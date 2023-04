Kara-Murza on kritisoinut näkyvästi Venäjän Ukrainassa käymää hyökkäyssotaa. Hänet pidätettiin viime vuoden huhtikuussa.

Venäläinen oppositiopoliitikko Vladimir Kara-Murza on tuomittu 25 vuodeksi vankilaan, kertovat uutistoimistot AFP ja Reuters. Tuomion pituus on sama kuin mitä venäläissyyttäjä oli miehelle vaatinut.

Kara-Murza on kritisoinut näkyvästi Venäjän Ukrainassa käymää hyökkäyssotaa. Hänet pidätettiin viime vuoden huhtikuussa.

Hän tuomittiin maanpetoksesta, Venäjän armeijaan liittyvän "väärän" tiedon levittämisestä sekä liittymisestä "epätoivottuun järjestöön".

The Moscow Times -lehti kertoi maaliskuussa, että Kara-Murzan terveydentila on heikentynyt vankilassa, eikä hänen syytteitään käsittelevää istuntoaan pystytty tuolloin pitämään.

Kara-Murza on myös arvostellut presidentti Vladimir Putinia. Monet muutkin Putinin arvostelijat on surmattu tai vangittu, tai he ovat paenneet maasta.

HS haastatteli Kara-Murzaa Liettuassa 2017. Tuolloin hän arvioi, että Venäjällä on entistä enemmän ihmisiä, jotka eivät enää usko Putinin hallitseman Venäjän tulevaisuuteen.

”Kaikesta Putinin hallinnon autoritäärisyydestä, paineesta ja pelottelusta huolimatta Venäjällä on enemmän ja enemmän ihmisiä, jotka ymmärtävät nykyhallinnon umpikujaksi. He ymmärtävät, ettei Venäjällä ole tulevaisuutta näiden autoritääristen ja kleptokraattisten vallanpitäjien kanssa”, Kaza-Murza sanoin HS:lle.

