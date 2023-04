Sudan syrjäytti itsevaltaisen presidentin Omar al-Bashirin kansannousussa vuonna 2019. Viimeaikaiset taistelut ovat hautaamassa toiveet demokratiasta, kirjoittaa HS:n ulkomaantoimittaja Ville Similä.

Sudan on ajautunut kaaokseen, joka uhkaa lopettaa viimeisetkin toiveet paluusta demokratiaan. Lauantaina puhjenneissa taisteluissa on kuollut toistasataa ihmistä ja haavoittunut tuhansia. Loppua ei näy.

Osapuolina on kaksi väkivahvaa joukkoa, Sudanin asevoimat sekä Rapid Support Forces (RSF) -ryhmittymä.

RSF:ää on nimitetty ”puolisotilaalliseksi joukoksi”. Mistään ”avolava-auto ja Kalašnikov” -tyyppisestä ryysyläisarmeijasta ei ole kysymys. Noin sadantuhannen taistelijan joukko on voimakas tekijä jopa Sudanin ulkopuolella.

Sudanin asevoimat ja RSF ovat johtaneet maata yhdessä. Ne kaappasivat vallan vuonna 2021 ja muodostivat viime vuonna Suvereeni neuvosto -nimisen kenraalijuntan, jonka olisi tarkoitus johdattaa maa siviilihallintoon.

Twitterissä jaetussa kuvassa näkyy, kuinka savu nousi Sudanin pääkaupungin Khartumin yllä tiistaina.

Suvereenia neuvostoa johtaa asevoimien komentaja Abdel Fattah al-Burhan. Hän on siis muodollisesti maan johtaja.

Mutta pikemminkin taisteluissa on kyse neuvoston kakkosmiehestä Mohamed Hamdan Dagalosta, RSF:n johtajasta. RSF on ollut Sudanin politiikassa pitkään mahtitekijä.

Kyse on siis kenraalijuntan sisäistä taisteluista.

Sudanin asevoimien komentaja Abdel Fattah al-Burhan (oik.) esitteli suunnitelmaa siviilihallitukseen siirtymisestä yhdessä RSF-ryhmittymän komentajan Mohamed Hamdan Dagalon kanssa Sudanin pääkaupungissa Khartumissa joulukuussa 2022.

Erimielisyydet johtavat vuosikymmenien taakse.

Sudan on yksi Afrikan monista valtioista, jotka on aikoinaan kursittu kokoon enemmän tai vähemmän mielivaltaisesti. Etelän, pohjoisen ja idän heimoja yhdisti vain Niili, ja kaukana lännessä sijaitsevaa Darfuria ei sekään.

Sudania johti vuosikymmenten ajan presidentti Omar al-Bashir. Hän kaappasi vallan vuonna 1989 eikä luopunut siitä ennen kuin kansannousu syrjäytti hänet 30 vuotta myöhemmin.

Hyvin karkeasti sanottuna Sudanin pohjoisosissa asuu arabeja, etelässä ja lännessä mustia afrikkalaisia. Etniset jakolinjat eivät ole selkeät eivätkä määritä konfliktien syitä tai jakolinjoja.

Khartumin keskushallinnon ja alueiden välillä on ollut vuosikymmeniä kestäneitä verisiä konflikteja. Al-Bashir taisteli säälimättä niin etelässä kuin lännessä. Darfurin kriisissä kuoli arvioiden mukaan jopa 200 000–400 000 ihmistä, ja etelässä Sudanin sisällissota johti maan jakautumiseen.

Kansainvälinen rikostuomioistuin ICC antoi Al-Bashirista pidätysmääräyksen sotarikosten ja etnisten puhdistusten vuoksi. Niistä kaikista Sudanin asevoimat eivät selvinneet itse, vaan al-Bashirin käsikassarana toimi Janjaweed-niminen puolisotilaallinen joukko.

Nimellä Janjaweed on Sudanissa kammottava kaiku. Se on ollut toteuttajana lukemattomissa sotarikoksissa ja rikoksissa ihmisyyttä vastaan. Janjaweedin on todettu muun muassa käyttäneen järjestelmällisesti raiskauksia ja amputointeja sodankäynnin välineenään.

Sudanin Darfurin pakolainen Fatma Abdullah (vas.) itki Tšadin rajalla vuonna 2004, koska ei mahtunut rajalta pakolaisleirille. Janjaweed-taistelijat olivat katkaisseet Abdullahin miehen jalat kolme kuukautta aiemmin.

Vuonna 2003 nuori Mohamed Dagalo – hän on syntynyt vuonna 1973, 1974 tai 1975 – nimitettiin Janjaweedin aluekomentajaksi.

Dagalo tuli tunnetuksi säälimättömänä komentajana, ja hän kasvatti valtaansa hiljalleen. Vuosikymmentä myöhemmin al-Bashir syrjäytti Janjaweedin johtajan ja nimitti uuden ryhmittymän johtajaksi Mohamed Dagalon. Ryhmittymän nimeksi tuli Rapid Support Forces (RSF). Uusi ryhmä kuitenkin koostui ja koostuu edelleen suurimmaksi osaksi Janjaweedin asejoukoista.

RSF:stä tuli käytännössä Dagalon yksityisarmeija ja al-Bashirin rautanyrkki. Sen valta ulottuu jopa Sudanin rajojen ulkopuolelle, sillä RSF-joukkoja on taistellut esimerkiksi Jemenin sisällissodassa.

Dagalon valta kasvoi. Sudan on äärimmäisen korruptoitunut maa, ja RSF:n komentajana Mohamed Dagalo on päässyt jakamaan Sudanin talouskasvun hedelmiä, joista ei kansalle ole herunut. Dagaloa pidettiin vuonna 2019 yhtenä Sudanin rikkaimmista ihmisistä.

Dagalo ei vastannut kuin al-Bashirille ja pysyi tälle uskollisena. Vuonna 2019 Dagalo lähetti RSF:n kukistamaan demokratiaa vaatineita mielenosoittajia. Se ei onnistunut, sillä al-Bashir joutui lopulta väistymään.

Väliaikaishallitus ei kestänyt, vaan seurasi uusi vallankaappaus. Dagalo liittoutui al-Burhanin asevoimien kanssa ja syrjäytti väliaikaishallinnon vuonna 2021.

Vielä viime vuoden lopulla Dagalo ja al-Burhan esittelivät suunnitelmaansa siviilihallintoon siirtymisestä yhteistyössä. Nyt kamelin selän näyttävät katkaisseen suunnitelmat RSF:n sulauttamisesta asevoimiin. Tai sitten Dagalo huomasi hetkensä koittaneen.

Kansannousun saavutukset näyttävät valuvan nyt lopullisesti hiekkaan. Taistelu Khartumista on sekava, ja on mahdoton sanoa, kumpi puoli on voitolla. Ei ehkä kumpikaan.

Esimerkiksi rauhanvälitysjärjestö CMI:n Saharan eteläpuolisen Afrikan tiimin päällikkö Tiina Kukkamaa-Bah arvioi STT:lle, että osapuolet vaikuttavat tasaveroisilta. Se lupaa Sudanille huonoa, sillä taisteluille ei näy nopeaa loppua.

Auki on monia kysymyksiä. Kansannousun jälkeen väliaikaishallitus suostui luovuttamaan al-Bashirin Haagiin kansainväliseen rikostuomioistuimeen. Al-Bashir kuitenkin on ilmeisesti edelleen Sudanissa. On epäselvää, mitä 79-vuotiaalle al-Bashirille käy.

Sudanin sisällissota päättyi Etelä-Sudanin itsenäistymiseen vuonna 2011. Etelä-Sudanin taival ei ole ollut sen onnekkaampi, vaan maa on sisäisten ristiriitojen riivaama. On mahdollista, että myös Sudan jatkaa hajoamistaan. Dagalon ja al-Burhanin taisteluiden lisäksi etniset jännitteet ovat lisääntyneet muuallakin.

Ei ole lainkaan selvää, että Darfurin ja muiden alueiden kapinallisjoukot valitsevat puolensa Dagalon tai al-Burhanin joukkojen välillä. Ne voivat hyvinkin nähdä tilaisuutensa tulleen ja pyrkiä vahvistamaan alueellista asemaansa. Seuraisi lisää kaaosta, jonka lopputulosta on mahdotonta ennustaa.