Madridilainen urheilija Beatriz Flamini halusi koetella henkistä ja ruumiillista kestävyyttään. Maan alla syntyi maailmanennätys.

Pahinta olivat hyttyset.

Madridilainen Beatriz Flamini laskeutui luolaan vapaaehtoisesti 20. marraskuuta 2021. Se sijaitsi 70 metrin syvyydessä, Motrilissa, Espanjan etelärannikon tuntumassa.

Seuraavan kerran hän näki auringonvaloa perjantaina 14. huhtikuuta 2023 paikallista aikaa kello 9.10. Flaminin luolassa viettämät 500 päivää ovat uusi maailmanennätys. Siitä ovat uutisoineet lukuisat mediat, kuten Marca-urheilulehti ja El País -sanomalehti.

Kun Flamini nousi luolasta, toivotettiin hänet maan päällä tervetulleeksi aplodein, näkyy televisiokanava RTVE:n videolla. Vain alle kaksi tuntia maanpinnalle pääsyn jälkeen Flamini osallistui lehdistötilaisuuteen, jossa hän kertoi toimittajille kokemuksistaan maan alla.

”Jos sallisitte, voisin käväistä suihkussa, minä kun en ole koskenut vettä puoleentoista vuoteen”, nainen vitsaili ennen tilaisuutta toimittajille La Vanguardia-lehden mukaan.

Flamini on huippu-urheilija, vuorikiipeilijä ja speleologi eli luolien tutkija. Hän aloitti kilpaurheilun jo lapsena taekwondon parissa, kertoo La Vanguardia.

Nelikymppisenä Flaminille tuli henkinen kriisi, ja hän päätti lähteä viideksi päiväksi yksin vuorille, nainen selitti Active Woman -podcastissa ennen luolaan sulkeutumistaan. Vuorilla hän huomasi nauttivansa enemmän askeettisesta elämästä luonnossa kuin yhteiskuntaan sopeutetusta arjestaan.

Nyt siitä, kun Flamini jätti kotinsa, työnsä ja ”normaalin elämänsä” on kymmenisen vuotta.

Ennen luolaan menoa Flamini kertoi medioille, että hänen tarkoituksenaan on koetella ruumiillista ja henkistä kestävyyttään.

”Kyse ei ole asiasta, jonka teen pakotettuna, vaan asiasta, jonka valitsin. Se herättää minussa suurta uteliaisuutta ja antaa minulle voimaa ja iloa”, hän sanoi Marcan mukaan.

Luola on ihmismielelle ja etenkin aivoille raskas ympäristö – eikä vain hyttysten vuoksi. Pimeässä, suljetussa tilassa ei ole juuri aistiärsykkeitä, eikä käsitystä ajan kulusta. Flaminilla oli luolassa nettiyhteys, mutta hän käytti sitä ainoastaan lähettääkseen viestejä. Itse hän ei vastaanottanut mitään tietoja luolan ulkopuolisesta maailmasta.

Flamini kuvaili tuntojaan videoilla, joita hän kuvasi itsestään luolassa viettämänään aikana.

”Kyse ei ole siitä, että aika kuluisi nopeammin tai hitaammin, aika ei kulu, koska aina on aamuneljä”, hän sanoo.

Flaminin luolakokemus on osa Timecave-projektia, johon Granadan ja Almerían yliopistot osallistuvat. Nyt kun Flamini on palannut maan pinnalle, ryhmä psykologeja tutkii sitä, millaisia mahdollisia neuropsykologisia ja kognitiivisia muutoksia rankka kokemus on aiheuttanut naiselle.