Belgialaisen Wim Fransenin kerrotaan olevan vakavasti haavoittunut.

EU:n humanitaarisen avun paikallisosaston johtajaa on ammuttu Sudanissa, kertoo yhdysvaltalaislehti The New York Times.

Kyseessä on lehden mukaan belgialainen Wim Fransen, joka on Euroopan komission alaisen humanitaarisen avun jaoston ECHO:n paikallisen toimiston johtaja.

Lehden haastattelemien lähteiden mukaan Fransen katosi sunnuntaina maan pääkaupungissa Khartumissa. Fransenin kollegat löysivät hänet tiistaina.

Fransenin kerrotaan olevan vakavasti haavoittunut, mutta hän ei ole hengenvaarassa.