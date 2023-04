Wagner-johtaja Jevgeni Prigožin kirjoittaa Telegramissa, ettei hänen aiempi kommenttinsa ”erikoisoperaation” päättämisen tarpeesta johdu toivottomuudesta, vaan tarkoitus on antaa venäläisille tyytyväisyyden aihetta.

Venäläisen palkkasotilasyhtiö Wagnerin johtaja Jevgeni Prigožin on vastannut Helsingin Sanomien esittämiin kysymyksiin Telegram-kanavallaan.

HS kysyi Prigožinilta tämän hiljattaisesta lausunnosta, jonka mukaan Venäjän tulisi lopettaa ”erikoisoperaationsa” Ukrainassa. Prigožin kertoi, että Venäjälle suotuisin vaihtoehto olisi sodan aktiivisen vaiheen lopettaminen ja asettuminen pysyvästi alueille, jotka se on miehittänyt Ukrainalta.

”Ihanteellinen vaihtoehto olisi ilmoittaa konfliktin päättymisestä ja kertoa kaikille, että Venäjä on saavuttanut suunnitellut tavoitteet, ja tavallaan olemmekin saavuttaneet ne”, Prigožin kertoi kirjoituksessaan viime perjantaina.

”Esititte täysin oikean kysymyksen”, Prigožin aloitti vastauksensa HS:lle.

"Ulkomaiset mediat nostivat kirjoituksestani kaikkein tärkeimmän; sen, että erikoisoperaatiolle pitää laittaa piste. Kiinnittäkää huomiota siihen, että kirjoitukseni nimi on ’Vain rehellistä taistelua, ei minkäänlaista sopimusta’.”

Prigožin selittää vastauksessaan, että hänen mukaansa ”erikoisoperaatio” tulisi kyllä lopettaa, mutta ”noudattaen kaikkia Venäjän intressejä” ja vastustaen Ukrainaa tukevaa länsiliittoumaa.

Tämä ”erikoisoperaation” päättävä piste voisi Prigožinin mukaan olla ”Bahmutin haltuun otto, eteneminen Slovjanskiin ja Kramatorskiin, ja vielä joitain isoja valloituksia”.

Erikoisoperaation päättämisestä ilmoitettaessa tärkeää olisi Prigožinin mukaan kertoa, että Venäjä olisi saavuttanut kaikki tavoitteensa. Päättämisilmoituksen tärkeimpänä syynä hän näyttää pitävän kansan tuntemuksia.

”En millään muotoa ehdota erikoisoperaation lopettamista, vaan puhun siitä, että me voimme ilmoittaa sen päättymisestä, jotta Venäjän kansa, venäläiset, tietäisivät, että olemme saavuttaneet asetetut tavoitteet ja että he voisivat olla saavutettuun tyytyväisiä.”

Prigožin sanoo, että erikoisoperaatiolle on tärkeää saada selvä piste, johon kansa olisi tyytyväinen, koska ”operaation” pääasiallinen tehtävä ja tulokset ovat hänen mukaansa jääneet hämäriksi.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ei ole esittänyt vastaavanlaisia kommentteja.

Wagner-johtaja esittää, että esimerkiksi taisteluissa kaatuneiden ukrainalaissotilaiden määrä tulisi Venäjällä nähdä maan käymän käymän hyökkäyssodan tavoitteiden saavuttamisena.

”Sanoisin, että olemme haudanneet valtavan määrän Ukrainan armeijan sotilaita, ja se on ollut yksi erikoisoperaation alussa asettamistamme tavoitteista: Ukrainan demilitarisaatio. Tietenkin Ukraina on täytetty länsimaisilla aseilla, mutta taistelukykyisen väestön tuhoaminen – se on hyvä tulos mille tahansa sodalle.”

Prigožin toteaa, ettei Wagner-johtajana ”tunne minkäänlaista toivottomuutta”, vaan on valmis jatkamaan ”loppuun asti ja ottamaan seuraavan askeleen”.

Kuvakaappaus Wagner-johtaja Jevgeni Prigožinin Telegram-kanavalta, jolla maanantai-iltana julkaistiin HS:n kysymykset ja vastaukset niihin. Kanavalla on yli 300 000 seuraajaa, joista julkaisut oli tiistai-aamuun mennessä nähnyt yli kolmannes.

”Putinin kokki” -nimellä tunnetuksi tullut Jevgeni Prigožin on merkittävä hahmo nyky-Venäjällä ja hänen profiilinsa on korostunut varsinkin Venäjän hyökättyä Ukrainaan runsas vuosi sitten.

Paitsi Wagner-joukkojen perustaja, hän on myös Putinia lähellä oleva oligarkki ja omistaa muonitusalan yrityksen, joka on esimerkiksi vastannut isosta osaa Venäjän armeijan muonittamisesta. Hän omistaa myös Venäjän hyökkäyssotaa tukevan mediayhtiön.

HS lähetti kysymykset Prigožinille maanantaina iltapäivällä ja sai vastaukset muutamassa tunnissa.

HS kysyi Prigožinilta lisäksi, millaiseksi hän arvioi Suomen puolustusvoimien taistelukyvyn ja tekniset valmiudet, sekä miten Suomen puolustusvoimat hänen mukaansa asettuu muihin eurooppalaisiin puolustusvoimiin verrattuna.

Prigožin kirjoittaa, että jotta hän voisi arvioida Suomen puolustusvoimia, hänen joukkojensa tulisi kohdata se itse.

”Se on ehdottomasti välttämätöntä. Jos olette valmiit tekemään kyseisen ehdotuksen Suomen johdolle, tehkää se seuraavalla tavalla: me valitsemme paikan, te lähetätte sinne 500 hyvin varusteltua suomalaista sotilasta”, Prigožin kirjoittaa ja jatkaa:

”Sen jälkeen tulen sinne 500 Wagner-sotilaan kanssa ja taistelemme kuolemaan asti, kunnes jompikumpi osapuoli voittaa. Tapamme toisiamme ja otamme mittaa siitä, kumpi osapuoli on vahvempi”, Prigožin kertoo.

HS:llä ei ole tietoa, ovatko vastaukset itse Prigožinin suusta. Vastaukset on kirjoitettu melko karkealla ja suorasukaisella tyylillä. Niiden sisältö eroaa Venäjän virallisesta viestistä ja on linjassa Prigožinin aiempien ulosantien kanssa.

HS lähetti Prigožinille kysymyksiä myös marraskuussa. Tällöin hän väitti, että Wagner-joukoissa taistelisi noin 20 suomalaista. HS ei ole löytänyt tukea väitteelle.

Ennen Ukrainaa Wagnerin palkkasotilaat ovat toimineet Venäjän sotilaallisissa operaatioissa ja liiketoimien suojelijoina esimerkiksi Keski-Afrikan tasavallassa, Syyriassa, Sudanissa ja Libyassa.