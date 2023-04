Burkina Faso on taistellut jihadisteja vastaan vuodesta 2015 lähtien.

Ainakin 32 vapaaehtoista ja 10 sotilasta kuoli epäiltyjen jihadistien erillisissä iskuissa länsiafrikkalaisen Burkina Fason pohjoisosassa viikonloppuna, kertovat maan viranomaiset.

Aoreman kylän lähellä lauantaina tehdyssä ensimmäisessä iskussa sai surmansa kahdeksan sotilasta ja 32 vapaaehtoista. Viranomaisten mukaan 50 terroristia kuoli armeijan vastahyökkäyksessä, jossa käytettiin myös ilmavoimia.

Sunnuntaina toisessa hyökkäyksessä armeijan joukkoja vastaan kuoli kaksi sotilasta ja 20 hyökkääjää.

Burkina Faso on yksi maailman köyhimmistä valtioista, ja maan hallinto on taistellut jihadisteja vastaan vuodesta 2015 lähtien. Lisäksi Burkina Fasossa tehtiin viime vuonna kaksi sotilasvallankaappausta.

Vallassa oleva sotilasjuntta määräsi viime torstaina yleisen liikekannallepanon, jotta valtiolla olisi kaikki tarvitsemansa keinot torjua al-Qaidaan ja Isis -järjestöön kuuluvien jihadistien hyökkäyksiä.

Liikekannallepanon suunnitelmista ei ole kerrottu julkisuuteen. Turvallisuuslähde on kertonut uutistoimisto AFP:lle, että se sisältäisi hätätilan julistamisen alueille, jotka ovat kärsineet jihadistien iskuista.

Viime tiistaina Burkina Fason puolustusministeri kehotti nykyisiä ja eläköityneitä sotilaita luovuttamaan käyttämättömät univormunsa armeijan nykyisten sotilaiden varustamiseksi.

Viime viikolla 44 siviilin kerrottiin saaneen surmansa aseistettujen terroristiryhmien hyökkäyksissä kahdessa kylässä lähellä Burkina Fason ja Nigerin rajaa. Se oli yksi Burkina Fason vakavimmista siviileihin kohdistuneista terrori-iskuista sen jälkeen, kun väliaikainen presidentti kapteeni Ibrahim Traore kaappasi vallan viime syyskuussa. Deoussa Burkina Fason pohjoisosassa 51 sotilasta sai surmansa helmikuussa tehdyssä iskussa.

Burkina Fason hallinto on jo aiemmin ilmoittanut aikovansa rekrytoida 5 000 sotilasta lisää taistelemaan jihadisteja vastaan. Väliaikaispresidentti Traore on ilmoittanut tavoitteeksi vallata takaisin 40 prosenttia maan pinta-alasta, joka on tällä hetkellä jihadistien hallinnassa.

Humanitaarista apua tarjoavien kansalaisjärjestöjen mukaan Burkina Fasossa on taisteluissa jihadisteja vastaan kuollut vuodesta 2015 lähtien yli 10 000 ihmistä. Lisäksi kaksi miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan.

Burkina Fasossa oli aiemmin entisen siirtomaaisäntä Ranskan joukkoja taistelemassa jihadisteja vastaan. Traore määräsi kuitenkin tänä keväänä Ranskan vetämään sotilaansa pois maasta.

Länsimaat ovat pelänneet, että Burkina Faso pyytää maahan venäläisen Wagner-palkkasotilasyhtiön joukkoja taistelemaan jihadisteja vastaan. Traore on kiistänyt väitteet Wagnerin sotilaiden läsnäolosta maassa.