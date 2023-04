Miehet kertovat, että käskynä oli tappaa jokainen vastaantuleva. Kidutus- ja tappokäskyjä antoi henkilökohtaisesti Wagner-johtaja Prigožin. Toinen miehistä on sittemmin vetänyt väitteitään takaisin ja toista Wagner etsii.

Kaksi entistä Wagner-palkkasotilasta on kertonut venäläisen ihmisoikeusjärjestö Gulagu.netin julkaisemalla videolla, kuinka sodassa Ukrainaa vastaan sotavankien kidutus ja tappaminen olivat hänen kokemustensa mukaan tavallista ja suositeltavaa.

”Tapoin lapsia omin käsin. Kun etenimme Soledariin ja Bahmutiin, meitä ohjeistettiin, että tuhotkaa kaikki tieltänne: miehet, naiset, lapset. Pieni tyttö parkui, hän oli ehkä viiden tai kuuden vanha, ja minä ammuin hänet. Hallitusti suoraan päähän”, toinen sanoo videolla.

Maanantaina julkaistun videon sisällöstä kertovat useat mediat, kuten CNN, The Guardian ja Politico.

HS ei ole pystynyt varmentamaan, että videolla esiintyvät miehet todella ovat työskennelleet Wagnerille tai että heidän kertomansa tapaukset olisivat tapahtuneet. Muun muassa CNN:n ja The Guardianin mukaan miehet on armahdettu vankilasta viime syksynä, ja heidän palveluksensa Ukrainassa päättyi maaliskuussa.

Wagner on venäläinen palkkasotilasryhmä, joka sotii monella merkittävällä rintamalla Ukrainassa. Se käyttää muun muassa venäläisiä vankeja sotilaina. Vankeja on armahdettu Venäjällä pelkästään sen takia, että heitä voisi lähettää rintamalle Ukrainaan. Länsitiedustelun mukaan Wagner on rekrytoinut noin 40 000–50 000 vankia Ukrainaan.

Wagnerin mainos Moskovassa kuvattuna maanantaina.

Tunnin pituisella videolla Azmat Uldarov ja Aleksei Savitšev kertovat useista tapauksista, joissa he tappoivat muun muassa ukrainalaisia sotavankeja. Yhdessä miesten kertomassa tapauksessa kymmeniä haavoittuneita sotavankeja oli laitettu istumaan kuoppaan Bahmutissa, ja Wagner-sotilaat heittelivät kuoppaan kranaatteja.

”Meille sanottiin, että vankeja ei sitten oteta, vaan kaikki ammutaan heti”, Savitšev sanoi videon julkaisun jälkeen puhelinhaastattelussa The Guardianille.

Wagnerit myös tappoivat miesten mukaan kymmeniä siviilejä tarkastaessaan asuinrakennuksia Ukrainan Soledarissa ja Bahmutissa tämän vuoden helmikuussa. Se tiedetään varmuudella, että Wagner on sotinut molemmissa paikoissa tänä vuonna.

Uldarovin mukaan Wagner-johtaja Jevgeni Prigožin antoi henkilökohtaisesti tappo- ja kidutuskäskyjä. Prigožin itse on kiistänyt videon väitteet Telegram-kanavallaan.

Savitšev kertoo itsekin ampuneensa antautuneita ukrainalaisia sotilaita.

”He [kaksikymmentä sotilasta] saivat luotisateen niskaansa. Mutta se on sotaa enkä kadu yhtään mitään. Jos voisin, menisin takaisin”, murhasta tuomiota istunut Savitšev sanoo The Guardianille. Videolla hän sanoo saaneensa käskyn tappaa kaikki yli 15-vuotiaat miehet.

”Tavoitteena oli, että [asuinrakennusta tyhjentäessä] ketään ei jäänyt henkiin. Ei väliä oliko sisällä siviili vai ei, minua ei kiinnostanut vittuakaan. Voit tuomita tekoni, se on oikeutesi. Mutta minäkin halusin elää”, Savitšev sanoo Gulagu.netin videolla ihmisoikeusjärjestön perustajalle Vladimir Osetškinille.

Savitševin mukaan sotilaat, jotka eivät noudattaneet käskyä, tapettiin.

” ”Tämä käsi, jossa nyt pitelen tupakkaa, tällä minä noudatin käskyjä tappaa lapsia.”

Uldarov sen sijaan sanoo Gulagu.netin videolla, ettei halua sotaa.

”Haluan Venäjän ja koko maailma tietävän totuuden. En halua sotaa enkä verenvuodatusta. Tämä käsi, jossa nyt pitelen tupakkaa, tällä kädellä minä noudatin käskyjä tappaa lapsia”, Uldarov sanoo. Hän myös sanoo, että käskynä oli tappaa kaikki vastaan tulevat.

Gulagu.netin video julkaistiin maanantaina, ja sen jälkeen Uldarov on ehtinyt jo peruuttaa kertomisistaan venäläiselle Ria-Fan-uutissivustolle, jonka johtokunnassa istuu muuan Jevgeni Prigožin.

”Se [Ria-Fan] osallistuu hallitusta tukevaan propagandaan ja disinformaatioon Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaa vastaan”, kuvaili esimerkiksi EU:n neuvosto tiedottaessaan Wagnerin-vastaisista pakotteista muutama päivä sitten. Ria-Fan on Eu:n pakpotelistalla.

Ria-Fanille Uldarov sanoo, että antoi haastattelun Gulagu.netille humalassa ja että häntä kiristettiin haastattelun antamiseen.

”Sanoin, mitä käskettiin sanoa. Prigožin on hieno tyyppi. Hän pelasti henkeni”, Uldarov sanoo Ria-Fanille.

Prigožin kirjoittaa Telegram-kanavallaan etsivänsä Savitševia. Hän sanoo, ettei miestä tulla ”syyttämään mistään”, mutta että häntä kaivattaisiin kertomaan, miksi on antanut ”väärän” lausunnon Wagnerista.

Gulagu.netin paljastamilla asioilla ei välttämättä ole mitään vaikutusta: länsitiedustelun arvion mukaan Prigožin on Venäjän presidentti Vladimir Putinin suosiossa tällä hetkellä, joten oletettavasti myös hänen toimintatapansa käyvät presidentille.

Esimerkiksi yhdysvaltalainen Institute for the Study of War -ajatushautomo kirjoittaa, että Prigožin on kasvattanut suosiotaan Putinin silmissä, ”todennäköisesti koska Venäjän asevoimat ei ole saavuttanut niitä tavoitteita, joita Putin asetti Donbasin talvihyökkäykselle”.

”Wagnerin joukot näyttävät saavan vahvistuksia, ammuksia ja poliittista tunnustusta --- mikä on selkeä ero Kremlin aiempaan suhtautumiseen”, ISW kirjoittaa.