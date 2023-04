Yhden asiakirjan mukaan venäläistoimijat kehuvat, että vain yksi prosentti heidän toiminnastaan paljastuu sosiaalisissa medioissa.

Vuodetut, salaisiksi merkityt asiakirjat viittaavat venäläisten sosiaalisissa medioissa tekemien dis- ja misinformaatio-operaatioiden aiempaa suurempaan laajuuteen, The Washington Post kertoo.

Venäläiset ovat levittäneet valheita muun muassa rokotteiden sivuvaikutuksista ja Ukrainan asevoimista. Yhden asiakirjan mukaan venäläistoimijat kehuvat, että vain yksi prosentti heidän toiminnastaan paljastuu sosiaalisissa medioissa.

Johns Hopkins -yliopiston professori Thomas Rid sanoo lehdelle, että väite yhdestä prosentista on todennäköisesti liioiteltu.

Asiakirjojen väitteet kuitenkin herättivät huolta asiantuntijoissa ja entisissä viranomaisissa.

Venäläistoimijat ovat asiakirjojen mukaan muun muassa kehittäneet botteja, joiden tehtävänä on nostaa tai laskea sosiaalisen median sisältöjä, jotta niiden näkyvyyteen voidaan vaikuttaa. Venäläinen Fabrika-ryhmä, jonka tehtävänä on suorittaa disinformaatio-operaatioita, on myös lähettänyt sisältöjä suoraan sosiaalisten medioiden käyttäjille sen jälkeen, kun heidän yhteystietonsa on saatu selville.

Operaatioiden suorittamista varten venäläiset ovat hyödyntäneet myös esimerkiksi pöytä­laatikko­yhtiöitä, joiden kautta he ovat hankkineet luotettavilta vaikuttavia puhelin­numeroita. Näitä numeroita on käytetty tilien luomiseen eri sosiaalisissa medioissa.