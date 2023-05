Lontoo

Kuningas Charles III kruunataan lauantaina Westminster Abbeyssa aivan kuten äitinsä kuningatar Elisabet II lähes seitsemänkymmentä vuotta aiemmin.

Mutta siihen äidin ja pojan elämäntilanteen yhteneväisyydet pitkälti loppuvatkin.

Kun Elisabet kruunattiin, hän oli vain 27-vuotias kahden pienen lapsen äiti. Monarkia sai sananmukaisesti tuoreet kasvot.

Monissa liemissä keitetty Charles sen sijaan kruunataan kypsässä 74 vuoden iässä. Kuninkaan aikuisilla pojillakin on jo omat perheensä sekä omat liemensä.

Kun Elisabet kruunattiin, ei monarkiaa kyseenalaistanut juuri kukaan. Britannia oli yhä toipumassa toisesta maailmansodasta. Pula- ja säännöstelyaikana kruunajaiset palvelivat kansallisena hengennostattajana.

Charlesin tavoite sen sijaan on pitää kruunajaiset mahdollisimman vaatimattomina ja maanläheisinä, jotta liian moni ei närkästyisi. Monarkian arvosteleminen on 2000-luvulla arkipäivää – ja usein jopa lähtöoletus.

Kuningatar Elisabet Buckinghamin palatsissa kaikessa kruunajaisloistossaan. Viralliset kruunajaiskuvat otti muoti- ja muotokuvistaan sekä puku- ja lavastesuunnittelijana tunnettu Cecil Beaton.

Entä maailmanpolitiikka?

Elisabetin kruunajaisten aikana Britannian pääministerinä oli lähes kahdeksankymmentävuotias sotasankari Winston Churchill. Neuvostoliiton hirmuhallitsija Josif Stalin oli kuollut kruunajaisten alla maaliskuussa, ja Churchillin mielestä aika oli otollinen uuden vuoropuhelun aloittamiselle lännen ja neuvostojohdon välillä.

Charlesin kruunajaisten aikana Britanniaa johtaa niin ikään konservatiivipääministeri. Rishi Sunak, 42, on huomattavasti monarkkia nuorempi.

Huolia aiheuttaa kuitenkin sama itäinen suunta kuin ennenkin eli Moskova.

Kuningatar Elisabetin kruunajaiset olivat ensimmäiset, jotka televisioitiin kokonaisuudessaan. Asialla oli luonnollisesti Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Kulissien takaista aikalaistodistusta tarjoaa parhaiten Anne Tennant eli Anne Glenconner eli Glenconnerin paronitar muistelmateoksessan Lady in Waiting – My Extraordinary Life in the Shadow of the Crown (2019).

Glenconner oli tyttönimeltään Lady Anne Coke (s. 1932) ja kreivin tytär. Kruunajaisissa hän oli yksi kuningatar Elisabetin kuudesta nuoresta hovineidosta. Hovineitojen päätehtävä oli kannatella kuningattaren noin kuusimetristä kärpännahalla reunustettua samettiviittaa.

Sen lisäksi parikymppisten neitosten tuli näyttää koristeellisilta.

Kruunajaisasut kuningattarelle ja muulle kuninkaalliselle perheelle sekä neidoille oli suunnitellut Norman Hartnell. Näyttävästi kirjailtuja hovineitojen pukuja ei ollut kuitenkaan vuoritettu, joten ne kutittivat ikävästi.

”Ne [puvut] oli myös ommeltu erittäin tiukoiksi. Mutta ne näyttivät ihanilta ja olimme ihastuksissamme”, Glenconner kirjoittaa.

Kruunajaisten järjestelyjä oli hoitamassa silloinen Norfolkin herttua eli Bernard Fitzalan-Howard. Herttualla oli luottotehtävästä kokemusta, sillä hän oli ehtinyt vastata myös Elisabetin isän eli Yrjö VI:n kruunajaisjärjestelyistä kuusitoista vuotta aiemmin toukokuussa 1937.

Glenconnerin mukaan herttua ei jättänytkään mitään sattuman varaan. Tukenaan hänellä oli satakunta kaavioita, joihin oli kellotettu jokainen Elisabetin kruunajaisten minuutti.

”Hän [Norfolkin herttua] oli jopa varautunut siihen, että hänen oma kalju päälakensa piti puuteroida päivän aikana pariinkin otteeseen ylhäältä kuvaavien televisiokameroiden takia.”

Kruunajaispäivään valmistautuminen alkoi aamuviideltä. Hovineidoille pantiin naamaan kunnon meikit, jotta televisiossa ei näytettäisi liian kalvakoilta.

Tavallisella yleisöllä oli toisenlaiset haasteet. Tuhannet olivat viettäneet yönsä Lontoon kaduilla saadakseen hyvät näköalapaikat kruunajaisreitin varrelta.

”Lontoossa odotti eriskummallinen näky, kun kadut olivat täynnä hyväntuulisia ihmisiä istumassa tai seisomassa kaatosateessa. Se oli uskomaton ilmestys etenkin kun ottaa huomioon kaiken sodan jälkeisen synkkyyden”, Glenconner kirjoittaa.

Kuningatar Elisabetista tuli jo helmikuussa 1952 hänen isänsä kuoltua. Kruunajaiset järjestettiin vasta noin kuudentoista kuukauden kuluttua tästä.

Westminster Abbey avautui kutsuvieraille jo aamukuudelta. Kirkkoon pakkautui kahdeksisen tuhatta vierasta.

Charlesin kruunajaiset ovat huomattavasti pienimuotoisempi tapahtuma: vain noin pari tuhatta vierasta.

Glenconnerilta kysytään kuulemma usein, että näyttikö kuningatar hermostuneelta.

”Ei näyttänyt. Hän oli tyyni niin kuin aina, ja tiesi täsmälleen mitä teki.”

Kuningatar oli myös harjoitellut raskaan kruunun kantamista etukäteen.

Ennen kuin kuningatar asui kirkkoon sisään kääntyi hän kuulemma vielä tarkistamaan, että hovineidot olivat asemissaan:

”Valmiina, tytöt?”

Kirkossa Glenconner oli pyörtyä. Hajusuola ei auttanut, eikä varpaiden kipristely, kun silmissä pimeni.

Viime hetkellä yksi seremoniamestareista – joka sattui olemaan sopivasti vielä sotasankari – tarjosi auttavan käsivartensa. Kruunajaiset välttyivät kohukupsahdukselta televisiokameroiden edessä.

Jumalanpalveluksen jälkeen Canterburyn arkkipiispa puolestaan tarjosi ydinjoukolle taskumatistaan brandy-naukut. Kuningatar jätti kuulemma väliin, mutta Glenconner otti vahvistusta

yleisölle kruunajaispäivän kruunasi kuningatar Elisabetin ja muun kuninkaallisen perheen vilkutukset Buckinghamin palatsin parvekkeelta. Nuoret hovineidotkin pääsivät mukaan.

Juuri kruunattu kuningatar Elisabet, prinssi Charles, prinsessa Anne ja prinssi Philip Buckinghamin palatsin parvekkeella muun kruunajaisväen ympäröimänä.

”Väkijoukko huusi niin kovaa, että ääni tuntui fyysisesti ylhäällä parvekkeella asti”, Glenconner kirjoitti myöhemmin.

Sitä ennen kuningattaren lapset eli prinssi Charles, silloin alle viisi vuotta, ja prinsessa Anne, lähes kolme vuotta, olivat päässeet tervehtimään äitiään ja menneet piiloon tämän ison hameen alle.

Kun kuningatar oli ottanut kruunun päästään ja asettanut sen pöydälle, oli Charles kuulemma ollut heti kruunun kimpussa.

Kuningattaren aviomies prinssi Philip puolestaan ei malttanut olla puuttumatta kruunajaiskuvien asetteluihin, mikä taas suututti virallisen kruunajaiskuvaajan eli Cecil Beatonin.

”Herra on hyvä ja ottaa kuvat sitten itse”, napautti neuvoihin tuskastunut Beaton prinssille Glenconnerin mukaan.

Kuningatar äiteineen oli kuulemma näyttänyt järkyttyneeltä. Philip oli kuitenkin ymmärtänyt yskän, ja kuvaus oli saatu päätökseensä.

Mitä tapahtui kuningattaren kruunajaishovineidolle Lady Anne Cokelle?

Hän ehti olla 1950-luvun alussa hetken kihloissa Johnnie Althorpin kanssa, mutta kihlaus purkautui. Jos näin ei olisi käynyt, ei kuninkaallinen perhekään elelisi nykykokoonpanossaan: Althorp tunnetaan parhaiten prinsessa Dianan isänä

Althorpin sijaan Anne nai Colin Tennantin, josta tuli myöhemmin Gleconnerin paroni ja Mustiquen saaren lomaparatiisin perustaja. Avioliitosta tuli normaalilla mittakaavalla epätavallinen.

Paronittaresta tuli prinsessa Margaretin eli kuningattaren sisaren hovinainen ja luottohenkilö.

Piiri pieni pyöri.

Kruunajaisten hovineitona toiminut Lady Anne Coke hääpäivänään keväällä 1956.