Kuningas Charlesin ja kuningatar Camillan kruunajaiset tasapainottelevat perinteiden ja nykyajan välillä. Seremonia kirkossa alkaa kello 13 Suomen aikaa. Kutsuvieraat alkavat tulla paikalle jo pari tuntia aiemmin.

Lontoo

Kuningas Charlesin ja kuningatar Camillan kruunajaiset lauantaina 6. päivänä toukokuuta tulevat olemaan megaluokan tapahtuma, jota seurataan ympäri maailman.

Kruunajaisten koreografia on minuuttipeliä. Järjestäjille tämä on jopa mieluisa haaste, sillä britit ylpeilevät mielellään organisointikyvyllään.

Mutta mitä tavallinen katsoja saa kruunajaisista?

”Itse odottaisin, että luvassa on hyvää musiikkia, ja Camillalla on hieno mekko”, sanoo mediahistorian professori Jean Seaton Westminsterin yliopistosta puolileikillään.

Perinteisempikin tulkinta hänellä on:

Kruunajaiset ovat uskonnollis-mystillinen seremonia, jonka keskiössä on ihminen – tällä kertaa kuningas Charles – joka ottaa kohtalonsa vastaan.

Kaikkea ei ole tarkoituskaan ymmärtää.

Katujen koristelu kruunajaisia varten alkoi Lontoossa jo huhtikuussa.

Varsinainen kruunajaisseremonia Westminster Abbeyssa alkaa lauantaina kello 13 Suomen aikaa. Televisiointi ja seuranta verkossa käynnistyvät kuitenkin jo aiemmin.

Charles ja Camilla ajavat kirkkoon kuuden hevosen vetämillä vaunuilla, jotka rakennettiin alun perin kuningatar Elisabetin timanttijuhlaa varten. Australiassa valmistetut vaunut ovat ilmastoidut.

Vaunun reitti kulkee Buckinghamin palatsilta The Mall -katua pitkin Trafalgarin aukiolle ja sieltä Whitehall-katua pitkin Westminster Abbeylle.

Takaisin palatsille tullaan vielä hienommalla menopelillä eli noin 260 vuotta vanhoilla kultavaunuilla, joita vetää kahdeksan hevosta.

Ajoreitti kirkolle ja takaisin on kuitenkin huomattavasti lyhyempi kuin kuningatar Elisabetin vastaavat vuonna 1953.

Osasyy tähän on se, että Charles on halunnut vaatimattomamman ja nykyaikaisemman seremonian kuin äidillään oli. Osasyy voi löytyä Charlesin, 74, ja Camillan, 75, iästä.

”Vaunut eivät ole mitään mukavia kulkupelejä. Eikä ole mikään salaisuus, että he kärsivät selkäongelmista”, The Daily Telegraph -lehdelle kuninkaallisista kirjoittava toimittaja Camilla Tominey kertoi ulkomaankirjeenvaihtajille Lontoossa.

Kypäräpäinen työmies kantaa kruunukoristetta kruunajaisia varten Lontoossa.

Parituhatpäinen vierasjoukko alkaa saapua kirkkoon jo pari kolme tuntia ennen hallitsijaparia.

Lähes puolet vieraista eli noin 850 henkeä on eri tavalla ansioituneita tavallisia kansalaisia, kertovat brittihovin ennakkotiedot.

Heistä 450 on kunnostautunut paikallistason hyväntekeväisyys- tai muussa yhteisöllisessä vapaaehtoistyössä. Kutsuttujen joukossa on etenkin pandemia-ajan sankareita.

Nuoria tai nuoria aikuisia kutsutuista on 400: haavoittuvassa asemassa olleita kuninkaallisiin koulutusohjelmiin osallistuneita, vähemmistöjen hevosseuran jäseniä, lukutaitokampanjoiden osanottajia ja niin edelleen.

Median ja televisioyleisön pääkiinnostus kohdistunee kuitenkin vieraslistan isoihin nimiin.

Kutsuvieraihin kuuluvat luonnollisesti Britannian kuninkaallisen perheen jäsenet, mutta myös runsaasti eurooppalaisia ja muita kruunupäitä. Skandikuninkaallisia on luonnollisesti kutsuttujen joukossa.

Sekin tiedetään, että Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ei saavu, vaan häntä edustaa tohtori Jill Biden.

Suomesta on kutsuttu tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja puolisonsa tohtori Jenni Haukio.

Poliittisesti merkityksellistä on se, että kruunajaiskutsun on ottanut vastaan Pohjois-Irlannin suurimman puolueen eli Sinn Féinin Pohjois-Irlannin-johtaja Michelle O’Neill. Pohjoisirlantilaisen tasavaltalaisen osallistuminen brittikuninkaallisten juhlaan on ennennäkemätöntä.

Sinn Féin ajaa Irlannin saaren yhdistämistä. Brittiparlamenttiin Sinn Féinin listoilta valitut eivät suostu edes istumaan alahuoneessa Lontoossa.

Kruunajaisiin osallistuu myös Irlannin tasavallan presidentti Michael D. Higgins.

Haukankatseet seuraavat kirkossa tarkimmin ehkä kuitenkin sitä, minne kuninkaan nuorempi poika eli prinssi Harry on plaseerattu.

Kaliforniassa asuvan Harryn suhteen isäänsä ja William-isoveljeensä on raportoitu olevan erittäin vaikea monien paljastushaastattelujen ja Harryn Varamies-elämäkerran julkaisun jälkeen.

Harryn Meghan-vaimo eli Sussexin herttuatar ei saavu kruunajaisiin, vaan jää kotiin. Pariskunnan esikoispojan eli prinssi Archien nelivuotissyntymäpäivä osuu juuri kruunajaislauantaille.

seremonia Westminster Abbeyssa on kristillinen jumalanpalvelus, jota johtaa Englannin anglikaanisen kirkon tärkein hahmo eli Canterburyn arkkipiispa.

Charlesista tuli kuningas jo heti äitinsä kuoltua syyskuussa 2022. Monarkkina toimiminen ei edellytä kruunajaisia.

Kruunajaisten "lisäarvo” on siinä, että uusi hallitsija lupaa Jumalalle ja kansalle palvella uudessa tehtävässään.

Seremonian huippuhetki ennen varsinaista kruunausta on kuninkaan ja kuningattaren voitelu Jerusalemin Öljymäen oliiviöljyllä. Canterburyn arkkipiispa voitelee kuninkaan kädet, rinnan ja pään pyhällä öljyllä. Voitelu tapahtuu kolmiseinäisen sermin suojassa.

”Historiallisesti tämä nähdään hallitsijan ja Jumalan välisenä hetkenä. Voitelun pyhyyden takia tapahtuu se sermin tai katoksen suojissa”, kertovat ennakkotiedot.

Kuninkaana Charlesin pitää myös suojella protestanttista uskoa.

Eri uskonnoista kiinnostunut Charles haluaa kuitenkin tuoda myös muut uskonnot juhlan piiriin. Yksi hänen ensimmäisistä vastaanotoistaan kuninkaana pidettiin juuri Britannian eri uskontokuntien johtohahmoille.

Englannissa kruunajaiset on järjestetty Westminster Abbeyssa vuodesta 1066 lähtien. Silloin kruunattiin Ranskassa syntynyt Vilhelm Valloittaja.

2020-luvun järjestäjillä on yhä apunaan ikivanhat kruunajaisten pohjapaperit eli The Liber Regalis -kirja (Kuninkaallinen kirja) vuodelta 1382. Kirjasta löytyvät perinteiset kruunajaisrituaalit, joista monet nähdään yhä nyt lauantainakin.

Charles ei ole kuitenkaan historian orja.

”Kruunajaisia on muokattu kautta aikain. Ei ole yhtä oikeaa tapaa järjestää kruunajaisia”, professori Seaton sanoi Lontoossa.

Uutta musiikkia lauantaina ainakin kuullaan. Charles on tilannut kruunajaisia varten peräti 12 uutta sävellysteosta.

Toimeksiantoja ei ole annettu vain klassisen ja uskonnollisen musiikin osaajille, vaan mukana on myös kansanmusiikin sekä elokuva-, teatteri- ja televisiomusiikin tekijöitä.

Kruunajaismarssin on säveltänyt skottisäveltäjä Patrick Doyle, joka tunnetaan monesti palkitusta elokuvamusiikistaan, kertovat hovin ennakkotiedot.

Kruunajaistraditionalistit odottavat ehkä eniten klassikkoa eli Georg Friedrich Händelin säveltämää Zadok the Priest -kruunajaishymniä. Händel sävelsi teoksen Yrjö II:n kruunajaisiin 1727.

Kirkko-osuus kestänee parisen tuntia. Sen jälkeen Charles ja Camilla vaihtavat hevosvaunuja ja ajavat takaisin Buckinghamin palatsiin. Alkaa kruunajaisten toinen osuus.

Siihen kuuluu muun muassa asevoimain tervehdys, lentonäytös sekä kuninkaallisen perheen perinteinen vilkutus Buckinghamin palatsin parvekkeelta.

Vielä ei ole varmaa, ketkä kaikki pääsevät parvekkeelle heiluttamaan. Todennäköistä on, että Charles kelpuuttaa sinne vain kuninkaallista edustustyötä tekevät perheenjäsenet alaikäisine lapsineen.

”[Virallisia edustustehtäviä tekeviä] on enää vain yksitoista. Heistä kaksi on yli kahdeksankymppisiä, viisi yli seitsemänkymppisiä ja vain neljä alle kuusikymppisiä”, UCL:n valtiosääntöoikeuden professori Robert Hazell kertoi ulkomaankirjeenvaihtajille kruunajaisten alla Lontoossa.

Keitä he ovat?

Joukkoon kuuluvat Charlesin, 74, ja Camillan, 75, lisäksi Walesin prinssi ja prinsessa eli William, 40, ja Kate, 41, Edinburghin herttua ja herttuatar eli prinssi Edward, 59, ja Sophie-vaimo, 58, kuninkaan sisar eli prinsessa Anne, 72, edesmenneen kuningattaren serkku eli Gloucesterin herttua, 78, Birgitte-puolisoineen, 76, sekä niin ikään serkut eli Kentin herttua, 87, ja prinsessa Alexandra, 86.

Suurin osa yleisöä tuskin tunnistaa vanhimpia kuninkaallisen perheen jäseniä.

Prinssi Harrya ei sen sijaan – ainakaan ennakkoarvioiden mukaan – parvekkeella nähdä.

Vanha parvekekuva kesältä 2018, kun Sussexin herttuapari asui yhä Englannissa, prinssi Andrew ei ollut menettänyt mainettaan edustusasemaansa, ja kuningatar eli. Oikealta lukien virallisia edustustehtäviä yhä tekeviä vanhempia kuninkaallisia: prinsessa Alexandra, Kentin herttua sekä Gloucesterin herttuapari.

Lauantain julkisen osuuden jälkeen kuninkaalliset vieraineen nauttivat juhla-aterian.

Sunnuntaina Windsorin linnan tiluksilla järjestetään juhlakonsertti, joka myös televisioidaan. Lippuja on annettu muun muassa hyväntekeväisyysjärjestöjen työntekijöille sekä arvottu yleisön kesken.

Viikonlopun aikana järjestetään myös tuhansia katujuhlia ympäri Britanniaa.