Kiinan erityishallintoalueen Hongkongin kuuluisin demokratia-aktivisti Joshua Wong, 26, tuomittiin maanantaina kolmen kuukauden vankeuteen poliisin henkilötietojen paljastamisen vuoksi, kertoo uutistoimisto Reuters.

Wong nousi julkisuuteen teini-ikäisenä vuonna 2014 hänen noustuaan opiskelijoiden johtamien demokratiaprotestien johtohahmoksi. Wong on antanut kriittisiä tv-haastatteluja, joissa hän on kertonut, mikä hänen mielestään on pielessä Kiinan ja Hongkongin välisissä suhteissa.

Keväällä 2017 Wong tuomittiin vankeuteen laittomasta kokoontumisesta vuoden 2014 mielenosoitusten yhteydessä. Vuonna 2015 hän sai toisen tuomion oikeudenkäytön estämisestä.

MaanantaiNA Wong tuomittiin henkilötietojen paljastamiskiellon rikkomisesta vuoden 2019 mielenosoituksissa.

Todistajan mukaan Wong ei puhunut oikeudessa maanantaina.

Tuomioistuimen tuore päätös annettiin suullisena. Wongin asianajaja ei kommentoinut tilannetta.

Wong oli ehdolla Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi vuonna 2018 roolistaan ​​vuoden 2014 sateenvarjoliikkeenä tunnetuissa mielenosoituksissa.

Mielenosoittajat käyttivät tuolloin sateenvarjoja suojautuakseen poliisin käyttämiltä vesitykeiltä ja kyynelkaasulta.

Oikaisu 17.4.2023 kello 9.14: Toisin kuin jutussa aiemmin väitettiin, Wongia ei tuomittu tietomurrosta vaan henkilötietojen paljastamiskiellon rikkomisesta.