paikkaamiseksi jalkaväkeen määrättiin erikoisjoukkoja sekä ilmavoimien ja laivaston joukkoja. Näin tehtiin muun muassa epäonnistuneessa Kiovan hyökkäyksessä, Lee sanoo.

Venäjä menetti siis alkuunsa arvokkaimpia taistelijoitaan, joilla oli tärkeitä tiedustelutaitoja.

”Se vaikutti sodan kulkuun, koska Venäjä menetti heti alkuun merkittäviä kykyjä, joita ei helposti korvata — kaluston ja osaamisen kannalta”, Lee sanoo.

Asiakirjoissa ei sanota, kuinka paljon erikoisjoukkojen taistelijoita on kuollut tai haavoittunut sodassa, mutta yhdestä 900 hengen yksiköstä sanotaan olevan jäljellä enää 125 sotilasta.

Joukkojen kärsimät tappiot käyvät ilmi myös asiakirjojen ohessa olevista satelliittikuvista, joiden väitetään olevan erään prikaatin tukikohdasta Venäjän lounaisosassa.

The Washington Postin julkaisemissa kuvissa näkyy tukikohdan ajoneuvoja marraskuussa 2021 ja uudelleen marraskuussa 2022, ja uudemmassa kuvassa ajoneuvoja näkyy huomattavasti vähemmän.

Venäjän erikoisjoukot käyvät vähintään neljä vuotta kestävän koulutuksen. Jos arviot pitävät paikkansa, asiakirjojen mukaan Venäjällä saattaa kestää jopa kymmenen vuotta erikoisjoukkojen tappioiden paikkaamiseen.