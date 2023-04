Kiina rakentaa Antarktikselle viidettä tutkimusasemaansa. Lännessä pelätään Kiinan käyttävän Etelämannerta myös vakoiluun. Kiina kiistää väitteet.

Kiina on käynnistänyt uudelleen viidennen Antarktiksen tutkimusasemansa rakennustyöt, kertovat yhdysvaltalaisen CSIS (Center for Strategic and International Studies) ajatushautomon tuoreeseen raporttiin koostetut satelliittikuvat.

Rossinmeren saarelle rakennettavan tukikohdan rakentaminen keskeytettiin vuonna 2018. Tammikuussa otetut satelliittikuvat kertovat rakennustöiden jatkuvan taas. Paikalle on rakennettu helikopterin laskeutumisalusta, väliaikaisia rakennuksia ja perustat yli 5 000 neliömetrin päärakennukselle.

Kiinan oletetaan rakentavan asemalle lisäksi ainakin observatorion, viestintäkeskuksen ja jäänmurtajille sopivan sataman.

Uusi asema vahvistaa Kiinan läsnäoloa Antarktiksella ja luo pohjaa vaatimuksille hyödyntää alueen luonnonvaroja ja kulkuväyliä.

Kiinan viides tutkimusasema laajentaa maan läsnäoloa Antarktiksella.

Muiden Antarktiksella läsnä olevien maiden ohella myös Kiina on sitoutunut vuoden 1959 Antarktiksen sopimukseen. Sen mukaan Etelämannerta saa käyttää vain rauhanomaisiin tarkoituksiin. Sotilashenkilöstö saa tehdä mantereella tieteellisiä kokeita, mutta armeijat eivät saa perustaa sinne tukikohtia, tehdä operaatioita eivätkä tehdä asekokeita.

Raportissaan CSIS epäilee kuitenkin asemalla olevan myös tiedustelutoimintaan liittyviä tarkoitusperiä. Uuden aseman sijainti mahdollistaa Australian ja Uuden-Seelannin tietoliikenteen seuraamisen sekä Australiaan viime vuonna avatusta Arnhemin avaruuskeskuksesta laukaistujen rakettien seurannan.

Kiina on kiistänyt Reutersin mukaan väitteet, joiden mukaan se käyttäisi Antarktista tiedustelutarkoituksiin.