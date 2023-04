Videolla kaksi haastateltavaa, jotka omien sanojensa mukaan ovat entisiä Wagnerin jäseniä, kertovat, millaisia julmuuksia sotilaita on käsketty tekemään Ukrainassa.

Venäläinen ihmisoikeusjärjestö julkaisi videon, jonka haastateltavien kertomukset osoittavat palkkasotilasryhmä Wagnerin julmuudet, toteaa yhdysvaltalainen Institute for the Study of War -ajatushautomo (ISW) tuoreessa tilannekatsauksessaan.

Videolla kaksi haastateltavaa, jotka omien sanojensa mukaan ovat entisiä Wagnerin jäseniä, kertovat, millaisia julmuuksia sotilaita on käsketty tekemään Ukrainassa. Videon on julkaissut venäläinen ihmisoikeusjärjestö Gulagu.net.

Yksi haastatelluista kertoo, miten Wagner-johtaja Jevgeni Prigožin käski sotilaan yksikköä tappamaan lapsia heidän vallatessaan Soledarin kaupungin. Kyseinen entinen sotilas kertoo lisäksi, että hän hautasi 18 lasta, jotka oli itse tappanut.

Prigožin oli käskenyt Wagner-joukkoja ”eliminoimaan” jokaisen Soledarissa, ja haastateltu oli nimenomaisesti määrätty tappamaan lapsia.

Toinen haastatelluista, silloinen tiedusteluyksikön komentaja kertoi, että hän todisti 80 Wagner-sotilaan teloituksia. Sotilaat teloitettiin, koska he eivät noudattaneet käskyjä. Entinen sotilas kertoi myös, että hän ampui komentamiaan sotilaita päin tottelemattomuuden takia.

Wagnerin komentajat määräsivät hänen mukaansa tappamaan kaikki yli 15-vuotiaat siviilit Bahmutissa. Hänen yksikkönsä tappoi 23 siviiliä, joista kymmenen oli aseistamattomia teinejä. Entinen komentaja kertoi lisäksi, miten hän murhasi jopa viisivuotiaita lapsia ja muita siviilejä Bahmutissa ja Soledarissa.

Prigožinilla on myös haastatellun mukaan mielenkiinto nauhoittaa henkilökohtaisesti ukrainalaisten sotavankien teloituksia.

Haastateltujen kuvaukset hirmuteoista voivat ISW:n mukaan olla merkki siitä, että Wagner-komentajat ja Prigožin itse pyrkivät luomaan sosiaalista yhtenäisyyttä sotilaiden välille sekä tietynlaista mainetta joukoille.

ISW:n mukaan kuvatuista julmuuksista on siten myös tullut rakenteellinen osa Wagner-joukkojen toimintaa.

Wagner-sotilaiden tekemät julmuudet muodostavat ISW:n mukaan myös haasteita kotirintamalle: sotilaiden suoritettua palveluaikansa täytyy venäläisen yhteiskunnan tehdä entistä enemmän töitä tämän normalisoidun julmuuden torjumiseksi siviilielämässä.

Lisäksi sotilaiden antamat haastattelut tukevat ISW:n mukaan arvioita Wagner-joukkojen toimintatavoista.

Toinen haastatelluista kertoi videolla, että joukot nojaavat vankien tekemiin ihmisaaltohyökkäyksiin. Toisen haastateltavan kertomat Prigožinin antamat tappokäskyt puolestaan kielivät Prigožinin halusta vallata Soledar ja Bahmut nopeasti hinnalla millä hyvänsä.

Ukrainalaismedia The Kyiv Independent kirjoittaa, että Venäjän joukot ovat syyllistyneet kaikkiaan 80 840 sotarikokseen Ukrainassa sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssodan viime vuoden helmikuun lopulla.

Ukrainalaisviranomaiset kertoivat lehden mukaan myös, että hyökkäyssodassa on kuollut ainakin 470 lasta. Lisäksi 948 lasta on haavoittunut.