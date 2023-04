Maata on jo tänä vuonna palanut ainakin tuhannen hehtaarin alueelta ja paikallisia on evakuoitu liekkien tieltä.

Ranskan ja Espanjan rajamailla on koettu kauden ensimmäiset mittavat maastopalot. Maata on palanut ainakin tuhannen hehtaarin alueelta ja paikallisia on evakuoitu liekkien tieltä. Kuolonuhreilta on tiettävästi toistaiseksi vältytty.

Ranskan sisäministerin Gérald Darmaninin mukaan tulevasta kesästä on tulossa ”äärimmäisen vaikea, mahdollisesti samankaltainen kuin viime vuonna”, ministeri arvioi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Pelkoja on ruokkinut se, että talvi on ollut poikkeuksellisen kuiva Etelä-Euroopassa. Viime vuonna palot riehuivat 785 000 hehtaarin alueella, mikä on kaksinverroin keskimääräiseen verrattuna.

Viranomaiset ovat Etelä-Ranskassa jo rajoittaneet paikoin vedenkulutusta varautuakseen kuivaan kesään. Ranskan geologisen instituutin mukaan alhaiset pohjavesivarannot tekevät kuivuudesta entistä pahemman.