Yhdysvalloissa on taas ammuskeltu siinä määrin, että viestimillä on suuria vaikeuksia käsitellä näkyvästi kaikkia edes erikoisempia tai puhuttavimpia tapauksia.

Esimerkiksi yhdysvaltalaislehti The New York Timesin verkkoversion etusivulla käsiteltiin tiistaiaamuna Suomen aikaa neljää eri ampumisiin liittyvää uutista, joista kaksi aseteltiin sivulla perätysten ja kaksi muuta toisistaan irralleen alemmaksi etusivulla.

Yhdessä uutisessa kerrottiin 65-vuotiaan miehen saaneen syytteen murhasta. Hän oli ampunut New Yorkin osavaltion maaseudulla Hebronissa kotinsa edustalle erehdyksissä ajanutta autoa, jossa oli nelihenkinen seurue. Kukaan ei noussut autosta, mutta mies ampui autoa kohti ainakin kaksi laukausta, joiden seurauksena 20-vuotias nainen sai surmansa.

Toisessa jutussa kerrottiin 16-vuotiaasta pojasta, joka oli edellistorstaina vahingossa koputtanut väärään oveen Missourin osavaltion Kansas Cityssä. Pojan oli tarkoitus hakea kotiin nuorempia kaksoisveljiään osoitteesta Northeast 115th Terrace, mutta hän päätyi vahingossa viereisen kadun osoitteeseen Northeast 115th Street.

Väärässä osoitteessa asui 84-vuotias mies, joka ei avannut ovea vaan tulen. Mies ampui lasioven läpi käsiaseellaan poikaa ensin päähän ja pojan tuuperruttua maahan vielä käteen. Haavoittunut poika ryömi naapuritalolle, jossa häntä käskettiin pysymään maassa ja odottamaan ambulanssia. Poika selvisi ja pääsi jo sunnuntaina sairaalasta.

Mies oli valkoinen ja poika musta. Ampuja päästettiin pian vapaaksi, mutta julkisen äläkän jälkeen häntä vastaan nostettiin syytteet, jotka voivat johtaa elinkautiseen vankeuteen. Syyttäjän mukaan ampumistilanteeseen liittyi ”rodullinen komponentti”.

Kolmas uutinen kertoi siitä, kuinka kahdeksan poliisia oli vapautettu Ohion osavaltiossa jutussa, jossa he ampuivat viime heinäkuussa ainakin 94 laukausta kohti mustaa ohiolaismiestä. Mies oli ampunut ainakin yhden laukauksen takaa-ajon yhteydessä.

Autostaan juoksujalkaa pakosalle ilman asetta lähteneeseen mieheen ammuttiin yhteensä ainakin 46 luotia, joiden aiheuttamiin vammoihin hän kuoli. Poliisi oletti miehen kantaneen asetta.

Luodinreikä tanssistudion ikkunassa Alabaman Dadevillen kaupungin joukkoampumisen jälkeen. Ainakin neljä ihmistä kuoli viime lauantaina tapahtuneessa ammuskelussa.

Neljäs The New York Timesin uutinen oli niin kohahduttava, että siihen reagoi jopa presidentti Joe Biden. Alabaman Dadevillen pikkukaupungissa oli viime lauantaina juhlittu tanssistudiolla 16-vuotiaan tytön syntymäpäiviä, kun joku tai jotkut aloittivat ammuskelun. Ainakin neljä nuorta sai surmansa ja noin 30 loukkaantui. Poliisi ei ollut Suomen aikaa tiistai-iltaan mennessä tiedottanut epäillyistä.

Sunnuntaina Valkoinen talo julkaisi lausunnon, jossa kerrottiin presidenttipari Joe ja Jill Bidenin rukoilevan alabamalaisten uhrien ja omaisten puolesta.

”Mihin on kansakuntamme tullut, kun lapset eivät voi osallistua syntymäpäiville pelkäämättä? Kun vanhempien on oltava huolissaan joka kerta, kun heidän lapsensa lähtevät ulos ovesta kohti koulua, elokuvateatteria tai puistoa?”

Joe Biden totesi lausunnossa oman kysymyksensä perään, että ”aseet ovat yleisin lasten tappaja Yhdysvalloissa ja numerot ovat nousussa, eivät laskussa”.

Siihen on kansakunta todellakin tullut. Aseiden aiheuttamia kuolemia tilastoi Yhdysvalloissa muun muassa CDC-virasto, jonka kontolla ovat tunnetummin tartuntataudit ja kansanterveysasiat koronatartunnoista diabetekseen. Virasto tilastoi ampuma-asekuolemia kuin jonkinlaista epidemiaa, joksi myös Joe Biden on ilmiötä nimittänyt.

1990-luvun lopussa alaikäisten yleisin kuolinsyy olivat liikenneonnettomuudet, jotka vastasivat 26 prosentista alaikäisten kaikista kuolemista, yhdysvaltainen uutiskanava CNN kertoo. Niiden osuus on kuitenkin laskenut yleisen liikenneturvallisuuden parantumisen myötä 17 prosenttiin, kun samalla aikajänteellä aseiden aiheuttamien kuolemien osuus on noussut hieman yli kymmenestä prosentista 19 prosenttiin.

Vuonna 2021 lähes 3 600 amerikkalaista lasta ja nuorta kuoli ampuma-aseista johtuvista syistä. Lukua voi verrata vaikka siihen, että Yhdysvaltain sotilaita kuoli Afganistanin sodan operaatioissa vuosina 2001–2021 hieman alle 2 500:aa.

Ohion Akronissa surtiin ja osoitettiin mieltä viime vuoden heinäkuussa. Poliisit ampuivat mustan miehen kuoliaaksi kymmenillä laukauksilla takaa-ajon ja pidätyksen yhteydessä.

Aseiden aiheuttamia kuolemia tarkastellessa on toki otettava huomioon myös väkiluvun kasvu, mutta siinäkin valossa tilanne on pahentunut. 2000-luvun alussa hieman alle neljä lasta sataatuhatta lasta kohti kuoli vuosittain aseiden vuoksi. Nykyään verrokkiluku on yli viiden.

Vuonna 2020 aseiden aiheuttamista lasten tai nuorten kuolemista 65 prosenttia oli väkivallantekoja, 30 prosenttia itsemurhia ja viisi prosenttia tahattomia tilanteita.

Koko väestön tasolla ampuma-aseiden aiheuttamat kuolemat eivät mahdu kymmenen yleisimmän kuolinsyyn joukkoon, mutta paljon niitä on. Vuonna 2021 noin 21 000 amerikkalaista ammuttiin hengiltä, minkä lisäksi runsaat 26 000 ihmistä käytti asetta itsemurhan tekemiseen. Aseita Yhdysvalloissa lasketaan olevan noin 400 miljoonaa ja asukkaita 332 miljoonaa.

Aseiden aiheuttamat kuolemat tekevät tilastoissa aaltoliikettä, joihin ei useinkaan löydy selkeitä syitä. Murhat ja itsemurhat olivat väestöön suhteutettuna vuonna 2020 korkeimmalla tasolla sitten 1990-luvun puolivälin, alemmalla tasolla kuin vuonna 1974 ja selvästi yleisempiä kuin vuonna 1968.

Kalifornian Monterey Parkissa kuunneltiin maaliskuussa presidentti Joe Bidenin puhetta, jossa Biden lupasi vaikeuttaa aseiden saatavuutta. Monterey Parkissa tapahtui tammikuussa joukkoampuminen, jossa kuoli ampuja mukaan lukien 12 ihmistä.

Tilanne on piinallinen Joe Bidenille, joka on luvannut muutosta ja joka kehui presidentinvaalikampanjansa aikana saavutuksiaan aseiden vastaisessa työssä. Hän mainitsi esimerkiksi sen, kuinka hän oli vuonna 1994 luomassa kymmenen vuotta voimassa ollutta rynnäkköaseiden kieltoa.

Vuonna 2012 koko maata järkyttäneen Sandy Hookin kouluampumisen jälkeen silloinen presidentti Barack Obama nimitti tuolloin varapresidenttinä toimineen Bidenin edistämään lakeja, joilla vähennettäisiin aseväkivaltaa.

Viime vuonna Biden allekirjoitti ”puoluerajat ylittävän turvallisempien yhteisöjen lain”, jolla oli määrä kiinnittää huomiota esimerkiksi mielenterveysongelmiin, koulujen turvallisuuteen ja alle 21-vuotiaiden aseenostajien taustoihin. Bidenin mukaan se oli merkittävin aseturvallisuuslaki lähes 30 vuoteen, vaikka lakia jouduttiinkin vesittämään.

Tämän vuoden maaliskuussa Biden antoi lisäksi presidentillisen määräyksen, jolla aseiden hankkimista yritettiin vaikeuttaa entisestään. Tästä määräyksestä hän matkusti kertomaan Kalifornian Monterey Parkiin, jossa tanssipaikalle tullut mies ampui viime tammikuussa 11 ihmistä kuoliaaksi ja haavoitti yhdeksää.

”Tehkää jotain. Tehkää jotain suurta”, Biden vetosi maansa poliitikkoihin kalifornialaisyleisön edessä.

Vaikka Bidenia saatetaan pitää maailman vaikutusvaltaisimpana päättäjänä, hän ei ole saanut kongressin republikaaneja mukaan tiukentamaan aselakeja ratkaisevalla tavalla. Bidenin 1990-luvun saavutus rynnäkköaseiden kiellostakin meni umpeen 2004, eikä hän ole saanut sitä palautettua voimaan. Sen vuoksi Bidenin on turvauduttava epidemian pehmittämiseksi presidentillisiin määräyksiin – ja rukouksiin.

Yhdysvalloissa on tapahtunut tänä vuonna ainakin 164 joukkoampumista, joissa kuolleita tai loukkaantuneita on vähintään neljä, kun mukaan ei lasketa tekijöitä. Bidenin erityishuomion kohteeksi päätynyt Alabaman ammuskelu oli kuolonuhreissa laskien kahdeksanneksi pahin ammuskelu tänä vuonna.

Jutussa on käytetty lähteinä: yhdysvaltalaislehti The New York Times, uutistoimisto AP, uutiskanava CNN, KFF-organisaatio, tartuntatautivirasto CDC, ajatushautomo Pew Research Center, Valkoinen talo, Gun Violence Archive -organisaatio, yhdysvaltalaislehdet USA Today ja The Seattle Times, HS, Wikipedia.