The Wall Street Journalin kirjeenvaihtajaa syytetään Venäjällä vakoilusta.

The Wall Street Journalin toimittaja Evan Gershkovich kuvattuna heinäkuussa 2021, jolloin hän työskenteli vielä uutistoimisto AFP:lle.

Venäjällä pidätetty yhdysvaltalaistoimittaja Evan Gershkovich on voinut kirjoittaa perheelleen vankilasta, kertoo Gershkovichin työnantaja The Wall Street Journal julkaisemassaan artikkelissa.

Gershkovich vakuutti perjantaina saapuneessa kirjeessään pysyneensä optimistisena, WSJ kertoo.

”Haluan sanoa, etten ole menettänyt toivoani”, hän kirjoitti lyhyessä kahden sivun mittaisessa kirjeessään.

”Luen. Kuntoilen. Ja yritän kirjoittaa”, hän kirjoitti 5. huhtikuuta päivätyssä kirjeessä WSJ:n mukaan.

Venäjä syyttää maaliskuun lopulla kiinniotettua Gershkovichiä vakoilusta.

Gershkovich on kieltänyt syytökset, ja muun muassa Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on vaatinut toimittajan vapauttamista. Yhdysvaltojen mukaan Gershkovich on pidätetty väärin perustein.

Lue lisää: The Wall Street Journalin toimittaja on saanut syytteen vakoilusta

Gershkovich on saanut tavata vain venäläisiä asianajajiaan. Hänen ei ole pyynnöistä huolimatta annettu tavata Yhdysvaltain Moskovan-suurlähetystön virkamiehiä tai ystäviään.

Gershkovich kertoo kuitenkin perjantaina saapuneessa kirjeessään saaneensa ystävänsä lähettämän paketin, joka sisälsi muun muassa vaatteita ja hygieniatarvikkeita.

Kirje oli osoitettu Gershkovichin vanhemmille ja hänen siskolleen. Gershkovichin äiti Ella Milman on WSJ:n mukaan vakuuttunut, että perheen kotikielellä eli venäjäksi kirjoitettu kirje on todella Gershkovichin kirjoittama.

Gershkovich esitti kirjeessä myös leikillisen sävyisiä huomioita vankilan ruoasta, kenties perheensä mielialaa rauhoitellakseen, tulkitsee WSJ.

”Äiti, valitettavasti olet, hyvässä tai pahassa, valmistellut minua vankilaruoan varalta. Aamupalaksi he antavat kaurapuuroa, kauramuroja tai vehnävelliä. Se muistuttaa minua lapsuudestani”, Gershkovich kiusoitteli kirjeessään.

Gershkovichin perhe antoi lehdelle lisäksi haastattelun. WSJ:n mukaan kyse on ensimmäisestä kerrasta, kun perhe kommentoi asiaa julkisuudessa.

Milman ja Gershkovichin isä Mikhail Gershkovich pakenivat kumpikin Neuvostoliitosta vuonna 1979 Yhdysvaltoihin, jossa he tapasivat ensimmäistä kertaa.

Venäjällä vuosia työskennelleen Gershkovichin perhe kertoo haastattelussa tämän kiintymyksestä maata ja sen kansalaisia kohtaan.

”Vierailimme hänen luonaan vuonna 2018. Sanoin hänelle, että tämä on maa, josta lähdin, ja tämä on maa, jota rakastat. Ja hän sanoi: ’kuinka kiinnostava ajatus’”, Milman sanoo WSJ:n haastattelussa.

Mikhail Gershkovich puolestaan toteaa, ettei olisi voinut pitää poikaansa poissa Venäjältä.

”En olisi voinut estää häntä, kun hän oli 15-vuotias, enkä varsinkaan nyt.”

Gershkovich kirjoitti kirjeessään myös odottavansa perheensä tapaamista. Hän vitsaili perheen haluavan varmasti ”läimäyttää” häntä, koska hän on aiheuttanut kiinnijäämisellään niin paljon huolta.

”Älkää huoliko. Saatte vielä mahdollisuuden tehdä sen”, hän kirjoitti.