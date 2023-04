Presidentti Emmanuel Macron pitää maanantaina ensimmäisen puheensa ranskalaisille sitten kiistellyn eläkeuudistuslain allekirjoittamisen.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron pitää maanantai-iltana Ranskan kansalle suunnatun puheen ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun kiistelty eläkeuudistus tuli viikonloppuna voimaan, kertovat uutistoimisto AFP ja ranskalaislehti Le Monde.

Ranskassa on osoitettu jo kuukausia mieltä, paikoin väkivaltaisesti, ja lakkoiltu Macronin hallituksen tekemän lakiuudistuksen takia. Uudistuksen myötä eläkeikää nostetaan 62 vuodesta 64:ään. Vilkkaimmillaan mielenosoituksiin on osallistunut yhden päivän aikana yli miljoona ihmistä. Niiden yhteydessä on poltettu muun muassa roskapönttöjä ja liikennevälineitä.

Macronin puheen on määrä alkaa iltayhdeksältä Suomen aikaa. Hallituksen tiedottaja Olivier Veran sanoi lauantaina, että puheesta tulisi ”tyynnyttelevä” – Le Monden mukaan ei kuitenkaan eläkeiän korotuksesta luopuva.

Puheen tarkoituksena on korjata Macronin ja ranskalaisten välejä. Lisäksi Macronin odotetaan ottavan kantaa myös muihin ranskalaisia huolettaviin aiheisiin: terveydenhuoltoon, koulutukseen ja muihin julkisiin palveluihin.

Ranskan perustus­laki­neuvosto hyväksyi eläkelain viime perjantaina, minkä jälkeen Macron allekirjoitti sen.

Ranskan Rennesissä poltettiin protestina auto sen jälkeen kun presidentti Emmanuel Macron oli allekirjoittanut eläkeuudistuslain.

Vasemmistopoliitikko Jean-Luc Mélenchonin perustama Alistumaton Ranska -puolue on sanonut, että taistelu eläkeuudistusta vastaan jatkuu perustuslakineuvoston päätöksestä huolimatta.

Ranskalaismedia on kutsunut eläkeuudistuksen läpivientiä Pyrrhoksen voitoksi. Vertauskuvalla tarkoitetaan voittoa, joka vaati niin raskaita menetyksiä, että sitä voi hädin tuskin kutsua voitoksi. Macronin suosio on laskenut uudistuksen vuoksi roimasti, sillä suurin osa ranskalaisista vastusti sitä.

Uusia mielenosoituksia on ennakoitu ainakin vapuksi.

Vaikutusvaltaisen ammattiliiton Confédération Générale du Travailin (CGT) johtaja Sophie Binet sanoi sunnuntaina, että Macronista on tulossa ”kaaoksen presidentti”.

”Hän avaa ovia Kansalliselle liittoumalle”, sanoo Binet.

Kansallismielisen populistipuolueen Kansallisen liittouman Marine Le Pen hävisi presidentinvaalit Macronille viime vuonna. Joidenkin kannatusmittausten mukaan Le Pen voittaisi, jos vaalit järjestettäisiin nyt. Hän on ainoa poliitikko, jonka suosio on noussut eläke­uudistuksen aiheuttaman kuohunnan myötä.

Macron on hiljattain saanut osakseen kritiikkiä kotimaansa lisäksi myös kansainvälisesti.

Macron vieraili aiemmin huhtikuussa Kiinan johtajan Xi Jinpingin luona. Vierailu on aiheuttanut kitkaa EU:n sisällä ja Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä, sillä Macron on vierailunsa jälkeen muun muassa korostanut Euroopan tarvetta riippumattomuudelle Yhdysvalloista.

Macron myös sanoi, ettei Euroopan tulisi osallistua kriiseihin, jotka ”eivät kuulu meille”, vaikka Kiina on järjestänyt hiljattain suuria sotaharjoituksia Taiwanin lähistöllä.