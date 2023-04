Ilmastotieteilijän mukaan epätavallisen tukalat lämpötilat ovat Aasian historian pahin huhtikuinen helleaalto.

Intialaisnainen on suojannut pienen lapsensa sarillaan suojellakseen häntä iltapäivän helleaallolta Kalkutassa tiistaina.

Ankara helleaalto on iskenyt suureen osaan Aasiaa aiheuttaen useita kuolemia, kirjoittaa brittilehti The Guardian. Myös kouluja on jouduttu sulkemaan Intiassa ja Kiinassa.

Ainakin Intiassa, Kiinassa, Thaimaassa ja Laosissa hellelukemat ovat lähes ennätyksellisen korkeita.

The Guardianin haastattelema ilmastotieteilijä ja säähistorioitsija Maximiliano Herrera kuvaili epätavallisia lämpötiloja Aasian historian pahimmaksi huhtikuun helleaalloksi.

Kiinassa paikalliset tiedotusvälineet kertovat, että huhtikuulle poikkeuksellisen korkeita ennätyslämpötiloja on mitattu monissa paikoissa, mukaan lukien Chengdussa, Zhejiangissa, Nanjingissa, Hangzhoussa ja muualla Aasian pisimmän joen Aasian pisimmän joen Jangtsen suistoalueilla.

Epätavallisia helleaaltoja on mitattu viime päivinä Kiinan lisäksi myös Kaakkois-Aasiassa. Esimerkiksi Laosissa poikkeuksellisia lämpötiloja on raportoitu muun muassa Luang Prabangissa Mekongin rannalla, jossa on tällä viikolla mitattu 42,7 astetta.

Lukema on Herreran mukaan alueen historian korkein luotettavasti mitattu lämpötila. Laosin pääkaupungissa Vientianessa puolestaan mitattiin lauantaina 41,4 astetta. Se on kaupungin kaikkien aikojen korkein hellelukema.

Luoteis-Thaimaan Takissa sijaitsevalla sääasemalla taas mitattiin lauantaina 45,5 astetta. Viralliset mittaukset kuitenkin ilmoittivat Takin lämpötilaksi lauantaina 44,6 astetta.

Vakavasta ilmastokriisistä kärsivän Bangladeshin pääkaupungin Dhakan lämpötila nousi lauantaina yli 40 asteeseen. Se on korkein hellelukema 58 vuoteen. Viranomaisten mukaan osa Dhakan tienpinnoista suli viikonloppuna.

Bangladeshin ympäristö-, metsä- ja ilmastonmuutosministeriön virkamies kertoi, että jos hellelukemat eivät laske, osalle alueista julistetaan hätätila.

Intia on yksi niistä maista, jotka ovat viime vuosina kärsineet ajoittain äärimmäisestä kuumuudesta. Asiantuntijat pelkäävätkin, että tilanne pahenee entisestään kuluvan vuoden aikana.

Intian viranomaiset ovat antaneet niin kutsutun oranssin varoituksen osiin Biharin, Jharkhandin ja Odishan osavaltioita.