Neljä vuotta sitten säädetyt lait tuntuvat jo vanhentuneilta, kun tekoälyä hyödyntävät pornosovellukset yleistyvät ja leviävät valtoimenaan.

Kalifornian osavaltiossa Yhdysvalloissa on tekeillä uusi lakihanke, jolla yritetään saada kuriin pornosisällöt, joihin on muokattu tekoälyn avulla ilman lupaa asiaan liittymättömien ihmisten kuvia. Tällaisia yleistyviä tuotoksia on voitu käyttää esimerkiksi ihmisten häpäisemiseen ja kiristämiseen.

Republikaanipuolueen kongressiedustajan Tri Tan helmikuussa laatimaa lakiesitystä käsitellään osavaltion kongressissa valiokuntatasolla mahdollisesti tämän viikon tiistaina, kerrotaan Tan verkkosivulla. Lain tavoitteena olisi tehdä rangaistavaksi ”syväväärennettyjen” (deepfake) pornografisten sisältöjen julkaiseminen enimmillään vuoden vankeusrangaistuksen uhalla.

”Tekoäly voi parantaa ihmisten elämiä. Mutta tekoälyä saatetaan käyttää, ja onkin käytetty, aseena toisten vahingoittamiseen. Tekoälyteknologian väärinkäytöllä voi olla valtavia seuraamuksia ihmisille”, Ta toteaa verkkosivuillaan.

Tekoälyä on mahdollista käyttää alastonkuvien ja pornovideoiden väärentämiseen kenestä tahansa.

Netissä on tarjolla ilmaiseksi tai pientä maksua vastaan lukuisia sovelluksia, joiden avulla esimerkiksi pukeissa oleva ihminen voidaan saada näyttämään alastomalta hyvinkin uskottavasti. Lisäksi on mahdollista ottaa kenen tahansa kasvot ja upottaa ne pornoa valokuvassa tai videossa esittävän ihmisen kasvojen tilalle.

Yhdellä verkkosivulla esimerkiksi listataan ”50 parasta alastongeneraattoria”, joista esitellään tarkemmin seitsemän verkkosivun parhaana pitämää sovellusta. Ykköseksi valitun sovelluksen mainosvideossa keimailee uimapukuun sonnustautunut nainen, jonka kasvot vaihtuvat yhtäkkiä miehen kasvoiksi ilman että liikkeessä olevassa kropassa tapahtuu näkyviä muutoksia.

Tällaiset deepfake-tekniikat eivät ole varsinaisesti uusia, mutta ne ovat kehittyneet ja yleistyneet lyhyessä ajassa ja tulleet halvemmiksi tai jopa ilmaisiksi.

Esimerkiksi yksi vuonna 2019 kohua aiheuttanut, alastonkuvia pukeutuneista ihmisistä luova sovellus on lopettanut julkisen paineen vuoksi toimintansa. Sen tilalle on kuitenkin versonut monia uusia ja mahdollisesti taitavampia kuvaväärennyksiä tuottavia kopioita.

Väärentämisellä voi olla potentiaalisesti hyvinkin vakavia seuraamuksia.

Kalifornian lakihanke näyttäisi alleviivaavan, kuinka lainsäädäntö ei ole pysynyt teknologisen kehityksen perässä.

Neljä vuotta sitten osavaltiossa otettiin käyttöön kaksikin eri lakia, joilla yritettiin puuttua valheellisiin digitaalisiin pornotuotteisiin ja niin sanottuun kostopornoon, jossa materiaalia julkaistaan toisten vahingoittamiseksi.

Näiden lakien katsotaan nyt olleen riittämättömiä tai seuraamuksiltaan liian lieviä. Toinen aiemmista laeista antoi mahdollisuuden nostaa siviilioikeusjuttuja väärennetyn pornon levittäjiä vastaan. Uusi lakiesitys taas tekisi teosta yleisen syytteen alaisen rikoksen.

” Deepfake-tekniikat eivät ole uusia, mutta ne ovat kehittyneet ja yleistyneet lyhyessä ajassa.

Ainakin kuudessa Yhdysvaltain osavaltiossa on laadittu jonkinlaisia lakeja, joilla on pyritty puuttumaan deepfake-sisältöjen tuottamiseen tai julkaisemiseen, kertoo State Net Capitol Journal -julkaisu. Jotkin laeista ovat kuitenkin hyvin kapeita ja rajoittuvat esimerkiksi poliitikkojen häpäisemiseen valepornolla vaalien alla, kuten esimerkiksi Kalifornian toinen aiemmin säädetty laki tekee.

Viime vuosikymmenen aikana Yhdysvaltain osavaltiokongresseja pitivät kiireisinä niin sanottuun kostopornoon liittyvät lainsäädäntöhankkeet. Joka puolella maata kiellettiin karkeasti ottaen toimintaa, jossa ihmiset lataavat nettiin pornografisia kuvia tai videoita ilman niissä näkyvien ihmisten suostumusta.

”Perinteisessä kostopornossa” on siis kyse aidon sisällön jakamisesta esimerkiksi sittemmin kariutuneen parisuhteen ajalta. Tekoälysovellusten tuotoksilla kosto tai muunlainen häpäiseminen voi puolestaan tapahtua sisällöllä, jota ei oikeasti ole olemassakaan, kuten kerrotaan Yle Areenassa parhaillaan esitettävässä BBC:n tuottamassa dokumenttielokuvassa Deepfake-porno.

Erilaisissa selvityksissä on huomattu, että jopa yli 90 prosenttia internetissä olevista deepfake-videoista ovat pornografisia. Niistä valtaosa esittää naisia.

Kalifornian uudesta lakihankkeesta kertonut The Orange County Register -lehti haastatteli digitaalisen pornon ja nettihäirinnän uhreja auttavaa EndTAB-järjestön johtajaa Adam Dodgea. Hänen mukaansa Deepfake-ilmiöstä on puhuttu enimmäkseen poliittisen misinformaation ja valeuutisten yhteydessä, mutta katveeseen olisi jätetty ilmiön suurin ongelma.

”Tosielämässä kyse on lähes kokonaan naisiin kohdistuvasta väkivallasta, joka ei saa riittävää huomiota osakseen”, Dodge sanoi lehdelle.

Dodge piti uutta kalifornialaista lakihanketta tervetulleena aloitteena, mutta esitti huolensa siitä, miten vaikeaa lakia on valvoa.

Yleisesti on puhuttu siitä, että nettisovelluksia ja vahingollisia pornosivuja on vaikea kitkeä pois, koska sisältö on levinnyt niin laajalle ja niin usealle mantereelle esimerkiksi länsimaisten lainsäätäjien tavoittamattomiin.