Britannian tasa­valtalais­liike aikoo kerääntyä kruunajais­kulkueen varrelle buuaamaan. Tasa­valtalaisten johtajan mukaan monarkian loppu häämöttää, kun hovin ”tähti­pelaaja” eli kuningatar on kuollut.

Lontoo

Britanniassa juhlitaan toukokuun 6. päivänä uuden kuninkaan eli Charles III:n kruunajaisia.

Kaikki eivät ole kuitenkaan juhlatuulella.

Monarkian vastustajat aikovat kerääntyä kruunajais­reitin varrelle buuaamaan.

”Aiomme olla liikkeellä koko päivän ja pitää kovaa meteliä”, Britannian tasavaltalais­kampanjan eli Republic-yhteisön johtaja Graham Smith kertoi Lontoossa toimiville kirjeenvaihtajille kruunajaisten alla.

Graham Smith johtaa Britannian tasavaltalaisliikettä. Hänen mielestään monarkia on ristiriidassa nyky-Britannian arvojen, kuten demokratian, kanssa. Malliksi sopisi sen sijaan Suomen, Irlannin tai Islannin järjestelmä.

Kruunajaispäivän mielenosoituksiin on tulossa myös lisäapua: monarkian vastustajia Skandinavian maista sekä Hollannista.

Smithin mukaan itse kruunajais­seremonian häiritseminen ja kanan­munien heittely eivät kuitenkaan ole suunnitelmissa.

”Munien heittely ei ole kovin fiksu tapa protestoida.”

Kaikesta kruunajais­humpuukista huolimatta Smith seuraa monarkian nykytilaa ilmeisen tyytyväisenä. Hänen tulkintansa mukaan monarkia on nimittäin ilmi­selvissä vaikeuksissa.

”Kuningattaren kuoleman myötä he [kuninkaallinen perhe] menettivät tähti­pelaajansa.”

Kun kuningatar Elisabet vielä eli, piti tasavaltalaisten olla kampanjoinnissaan varovaisia. Yli yhdeksän­kymppisen kuningattaren äänekäs arvostelu olisi kääntynyt helposti arvostelijoita vastaan.

Nyt tilanne on muuttunut. Kuningas Charles on äitiinsä verrattuna suhteellisen vapaata riistaa – vaikka Charles itsekin on jo 74-vuotias.

Kuningas Charlesia kohti heitettiin kananmuna hänen vieraillessaan Lutonissa viime joulukuussa. 21-vuotias munittaja tuomittiin myöhemmin sakkoihin. Charlesia kohti heitettiin munia myös Yorkissa. Silloin heittäjä oli 23-vuotias opiskelija.

Samalla Republic-kampanja on saanut kuulemma lisää tukijoita ja rahoittajia.

Kannatus­joukkojen vahvuus on nyt noin 130 000 henkeä. Valtaosa raha­lahjoituksista on alle sadan punnan.

Myös tasa­valtalais­aatteen oheis­tuotteiden – kuten tarrojen, teepaitojen ja kirjojen – kauppa käy kuumana.

Smith kertoo olleensa tasavaltalainen koko ikänsä. Hän ei näe monarkiassa mitään hyvää.

Puheet kuninkaallisen perheen Britannialle tuomasta huomio­arvosta ja taloudellisesta hyödystä ovat Smithin mielestä tyhjiä.

Kuninkaallinen suosikki hänellä kuitenkin on.

”Prinssi Harry, koska hän aiheuttaa [kuninkaalliselle perheelle] eniten ongelmia.”

Prinssi Harry on arvostellut kuninkaallista perhettä ja brittihovia sekä kirjoittanut Varamies-paljastusmuistelmat, mikä kaikki osaltaan horjuttaa monarkian uskottavuutta. Kuvassa Harry maaliskuussa Lontoossa.

Yhtä lailla kuninkaan veljen eli prinssi Andrew’n menetetyn maineen on koettu sataneen tasavaltalaisten laariin.

Mieli­pide­mittausten mukaan monarkian kannatus ei ole kuitenkaan romahtanut hetkessä, kun Elisabet kuoli ja Charles nousi valtaistuimelle.

YouGov-yhtiön tuoreen mielipidemittauksen mukaan 58 prosenttia kansasta haluaa yhä säilyttää monarkian. Järjestelmän panisi uusiksi vain 26 prosenttia. Loput ei tiedä mitä ajatella.

Mutta jos kannatus­lukuja katsoo vuosikymmenien ajalta, on monarkian kannatus­pohja rapautunut selvästi.

Viime lokakuussa enää 55 prosenttia briteistä uskoi, että monarkia on maalle hyväksi. Vielä vuonna 1969 vastaava luku oli huikeat 88 prosenttia, kertoo tuore The British Monarchy -selvitys, jonka takana ovat UK in a Changing Europe -ajatuspaja sekä The Constitution Unit -ajatushautomo UCL:stä.

Hovin kannalta huolestuttavaa on se, että kyselyjen mukaan etenkin nuoret vierastavat kruunupäitä. Innokkaimmat monarkistit ovat jo varttuneita, ja he kuolevat pikkuhiljaa pois.

Raporttia tekemässä ollut UCL:n valtiosääntöoikeuden professori Robert Hazell ei kuitenkaan ennusta brittimonarkialle pikaista loppua. Hänen mukaansa suosioluvut ovat yhä eurooppalaisittain korkeat.

”Sitä paitsi nuoret ovat olleet kuninkaallisia vastaan ennenkin, mutta kun heistä tulee keski-ikäisiä, muuttuu mielikin”, Hazell sanoi raportin julkistamis­tilaisuudessa tiistaina.

Tyypillistä on myös se, että Skotlannissa kuninkaallisten suosio on selvästi heikompaa kuin Englannissa ja Walesissa.

Graham Smithin mukaan onkin kyseenalaista puhua Britanniasta maana, jossa ihmiset olisivat erityisen monarkiamyönteisiä.

”Ei tämä maa ole rojalistien maa, vaan kuninkaallisiin välinpitämättömästi suhtautuvien maa, ja kriittisten osuus kasvaa koko ajan – –. Enää vain yhdeksän prosenttia [briteistä] on innokkaita rojalisteja.”

Professori Catherine Barnard Cambridgen yliopistosta puolestaan näkee, että Britanniassa hallitsijalle (kuninkaalla tai kuningattarella) on selkeä rooli kansakunnan päänä päivänpolitiikan yläpuolella.

”Heikkous tulee siitä, että Britanniassa ei ole kirjoitettua perustuslakia. Jos asiat menevät [politiikassa] huonosti, tuottaa tämä ongelmia”, monarkia­raportin tekijöihin kuuluva Barnard sanoi.

Esimerkki saatiin vuonna 2019, kun silloinen pääministeri Boris Johnson halusi jäädyttää parlamentin toiminnan kuningattaren tuella kesken brexit-kiistojen. Britannian korkein oikeus lausui myöhemmin, että jäädytyspäätös oli laiton.

Tasavaltalaisen Smithin mielestä Britannian nykyarvot – demokratia, tasa-arvo ja avoimuus – eivät ole sopusoinnussa monarkia­instituutin ja erityis­oikeuksien kanssa.

Mallia pitäisi ottaa kuulemma sellaisista maista kuin Suomi, Irlanti ja Islanti, joissa kansalaiset saavat itse valita vaaleilla valtion­päämiehensä tai -naisensa.

Miten Britanniasta sitten käytännössä tehtäisiin tasavalta?

Se on kuulemma parlamentin tehtävä. Ja kun parlamentti on niin päättänyt, pitäisi asiasta järjestää Smithin mukaan vielä kansanäänestys.

Professori Hazell on samaa mieltä siitä, että monarkian olemassaolo ja jatko riippuu kansasta. Ilman kansan tukea ei ole monarkiaakaan.

Sama koskee kuninkaallisten rahoitusta ja osittaista verovapautta, joka sekin on parlamentin käsissä. Äänestäjillä olisi valta viedä kuninkaallisilta erityisoikeudet, kunhan he vain äänestäisivät uudistuksiin valmiin parlamentin ja sitä kautta hallituksen.

Hazellin mukaan kuninkaalliset maksavat jokaiselle Britannian asukkaalle noin 1,46 euroa vuodessa. Jos kustannukset jyvittää veronmaksajille, nousee vuosihinta noin 2,70 euroon.

Huhtikuussa tehdyn kyselyn mukaan enemmistö briteistä ei juuri piittaa tulevista kruunajaisia. Seremoniat kiinnostavat vain kolmannesta kyselyyn vastanneista.

”Niinhän se aina on ennen [kuninkaallisia merkkitapahtumia]. Ja sitten kadunvarret ovat kuitenkin väärällään ihmisiä”, The Daily Telegraph -lehden kuninkaallisista kirjoittava toimittaja Camilla Tominey arvioi kirjeen­vaihtajille aiemmin huhtikuussa Lontoossa.

Myös Republic-liikkeen Smith myöntää, että Lontoosta välittyy kruunajais­lauantaina todennäköisesti hyvin monarkia­myönteinen kuva. Yli 67 miljoonan asukkaan Britanniassa riittää lippujen heiluttajia, vaikka innokkaiden rojalistien suhteellinen osuus olisikin pieni.

”Ja aina on myös niitä, jotka haluavat olla vain paikalla todistamassa tapahtumaa.”

Tasa­valtalaisia sapettaa erityisesti yleis­radioyhtiö BBC, joka ei kuulemma edes pyri tasapuolisuuteen kuninkaallisista uutisoidessaan.

”BBC saa näyttämään ikään kuin kuninkaallisiin innokkaasti suhtautuva yhdeksän prosenttia kansasta olisikin 99 prosenttia”, Smith sanoi.

Hieman yllättäen palstatilaa monarkian vastustajille löytyy kuulemma konservatiivisista iltapäivälehdistä, jopa enemmän kuin vasemmalle kallistuvasta The Guardian -lehdestä. Tabloidit julkaisevat Smithin mukaan myös tasavaltalaisten mielipidekirjoituksia.

Milloin brittimonarkia kaatuu?

”En tiedä, mutta se tapahtuu, ja siitä tulee suuri päivä”, Smith sanoo.