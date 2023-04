Putinin arvostelijoiden kohtalo on ollut julma

Hyökkäys Ukrainaan on ajanut maan opposition entistä ahtaammalle. Putinin hallinnon julmat tavat ovat kuitenkin tuttuja jo vuosien takaa.

Venäläinen oppositiopoliitikko Vladimir Kara-Murza tuomittiin maanantaina 25 vuodeksi vankilaan maanpetoksesta Venäjän armeijaan liittyvän ”väärän” tiedon levittämisestä ja kuulumisesta ”epätoivottuun järjestöön”.

Kara-Murza liittyy näin pitkään listaan Vladimir Putinin hallinnon arvostelijoita, joita on kohdannut poliittisten mielipiteidensä vuoksi ikävä kohtalo: vankila, murhatuksi tuleminen tai pakeneminen kotimaastaan.

Tässä jutussa käydään läpi, keitä ovat Putinin hallinnon tunnetuimmat kriitikot ja missä he ovat nyt.

Toimittaja Anna Politkovskaja oli Novaja Gazeta -lehden toimittaja. Hän keskittyi työssään Tšetšenian sodasta raportoimiseen.

Putinin syntymäpäivänä vuonna 2006 Politkovskaja ammuttiin rappukäytävänsä hissiin Moskovassa. Häntä oli uhkailtu ja häiritty väkivalloin jo vuosia ennen hänen kuolemaansa.

Esimerkiksi vuonna 2004 Politskovskaja yritettiin myrkyttää, kun hän oli matkalla Beslaniin, jossa oli meneillään verinen koulukaappaus.

Politkovskajan murha sai suurta maailmanlaajuista huomiota.

Vuonna 2015 Venäjän entinen varapääministeri ja Putinin äänekäs kriitikko Boris Nemtsov ammuttiin kuoliaaksi, kun hän oli kävelemässä kohti kotiaan Moskovan keskustassa. Nemtsov oli kuollessaan 55-vuotias.

Karismaattisena tunnettu Nemtsov kannusti ihmisiä vastustamaan Venäjän hallintoa. Hän osallistui vuosina 2011–2013 laajoihin mielenosoituksiin, joiden kaltaisia Venäjällä ei ollut nähty aikoihin. Nemtsov myös kritisoi Putinia Krimin niemimaan haltuunotosta vuonna 2014.

Maanantaina tuomittu Kara-Murza oli Nemtsovin suojatteja.

Viisi tšetšenialaista miestä tuomittiin Nemtsovin murhasta, mutta murhan tilaajaa ei ikinä löytynyt. Nemtsovin liittolaiset syyttivät Venäjän hallintoa ja Tšetšenian johtajaa Ramzan Kadyrovia murhan järjestämisestä.

” Hyökkäys Ukrainaan on saanut opposition ahtaalle Venäjän sisällä.

Yksi Putinin vaikutusvaltaisimmista poliittisista vastustajista on Aleksei Navalnyi. Hän suorittaa yhteensä yli 11 vuoden mittaista vankeusrangaistustaan korkeimman turvallisuustason vankilassa IK-6-rangaistussiirtolassa.

Navalnyi yritettiin myrkyttää novitšok-hermomyrkyllä Siperian-matkallaan vuonna 2020.

Hän pääsi hoitoon Saksaan, mutta päätti toivuttuaan palata Venäjälle. Navalnyi pidätettiin välittömästi saapumisensa jälkeen, ja hän on ollut vangittuna siitä asti.

Navalnyi on tuomittu muun muassa kavalluksesta ja oikeuden halventamisesta. Hänen kannattajansa pitävät tuomioita rangaistuksena Putinin hallinnon haastamisesta.

Vankilassa istuvan Navalnyin terveydentila on herättänyt suurta huolta viime aikoina.

Vielä 2000-luvun alussa Mihail Hodorkovski oli Venäjän rikkain mies ja miljardööri. Putin uskoi Hodorkovskin hamuavan poliittista valtaa ja koki tämän uhaksi.

Vuonna 2003 Hodorkovski pidätettiin ja tuomittiin veropetoksesta oikeudenkäynnissä, jota tarkkailijat pitivät poliittisena. Hodorkovski menetti suuren osan omaisuudestaan ja joutui vankilaan.

Vapauduttuaan vuonna 2013 hän lähti maanpakoon, ensin Sveitsiin ja myöhemmin Britanniaan.

Hodorkovski on yksi Putinin kuuluisimmista vastustajista. Hän on viime vuodet rahoittanut Venäjän hallintoon kriittisesti suhtautuvia mediaprojekteja Lontoosta käsin.

Venäjän viimevuotinen päätös hyökätä Ukrainaan on saanut opposition ahtaalle maan sisällä. Sananvapauden lakeja on tiukennettu ja itsenäiset mediat ovat sulkeneet ovensa, keskeyttäneet toimintansa tai paenneet toimimaan ulkomailta. Toimittajia on leimattu ”ulkomaisiksi agenteiksi”.

Venäläisen ihmisoikeusprojektin OVD-infon mukaan lähes 20 000 mielensoittajaa on otettu kiinni sodan alkamisen jälkeen. Yhä useammat opposition ja itsenäisen median edustajat ovat päättäneet jättää kotimaansa, jos eivät jo ole vankilassa.

Viime vuoden joulukuussa oppositiopoliitikko Ilja Jašin tuomittiin yli kahdeksaksi vuodeksi vankilaan väärän tiedon levittämisestä Venäjän armeijasta.

Myös Jekaterinburgin entinen kaupunginjohtaja Jevgeni Roizman on tällä hetkellä syytettynä Venäjän armeijan ”mustamaalaamisesta”. Hän saattaa joutua kolmeksi vuodeksi vankilaan.

Roizman otettiin kiinni viimeksi maaliskuussa. Venäläismedian mukaan Roizman oli jakanut Navalnyita käsittelevän julkaisun venäläisessä sosiaalisen median palvelussa Vkontaktessa toukokuussa 2022, minkä takia hänet otettiin kiinni.