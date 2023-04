Kun auton ajaja peruutteli pois pihasta, talon asukas eli epäilty astui ulos talosta ja avasi tulen. 20-vuotias nainen kuoli luotiin.

65-vuotiaan miehen epäillään ampuneen kuoliaaksi parikymppisen naisen, kun tämä oli ajanut vahingossa miehen pihatielle. Asiasta kertovat useat yhdysvaltalaislehdet, muiden muassa The New York Times.

Paikallisen seriffin käsityksen mukaan nainen ja hänen kolme ystäväänsä olivat ajamassa Hebronissa New Yorkin osavaltiossa etsimässä ystävänsä taloa lauantai-iltana. He ajoivat epäillyn miehen pihatielle, ehkä ajatellen sen olevan ystävän piha.

Poliisin käsityksen mukaan kukaan ystävyksistä ei astunut autosta ulos tai yrittänyt päästä epäillyn miehen taloon. Kun auton ajaja peruutteli pois pimeältä pihatieltä, talon asukas eli epäilty astui ulos talosta ja avasi tulen, viranomaiset uskovat. Mies ampui tiettävästi ainakin kaksi kertaa autoa päin. Toinen luodeista osui 20-vuotiaaseen naiseen, joka kuoli vammoihinsa.

”Autossa olleet eivät uhanneet miestä millään tavalla. Ei ole mitään syytä, että hän tunsi olonsa uhatuksi”, Washingtonin piirikunnan sheriffi Jeffrey Murphy sanoi.

Miehellä ei asianajajansa mukaan ole rikoshistoriaa. Häntä vastaan on nostettu syytteet toisen asteen murhasta eli suomalaisittain taposta.

Nuoren naisen järjenvastainen kuolema aseväkivallan uhrina tuo mieleen viime torstaina Missourissa tapahtuneen ammuskelun, jossa vasta 16-vuotias poika ammuttiin sen seurauksena, että hän oli soittanut väärän ihmisen ovikelloa. Siinäkään tapauksessa syyttäjä ei usko pojan uhanneen millään tavalla epäiltyä ampujaa.

Missourin tapauksessa lapsi oli tummaihoinen ja epäilty ampuja valkoinen. Hebronin kaupungin ampumisessa molemmat osapuolet ovat valkoisia.

Aseväkivalta on hyvin yleistä Yhdysvalloissa, ja sen määrä on vain kasvanut viime vuosina, kertoo esimerkiksi ampumakuolemia tilastoiva Gun Violence Archive. Aseiden määrä on kasvanut maassa, ja niitä on verrattain helppo saada.