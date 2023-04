Taistelut ovat maanantaina kiihtyneet entisestään.

Sudanin asevoimien ja puolisotilaallisen Rapid Support Forces -ryhmittymän (RSF) välisissä taisteluissa on kuollut yli sata ihmistä, kertoo uutistoimisto AFP.

Taistelut syttyivät lauantaina Sudanin pääkaupungissa Khartumissa. Ne näyttäisivät olevan leviämässä myös maan muihin kaupunkeihin.

Sudanin Punaisen puolikuun viestinnästä kerrotaan Al Jazeeralle, että Khartumin sairaaloihin olisi sunnuntaihin mennessä päätynyt noin 300 loukkaantunutta siviiliä.

Al Jazeeran mukaan pääkaupungissa käydyt taistelut ovat maanantaina voimistuneet entisestään ja levinneet Khartumin keskustasta kohti länttä.

”Taisteluja käydään asuinalueilla, ja se tulee todennäköisesti nostamaan uhrilukuja, jotka ovat paljon sairaalojen ilmoittamia korkeampia”, sanoo Al Jazeeran kirjeenvaihtaja Haitham Oito medialle.

Sudanin lääkäriliiton mukaan monet pääkaupungin sairaaloista sijaitsevat lähellä strategisesti tärkeitä kohteita. Liitto on siksi vedonnut osapuoliin, että ne lopettaisivat ilmaiskut.

Sairaaloissa on ollut sähkökatkoksia. Maailman terveysjärjestö WHO on varoittanut Sudania uhkaavasta veripulasta.

Lauantaina syttyneet taistelut olivat seurausta asevoimien ja RSF:n välille torstaina muodostuneesta sanasodasta.

Asevoimat syytti RSF:ää laittomasta joukkojen siirtelystä. Molemmat osapuolet kertoivat olevansa valmiita sovitteluun, mutta lauantaina sanasota kiihtyi taisteluksi.

Taisteluiden aloittajasta on epäselvyyttä. Asevoimien mukaan RSF:n joukot hyökkäsivät aamulla armeijan tukikohtiin, kun taas RSF:n mukaan asevoimat hyökkäsi ensin.

Sudania hallitsee tällä hetkellä kenraalijuntta, joka nousi valtaan lokakuussa 2021 tapahtuneen vallankaappauksen jälkeen. Vielä tuolloin asevoimat ja RSF olivat samalla puolella. Nyt RSF haluttaisiin sulauttaa osaksi asevoimia.

Siitä, mitkä alueet ja kohteet ovat minkäkin osapuolen hallussa, ei ole tällä hetkellä selvää kuvaa.

Sudanin asevoimat väitti sunnuntaina olevansa lähellä voittoa. RSF puolestaan väitti hallitsevansa lentokenttää ja muita tärkeitä kohteita pääkaupungissa.