Maalta laukaistavat Harpoon-ohjukset ovat osa kauppaa, jonka Yhdysvaltain kongressi hyväksyi vuonna 2020.

Taiwan ostaa Yhdysvalloilta jopa 400 Harpoon-meritorjuntaohjusta, kertoo uutistoimisto Bloomberg lähteisiinsä nojaten.

Osto on osa kauppaa, jonka Yhdysvaltain kongressi hyväksyi vuonna 2020. Maalta laukaistavilla ohjuksilla on tarkoitus torjua Manner-Kiinan tekemä mahdollinen hyökkäys saarivaltioon.

Harpoon-ohjuksilla on ollut merkittävä rooli puolustuksessa, kun Center for Strategic and International Studies -ajatushautomo on simuloinut Taiwaniin kohdistuvaa hyökkäystä.

”Ohjusten liikkuvuus ja niiden tulialueen kattavuus [Taiwaninsalmella] olivat erittäin tehokkaita Kiinan hyökkäysvoimia vastaan. Niiden käyttö myös vähentää yhdysvaltalaisten joukkojen tarvetta saarella. Tästä huolimatta, 400 [ohjusta] ei ole riitä. Taiwanilaiset tarvitsevat enemmän”, sanoi ajatushautomon analyytikko Mark Cancian.

Taiwan on aiemmin ostanut kyseisiä Boeingin valmistamia ohjuksia, joita voidaan laukaista merialuksista. Yhdysvaltain puolustusministeriö ilmoitti 1,7 miljardin dollarin (noin 1,6 miljardin euron) sopimuksesta maaliskuun alussa, mutta ei maininnut Taiwania ostajamaana.

Ohjuskauppa on osana suurempaa, noin 19 miljardin dollarin asemyyntipakettia Yhdysvalloilta Taiwanille. Pakettiin kuuluu ohjusten lisäksi muun muassa M109A6 Paladin -tykistöjärjestelmiä, F-16 -hävittäjiä ja Stinger-ilmatorjuntaohjuksia.

Ohjusten ostaminen tapahtuu aikana, jolloin Manner-Kiinan ja Taiwanin väliset suhteet ovat kiristyneet. Peking on kuluvan vuoden aikana muun muassa järjestänyt kaksi suurta sotaharjoitusta Taiwanin ympärillä.

Sotaharjoitukset olivat Manner-Kiinan vastineita ensin Yhdysvaltain edustajainhuoneen silloisen puheenjohtajana Nancy Pelosin Taiwanin-vierailulle ja sitten Taiwanin presidentin Tsai Ing-wenin Yhdysvaltain-vierailulle.