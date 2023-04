Italia julisti alkuviikosta hätätilan siirtolaisten määrän vuoksi. Tulijoiden määrä on moninkertaistunut huolimatta tuoreesta laista, joka pakottaa ohittamaan merihädässä olevia ihmisiä.

Välimereen on hukkunut alkuvuonna siirtolaisia enemmän kuin vuosikausiin. Yrittäjien määrä on moninkertaistunut, mutta samalla Välimeren rantavaltiot pyrkivät aktiivisesti haittaamaan pelastustoimia.

Tänä vuonna vähintään 441 ihmistä on hukkunut Välimereen yrittäessään Eurooppaan, kertoo kansainvälinen siirtolaisjärjestö IOM tuoreessa raportissaan. Määrä on suurin sitten vuoden 2017.

Ainakin noin 300 ihmistä on lisäksi kateissa, joten todennäköisesti uhreja on paljon enemmän.

Uhrien määrä on kasvanut, koska Afrikasta Eurooppaan pyrkivien siirtolaisten reitti on siirtynyt taas vaaralliselle keskiselle reitille eli Libyasta ja Tunisiasta kohti Italiaa. Toisaalta varsinkin Italia ja Libya pyrkivät vastaamaan siirtolaisten määrän nopeaan kasvuun vaikeuttamalla pelastusjärjestöjen työtä.

Siirtolaisjärjestö IOM sanoo, että osasyyllinen turhiin kuolemiin on ”valtiollisten” pelastustoimien eli käytännössä Italian, Libyan, Tunisian ja Maltan liian hidas tai kokonaan puuttuva vastaus hätäkutsuihin.

IOM:n mukaan alkuvuonna ainakin kuudessa tapauksessa pelastustoimissa oli viivyttelyä, joka johti ainakin 127 ihmisen kuolemaan. Seitsemännessä tapauksessa avunpyyntöihin ei vastattu lainkaan, mikä johti ainakin 73 ihmisen kuolemaan.

Samalla kansalaisjärjestöjen pelastustoimet ovat vähentyneet, koska valtiot yrittävät estää niiden toimintaa.

Maaliskuussa Libyan rannikkovartijat ampuivat varoituslaukauksia, kun pelastusalus lähestyi merihädässä olevaa kumivenettä. Seuraavana päivänä Italia pidätti toisen aluksen miehistön, kun se oli pelastanut 180 ihmistä merihädästä, IOM kertoo.

Italian hallitus julisti alkuviikosta hätätilan Välimeren siirtolaisten vuoksi. Hätätila ei ole tarkoitettu pelastustoimien tehostamiseen, vaan rantaan päässeiden nopeampaan käsittelyyn ja karkottamiseen.

Hätätila mahdollistaa viiden miljoonan euron lisärahoituksen ja muiden resurssien siirtämisen siirtolaisten hätämajoitus- ja käsittelykeskusten kehittämiseen. Hätätila on voimassa kuusi kuukautta.

”Suoraan sanottuna tämä ei ratkaise ongelmaa. Ongelman voi ratkaista vain EU:n väliintulo”, sanoi väestönsuojelu- ja meriministeri Nello Musumeci.

Noin neljääsataa siirtolaista kuljettanut laiva oli merihädässä Välimerellä maanantaina.

Tulijoita ajaa vaarallisimmalle keskiselle reitille muun muassa Tunisian tilanne.

Tunisia on ollut välietappi, jossa Saharan eteläpuolisesta Afrikasta saapuneet siirtolaiset ovat voineet viettää vuosikausiakin, mutta autoritaarinen presidentti Kais Saied on pyrkinyt ajamaan siirtolaisia maasta väkivaltaisilla hyökkäyksillä paperittomia siirtolaisia kohtaan. Myös Tunisian talous on pahassa kriisissä.

Tunisiasta saapuneiden siirtolaisten määrä on Italiassa kasvanut tasaisesti vuodesta 2019 alkaen, jolloin Saied astui valtaan.

Italian syksyllä valtaan astunut äärioikeistohallitus lupasi puuttua jälleen kasvaneeseen siirtolaisliikenteeseen entistä kovemmin keinoin.

Tammikuussa astui voimaan laki, joka käytännössä kieltää laivoja auttamasta useita hädässä olevia aluksia samalla pelastusretkellä. Pelastajien täytyy siis ohittaa hädässä olevia ihmisiä merellä. Aluksille voidaan määrätä jopa 50 000 euron sakko, ja avustusjärjestöjen alukset voidaan takavarikoida.

Rannikkovartiosto myös määrää vapaaehtoisten pelastusaluksia kauemmas Länsi- ja jopa Pohjois-Italian satamiin vaikeuttaakseen niiden työtä.

Saksalaisen Sea-Eye-pelastusjärjestön tiedottaja Maximilian James kertoi tammikuussa, että järjestön alus määrättiin jatkamaan Pohjois-Italian Livornoon asti, vaikka se oli saanut hätäkutsun.

”Koska vastasimme hätäkutsuun [määräyksen vastaisesti], saatoimme pelastaa 45 ihmistä, jotka olivat olleet jo kuusi päivää merellä. Jos olisimme menneet suoraan Livornoon, he olisivat todennäköisesti nyt kuolleita. On velvollisuutemme, kuten on jokaisen laivan velvollisuus, pelastaa ihmiset merihädästä”, James sanoi uutiskanava Al Jazeeralle tammikuussa.

Rajuista toimista huolimatta Italiaan on päätynyt enemmän siirtolaisia kuin vuosiin. Pelkästään pääsiäisviikonloppuna yli kolmetuhatta ihmistä rantautui Italiaan.

Italiaan on saapunut tänä vuonna jo yli 31 000 ihmistä. Samaan aikaan viime vuonna tulijoita oli 7 900.

Tulijat yrittävät hengenvaarallisella reitillä jopa kuusi tai seitsemän kertaa, jos tulevat karkotetuksi.

Italia pyrkii selvittämään tulijoiden henkilöyden nopeammin ja karkottamaan heidät. Ihmisoikeusjärjestöt ovat arvostelleet Italian hallitusta.

”Mielestäni tässä ei ole kyse ihmisoikeusloukkauksista”, sanoi Italian ulkopoliittisen instituutin tutkija ja entinen pysyvä EU-edustaja Ferdinando Nelli Feroci uutistoimisto Al Jazeeralle.

”Afganistanin ja Eritrean kaltaisissa maissa on hyvin vakavia ihmisoikeusloukkauksia ja rajoituksia perusoikeuksiin, ja näiden maiden kansalaisilla on oikeuksia suojeluun ja turvapaikkaan.”

Ferocin mukaan valtaosa Italian etelärannikoille saapuvista on sitä vastoin taloudellisista syistä muuttavia siirtolaisia.

”Näiden siirtolaisten vastaanottaminen ja heidän tapaustensa käsitteleminen on ongelma, johon hätätilasuunnitelma yrittää vastata.”