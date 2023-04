Tukholma

Ruotsi sai tällä viikolla myönteisiä Nato-uutisia, kun Yhdysvaltain puolustusministeri Lloyd Austin vieraili Ruotsissa.

Austin vakuutti luottavansa siihen, että Ruotsista tulee Naton jäsen viimeistään heinäkuussa ennen Naton huippukokousta.

Ruotsin Nato-polun varrella on kuitenkin yhä mutkia, jotka huolestuttavat ruotsalaisia asiantuntijoita. Tässä artikkelissa käymme läpi, missä vaiheessa Ruotsin Nato-prosessi on nyt.

Miksi Ruotsi ei ole päässyt Naton jäseneksi?

Ruotsin jäsenyys vaatii vielä Turkin ja Unkarin ratifioinnit.

Sekä Turkki että Unkari ovat kertoneet toivovansa Ruotsilta enemmän. Turkin mukaan Ruotsi ei ole vielä täyttänyt maiden välisen sopimuksen ehtoja, minkä lisäksi maiden välejä hiertää kysymys Koraanin polttamisen laillisuudesta Ruotsissa.

Unkarin vaatimukset ovat epämääräisempiä, mutta se valittaa Ruotsin ja Unkarin suhteiden olevan pohjamudissa. Monet asiantuntijat kuitenkin uskovat Unkarin hyväksyvän Ruotsin jäsenyyden heti kun Turkki on antanut vihreää valoa.

Mitä Turkki haluaa?

Turkin suhteen tärkeä päivämäärä on ensimmäinen kesäkuuta, jolloin Ruotsin uudet terrorilait astuvat voimaan. Ruotsin ulkoministeri Tobias Billström on sanonut odottavansa Turkin ratifiointia terrorilakien voimaantulon jälkeen.

”Kun olemme muuttaneet lainsäädäntöämme tähän pisteeseen, olemme tehneet kaiken, mitä sanoimme tekevämme”, Billström sanoi Dagens Nyheterille huhtikuun alussa.

Turkki on vaatinut Ruotsia koventamaan otteitaan terroristeihin liittyen, ja Ruotsin uudessa laissa kriminalisoidaan muun muassa terroristijärjestöön kuuluminen.

Turkin ja Ruotsin Nato-neuvottelut katkesivat tammikuussa, kun äärioikeistolainen poliitikko poltti Turkin suurlähetystön edessä Koraanin.

Ruotsin poliisi kielsi myöhemmin Koraanien polton turvallisuuteen vedoten, mutta huhtikuussa Tukholman hallinto-oikeus totesi kiellon olevan laiton. Poliisi on valittanut päätöksestä, joten hallinto-oikeuden päätös ei ole vielä lainvoimainen.

Turkin ulkoministeri Mevlüt Çavuşoğlu on arvostellut hallinto-oikeuden päätöstä ja verrannut sen mahdollistavan samanlaiset kirjaroviot kuin natsi-Saksassa.

Ruotsin entinen Turkin-suurlähettiläs Michael Sahlin arvioi hallinto-oikeuden päätöksen heikentävän Ruotsin asemaa Turkin silmissä. Sahlin kuitenkin uskoo Turkin lopulta hyväksyvän Ruotsin jäsenyyden, koska Turkki ei halua suututtaa muita Naton jäsenmaita.

Ruotsin Nato-jäsenyys liikahtaa siis todennäköisesti eteenpäin vasta kesäkuussa, kun maan uudet terrorilait astuvat voimaan.

Mikä on Yhdysvaltain rooli?

Ruotsin puolustusvoimien komentaja Micael Bydén esitteli Ruotsin merivoimien toimintaa Yhdysvaltain puolustusministeri Lloyd Austinille keskiviikkona.

Monien asiantuntijoiden mukaan Turkki haluaa Nato-jarruttelullaan tosiasiassa palveluksia Yhdysvalloilta.

Turkki haluaa esimerkiksi ostaa Yhdysvalloilta neljäkymmentä F-16-hävittäjää.

Yhdysvaltain kongressi ei kuitenkaan ole hyväksynyt kauppaa. Tällä viikolla tuli kuitenkin tieto, että Yhdysvallat myisi Turkille ohjelmistopäivityksiä sen vanhoihin F-16-hävittäjiin liittyen. Turkilla on 270 vanhaa F-16-hävittäjää.

Ruotsalainen valtiotieteen emeritusprofessori Jan Hallenberg arvioi Svenska Dagbladetin haastattelussa, että Yhdysvallat suostui myymään Turkille päivityksiä, koska Turkki hyväksyi Suomen Nato-jäsenyyden.

”Viesti oli ’hyvä, että päästitte Suomen, mutta ette saa isoa diiliä ennen kuin päästätte myös Ruotsin’”, Hallenberg arvioi.

Iso diili olisi sitten ne 40 hävittäjää. Ruotsin Nato-jäsenyyden hyväksymisen lisäksi Yhdysvallat todennäköisesti vaatii Turkilta myös jotain muuta. Uutistoimisto Reutersin mukaan Yhdysvallat haluaa vakuutuksia Turkilta, että Turkki yhtyy Venäjä-pakotteisiin ja pidättäytyy sotatoimista Pohjois-Syyriassa.

Miten Ruotsissa on reagoitu Naton ulkopuolelle jäämiseen?

Ruotsin jääminen Naton odotushuoneeseen on ollut suuri puheenaihe Ruotsissa. Pelkona on, että jäsenyys ei toteudu Naton heinäkuun huippukokoukseen mennessä.

Ulkoministeri Billström sanoi vielä hiljattain pitävänsä ”itsestäänselvänä”, että Ruotsista tulee jäsen huippukokoukseen mennessä. Nyt itsestäänselvyys on vaihtunut ”toiveikkuudeksi” jäsenyyden toteutumisesta.

Ruotsissa on jo keskusteltu mahdollisen B-suunnitelman tarpeesta, jos jäsenyys ei toteudu huippukokoukseen mennessä.

Ruotsin päättäjät ovat kuitenkin todenneet, että pelkästään Suomen jäsenyys on jo parantanut Ruotsin turvallisuutta. Ruotsin hallituksen mukaan myös Nato on luvannut tukea Ruotsia, jos se joutuu hyökkäyksen kohteeksi odottaessaan jäsenyyttä. Lisäksi Ruotsi on saanut turvallisuuslupauksia muun muassa Yhdysvalloilta ja Britannialta.

Naton viidennen artiklan turvatakuu ei kuitenkaan Ruotsia koske.

Mikä on Suomen rooli?

Presidentti Sauli Niinistö ja Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg esiintyivät Naton päämajassa 4. huhtikuuta, kun Suomesta tuli Naton jäsen.

Suomen presidentti Sauli Niinistö on todennut useaan otteeseen, että Suomen Nato-jäsenyys ei ole täydellinen ilman Ruotsin jäsenyyttä.

Suomen valtiojohdon mukaan Suomen ensimmäinen tehtävä Natossa on auttaa Ruotsi sisään.

Suomen hallitusta muodostava Petteri Orpo (kok) on myös todennut, että Ruotsin jäsenyys on tärkeä kysymys tulevalle hallitukselle. Suomen hallitus tuleekin todennäköisesti pitämään Ruotsin jäsenyyttä esillä diplomaattisissa keskusteluissa Turkin, Unkarin, Yhdysvaltain ja Naton kanssa.

Suomen ja Ruotsin puolustusvoimat ovat tiivistäneet yhteistyötään viime vuosina. Tällä viikolla Ruotsissa käynnistyi suuri sotaharjoitus, johon osallistuu myös yli tuhat suomalaista sotilasta.

Ruotsissa muun muassa pääministeri Ulf Kristersson ja puolustusvoimain komentaja Micael Bydén ovat todenneet, että jos Ruotsi jää pidemmäksi aikaa Naton ulkopuolelle, se tulee vaikeuttamaan Suomen ja Ruotsin välistä puolustusyhteistyötä.

Tällä viikolla alkaneeseen harjoitukseen Suomen Nato-jäsenyydellä ei Ruotsin komentajan mukaan ole vielä vaikutusta.