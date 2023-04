Venäläinen päätoimittaja janosi valtaa, ja itsenäisen julkaisu Readovka muuttui ultrapatrioottiseksi Kremlin ohjauksessa.

Ukrainan sodan alettua Venäjän hallinto on aktiivisesti levittänyt omia sotanarratiivejaan ja valheellisia tietoja Telegram-viestipalvelun välityksellä. Räikein esimerkki tällaisesta toiminnasta ovat niin sanotut sota­kirjeen­vaihtajat, vojenkomatit, joiden Telegram-­kanavilla on satoja­tuhansia, jopa miljoonia rekisteröityneitä lukijoita. Meduzan lähteet kuvailevat näiden kanavien kuuluvan verkostoihin, joita ohjailee muutama merkittävä, hallintoa lähellä oleva toimija.

Tyyppiesimerkki propaganda­työstä on Readovka-julkaisu, joka kuuluu itsenäisen, ei-kaupallisen ANO Dialog -median verkostoon. Aiemmin liberaalina pidetty Readovka teki sodan alettua jyrkän käännöksen patrioottiseksi julkaisuksi – minkä jälkeen sen lukijamäärä kääntyi yhtä lailla jyrkkään nousuun.

Meduza selvitti, millaisia ”uutisia” Readovka on Kremlin tilauksesta julkaissut, ja kertoo myös, kuinka julkaisun perustaja havitteli Venäjän puolustusministeriön vaatetoimittajan asemaa.

” ”Kostylev haluaa aina olla ytimessä – ihan minkä tahansa ytimessä”

Readovka perustettiin vuonna 2011 VKontakte-palvelun Smolenskin alueen yhteisöksi. Sen perustaja on Smolenskin alueelta kotoisin oleva Aleksei Kostylev. Hän on itse kertonut tehneensä aluksi julkaisu­toiminnan lisäksi rakennus­alan töitä sekä kirjoittaneensa runoja. Sittemmin hän päätti keskittyä media-alaan, ja vuonna 2014 Readovka muutettiinkin alueelliseksi internet-­julkaisuksi. Kostylev muutti Moskovaan, ja vuonna 2020 hän perusti myös sinne Readovkan aluetoimituksen.

Aleksei Kostylevin oma Telegram-kanava.

Ennen sotaa Moskovan Readovkaa ei pidetty hallintoa myötäilevänä; etnisten ryhmien välisten konfliktien käsittelyn vuoksi sitä kutsuttiin paikoin oikeistomediaksi. Venäjän hyökättyä Ukrainaan julkaisu muutti kuitenkin linjansa ”ultrapatrioottiseksi”. Tämän myötä sen suosio kasvoi huimasti: tammikuussa 2022 Readovkan Telegram-kanavalla oli hieman yli 200 000 tilaajaa, mutta saman vuoden maaliskuuhun mennessä tilaajamäärä oli kasvanut lähes miljoonaan. Kasvu jatkuu edelleen, ja tällä hetkellä Readovkalla on noin 1,7 miljoonaa Telegram-tilaajaa.

”Maaliskuussa [2022] toimituksemme muuttui aivan kuin lahkoksi”, kertoo Readovkan sivuston ja Telegram-kanavan entinen toimittaja Meduzan haastattelussa.

”Päätoimittaja Aleksei Kostylev alkoi koota työntekijöitä yhteen ja luennoida heille siitä, kuinka maailma ei sodan alettua enää koskaan tulisi olemaan entisensä. Uusi asiaintila tuli vain hyväksyä kyselemättä, ja hänen antamiinsa tietoihin tuli luottaa.”

Entinen työntekijä toteaa: ”Kostylev haluaa aina olla ytimessä – ihan minkä tahansa ytimessä.”

Kostylev alkoi käydä verkostoitumis­tilaisuuksissa, joissa hän loi tärkeitä yhteyksiä. Hän sai kaksi tärkeää suojelijaa: Venäjän valtion tv- ja radioyhtiö VGTRK:n johtajan Andrei Medvedevin sekä Odessan kaupungin­neuvostossa aiemmin vaikuttaneen Igor Dimitrijevin. Hieman ennen sodan alkua Dimitrijev esitteli Kostylevin Venäjän puolustusministeriön lehdistöpalvelun johtohenkilöille, ja Medvedev puolestaan saattoi hänet yhteen ANO Dialogin johtajan Vladimir Tabakin kanssa.

Tosiasiassa Dialog tuotti internetiin Kremlin tilaamaa propagandaa esimerkiksi perustus­lain muutoksista ja liike­kannalle­panosta.

ANO Dialog on itsenäinen, ei-kaupallinen organisaatio, jonka Moskovan hallinto perusti vuonna 2019. Virallisena tavoitteena oli luoda kanava yhteydenpitoon kaupunkilaisten kanssa. Pian Kremlissä päätettiin laajentaa Dialog maanlaajuiseksi ja kehittää sitä koko maan kansalaisten palaute­kanavaksi. Asiasta kirjoitti RBC-mediakonserni viitaten Kremliä lähellä oleviin lähteisiin. Tosiasiassa Dialog tuotti internetiin Kremlin tilaamaa propagandaa esimerkiksi perustus­lain muutoksista ja liike­kannalle­panosta. Aiemmin Dialogin johtajana toimi Aleksei Goreslavski, presidentin­hallinnon entinen yhteis­kunta­hankkeista vastannut varajohtaja ja Kremlin internet­vastaava. Vuonna 2021 Goreslavski siirtyi Kremlin alaisen internetin kehitysinstituutin johtajaksi, ja Dialogin johtoon nousi varajohtajan asemassa ollut Vladimir Tabak.

Tabak on tullut tunnetuksi erityisesti presidentti Putinille omistetun, journalisti­opiskelijoiden rohkeilla kuvilla kuvitetun kalenterin tuottajana.

Kremlin propagandaan valjastetun Dialogin johtoon tuli Vladimir Tabak, joka tunnettin Putinille omistetusta kalenterista, johon oli valittu journalistiopiskelijoita poseeraamaan.

Tutustuttuaan Tabakiin Kostylev päätti ottaa käyttöön Dialogin laatiman teema­listan. Tutkijat ovat saaneet haltuunsa Dialogin työntekijän Darja Bogdanovan viestejä ja kuva­kaappauksia chat-keskustelusta, joissa Bogdanova antaa Readovkalle listan julkaisuissa käsiteltävistä teemoista.

Suositellut teemat:

1) ”Ovsjannikova – pyritään johdattamaan länsimaisten medioiden huomio pois Donetskin räjähdyksestä”

14. maaliskuuta 2022 tapahtuneen Donetskin räjähdyksen uhreja ja tuhoa. Venäjän joukot tutkivat aluetta.

2) ”Tarina ydinaseiden kehittelystä Ukrainassa”

3) ”Valkoinen talo pyysi suosittuja Tiktok-julkaisijoita syyttämään Venäjän presidentti Vladimir Putinia polttoaineiden hintojen noususta Yhdysvalloissa, kertoo Fox Business”

4) ”Työttömyyden korvaaminen – [talousministeri Maksim] Rešetnikovin kommentti”

5) ”Talouden kestävyys – asiantuntijat kommentoivat”

6) ”Työn takaaminen pysähtyneiden talouden alojen työntekijöille”

Readovkan ja muiden valtiota myötäilevien viestimien julkaisut teemoista ilmenivät seuraavasti:

1) Maaliskuun 14. päivänä 2022 Donetskissa kuoli ohjusiskussa 20 ihmistä. Venäjän puolustusministeriön mukaan ohjus oli ukrainalainen. Samana iltana Venäjän TV:n 1-kanavan suorassa lähetyksessä toimittaja Marina Ovsjannikova ilmestyi ruutuun kantaen kylttiä ”No War. Lopettakaa sota.”

Hallintoa myötäilevät venäläismediat, mukaan lukien Readovka, siteerasivat lausuntoja, joiden mukaan Ovsjannikovan tempaus oli ”Naton ohjaama”.

Toimittaja Marina Ovsjannikovan mielenilmaus iltauutisissa.

2) Maaliskuun 6. päivänä hallintoa myötäilevät tiedotusvälineet

kertoivat

”asioista perillä olevaan tietolähteeseen” viitaten, että Harkovan fysiikan ja tekniikan instituutissa ”valmistellaan salassa ydinaseita”.

Sotaa kannattavat Telegram-kanavat, kuten Readovka, jakoivat aktiivisesti tätä uutista, samoin kuin uutisia siitä, että ”Ukrainassa työstetään myös biologisia aseita”.

Tämä oli siis ”tarina ydinaseiden kehittelystä Ukrainassa.”

3) ”Valkoinen talo pyysi suosittuja Tiktok-julkaisijoita syyttämään Venäjän presidentti Vladimir Putinia polttoaineiden hintojen noususta Yhdysvalloissa, kertoo Fox Business.”

Tätä sitaattia Fox Business -kanavan maaliskuun 15. päivän sisällöstä levittivät monet venäläiset mediat, kuten TASS ja RIA Novosti, sekä Telegram-kanavat, kuten Readovka. Readovka ei kuitenkaan maininnut, että kehotus syyttää Putinia hintojen noususta ei ollut sanantarkka sitaatti.

Ruutukaappaus Fox Businessin sivuilta.

4 ja 5) Venäjän taloudellisen kehityksen ministeri Maksim Rešetnikov osallistui maaliskuun 16. päivänä presidentti Putinin järjestämään keskustelu­tilaisuuteen alueille kohdistettavista tuki­­toimen­piteistä. Tämän jälkeen Kremlin-­mieliset Telegram-­kanavat ryhtyivät säännöllisesti julkaisemaan Rešetnikovin lausuntoja Venäjän talouden hyvästä tilasta.

Readovka esimerkiksi siteerasi hänen sanojaan ulkomaisten sijoittajien paluusta Venäjälle sekä Venäjän kestävyydestä ja vakaudesta pakotteista huolimatta.

Presidentti Vladimir Putin keskustelemassa ministeri Maksim Rešetnikovin kanssa Moskovassa helmikuussa 2021.

Teemalistan toteuttaminen ei Aleksei Kostyleville vielä riittänyt. Keväällä 2022 hän osallistui Venäjän puolustus­ministeriön tilaisuuteen muiden hallinnolle uskollisten tiedotus­välineiden edustajien kanssa. Tilaisuudessa tuli puhetta myös siitä, että Venäjän sotilaille ei ole tarpeeksi talvi­vaatteita.

Kostylev tarjoutui huolehtimaan osasta vaate­toimituksia. Hänelle annettiinkin ”ensi alkuun” tehtäväksi toimittaa tuhat untuva­takkia Luhanskin ja Donetskin ”kansan­tasavaltoihin”. Asiasta kertoo Meduzalle lähde, joka tuntee Readovkan suunnitelmia ja oli mukana ostamassa tavaroita Kiinasta.

Samoihin aikoihin Readovka alkoi julkaista ”sota­kirjeen­vaihtaja” Mihail Potepkinin kirjoituksia. Potepkin oli kaksi vuotta aiemmin asetettu Yhdysvaltain pakote­listalle, koska hänen johtamansa yritys Meroe Gold toimi Wagner-yksityis­armeijan peiteyhtiönä. Readovkan entisen työn­tekijän mukaan Potepkin jatkoi yhteis­työtä Wagner-­armeijan omistajan Jevgeni Prigožinin kanssa. Potepkin oli vastuussa esimerkiksi Kostylevin takki­toimitusten valvonnasta; kaikkien tavaran­toimittajien varusteet nimittäin kulkivat rintamalle ensi­sijaisesti Wagnerin välityksellä.

” Tarkoitus tuoda Kiinasta tavallisia untuva­takkeja ja ommella niihin armeijan tunnusmerkit.

Takki­toimitusten järjestelyistä kertoo Meduzalle kaksi lähdettä: toinen on Readovkan entinen työntekijä ja toinen tekee hankintoja Kiinasta ja tuntee myös asiaan keskeisesti liittyvän Ilja Printsin, joka on Readovkan nykyisen toisen pää­toimittajan Jelizaveta Printsin puoliso. Lähteiden mukaan Jelizaveta Prints on Kostylevin oikea käsi. Hän on sodan alkamisen jälkeen vastannut Readovkan kansainvälisestä, englannin­kielisestä julkaisusta nimeltä Readovka World (jonka Telegram-kanavalla on 14 000 tilaajaa) sekä sota­kirjeen­vaihtajien toimi­pisteen perustamisesta Donbasiin. Juuri Ilja Prints sai Kostylevilta tehtäväkseen ostaa takit Kiinasta ja tuoda ne Venäjälle.

Ilja Prints ei ollut työsuhteessa Readovkaan. Hän on kirjautunut Smolenskin alueen rekisteriin yksityisyrittäjäksi, jonka toimialaa on esimerkiksi kauppa. Marraskuussa 2022 Kostylev rekisteröi kaksi raja­vastuu­yhtiö­muotoista yritystä: Prints Corporation, jonka toimialaa on vaatteiden ja kenkien tukkukauppa, ja Barhat tim, jonka toimialaa on ”muiden tekstiilien kuin vaatteiden tuotanto”. Näiden yritysten kautta oli tarkoitus tuoda Kiinasta tavallisia untuva­takkeja ja ommella niihin armeijan tunnusmerkit, lähteet selittävät. Urakka vaikutti kannattavalta: aiempien tietojen mukaan Venäjän puolustus­ministeriö maksoi sotilaiden lämpimistä vaate­kerroista kankaasta riippuen 15 000–200 000 ruplaa (170–2250 euroa) kappaleelta.

Kostylevin edustajat sopivat toimituksista kiinalaisten kumppanien kanssa ja olivat jo valmiina maksamaan takit, kun Kiina kieltäytyikin toimittamasta khakin­värisiä vaatteita Venäjälle länsi­maiden asettamiin pakotteisiin vedoten (asiasta kertovat Meduzan lähteet, mutta Meduza ei onnistunut vahvistamaan tätä riippumattomista lähteistä). Hanke siis kaatui, eivätkä Kostylev, Jelizaveta Prints ja Ilja Prints päätyneet armeijan takkitoimittajiksi, totevat Meduzan lähteet.

Kaksi Readovkan entistä työntekijää kertoo, että takkiepisodin jälkeen Kostylev ”kulki kasvot kalpeina”. Potepkin puolestaan oli raivoissaan. Hän irtisanoutui Readovkasta ja osallistui puolustus­ministeriön urakoihin muiden tavaran­toimittajien kanssa. Readovka jatkoi edelleen ANO Dialogin tilaamien ”uutisten” julkaisemista, mutta muunlainen liike­toiminta ei yhtälöön istunut.

Kostylev ja Dialogin johtaja Vladimir Tabak eivät vastanneet Meduzan kysymyksiin. Potepkin kertoi työskennelleensä Readovkalle joulukuun puoliväliin asti pelkästään kolumnistina, mutta omien sanojensa mukaan hän ”ei tiedä mistään tavara­toimituksista mitään”.

Jevgeni Prigožinin tiedotusosasto vastasi Meduzan kysymyksiin yhteistyöstä Readovkan kanssa ja sanoi vaate­toimituksista seuraavasti:

”Tämä ei ole yhteiskunnallisesti merkittävää tietoa. Te olette provokatiivinen, vihamielinen media, joten emme pidä tarkoituksenmukaisena vastata kysymyksiinne.”

Venäjänkielisen jutun kirjoittaneet: Irina Pankratova (The Bell), mukana myös Svetlana Reiter.

Alkuperäinen juttu täällä.

Meduza ei ole Venäjällä enää vain ”ulkovaltojen agentti”, vaan se on julistettu ”ei-toivotuksi toimijaksi”. Tämä on selkeästi aiempaakin huonompi asema. Meduza jatkaa kuitenkin työtään. Tekstejä voi lukea, kuten ennenkin. Se on turvallista.

Meduzan juttuja tiivistetään ja editoidaan HS:n toimituksessa. Käännös: Delingua. Tuotanto: Tuija Pallaste / HS