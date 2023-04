Presidentti Joe Biden haluaa Pentagonin selvittävän perinpohjaisesti, miksi epäilyllä tietovuotajalla oli pääsy vuodettuun materiaaliin.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden puhui St. Muredachin katetdraalin luona Ballinassa Irlanissa perjantaina. Presidentti on matkustanut tällä viikolla ympäri Irlantia ja Pohjois-Irlantia.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on vaatinut maan puolustusministeriötä Pentagonia selvittämään perinpohjaisesti, miksi epäilyllä tietovuotajalla oli pääsy vuodettuun materiaaliin ja kuinka laajasta vuodosta on kyse.

Biden kommentoi tietovuotoa Pohjois-Irlannin vierailultaan.

Tietovuotajaksi epäilty 21-vuotias Jack Teixeira sai perjantaina syytteet kansalliseen puolustukseen liittyvien tietojen säilyttämisestä ja välittämisestä sekä salassa pidettävien asiakirjojen tahallisesta säilyttämisestä.

Teixeira työskenteli Cape Codissa sijaitsevan tukikohdan tiedusteluosastolla tietoliikenne­järjestelmien parissa. The Washington Post on kertonut viranomaislähteeseen viitaten, ettei Teixeiran asema työyhteisössä ollut kovin korkea, mutta hänellä oli pääsy puolustusministeriön sisäiseen verkkoon, jossa on huippusalaiseksi luokiteltua tietoa.

Teixeiran epäillään levittäneen salaiseksi luokiteltua materiaalia Discord-ryhmän kautta verkkoon. Vuodettuja dokumentteja päätyi julki myös muilla sivustoilla, kuten Twitterissä, 4chan-keskustelupalstalla ja Telegramissa.

Vuodetuista asiakirjoista on The Washington Postin mukaan paljastunut uutta tietoa muun muassa Yhdysvaltain ilmatilassa olleista Kiinan vakoilupalloista.

Asiakirjojen mukaan yhdysvaltalais­tiedustelu on ollut tietoinen jopa neljästä kiinalaisesta vakoilupallosta helmikuussa alas ammutun pallon lisäksi.

The Washington Post kertoi uusista vakoilupalloja koskevista tiedoista perjantai-iltana paikallista aikaa. Yhdysvaltain puolustusministeriö ja tiedusteluviranomaiset eivät vastanneet lehden kommenttipyyntöihin asiasta.