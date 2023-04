Sotilasjuntan johtama hallitus on vanginnut tuhansia vastustajia ja demokratiaa kannattavia aktivisteja sen jälkeen, kun se otti vallan vuonna 2021.

Myanmarissa Kaakkois-Aasiassa sotilasjuntta on vapauttanut kaikkiaan 3 113 vankia paikallisen uuden vuoden kunniaksi maanantaina, kertoo Reuters.

Armeija ilmoitti asiasta Telegram-viestikanavillaan.

Vangeista 98 oli ulkomaalaisia.

Sotilasjuntan johtama hallitus on vanginnut tuhansia vastustajia ja demokratiaa kannattavia aktivisteja sen jälkeen, kun se otti vallan vuonna 2021 ja tukahdutti väkivaltaisesti mielenosoituksia.

Sotilasjuntan valtiosihteeri, kenraaliluutnantti Aung Lin Dwe kertoi maanantaisessa lausunnossaan, että armahdus liittyy uudenvuodenjuhlaan.

Juntan tiedottaja ei vastannut Reutersin kommenttipyyntöön.

Myanmarin syrjäytetty johtaja Aung San Suu Kyi istuu vankilassa. Hänet on tuomittu vankeuteen 33 vuodeksi.

Juntta on pidättänyt myös muita korkea-arvoisia siviilihallituksensa jäseniä, jotka armeija kukisti vallankaappauksessa.

Ainakin 17 460 ihmistä on edelleen vangittuna, ja juntta on tappanut 3 240 ihmistä, kertoo aktivistiryhmä Assistance Association for Political Prisoners.

Juntta on toisinaan myöntänyt vangeille armahduksia. Ihmisoikeusjärjestöt ja useiden maiden johtajat ovat toistuvasti vaatineet sotilasjunttaa vapauttamaan kaikki poliittiset vangit.